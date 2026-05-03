4 Pelaku Pembunuhan Sadis Lansia di Riau Positif Ekstasi

Salah satu pelaku pencurian disertai pembunuhan di Rumbai, Pekanbaru, ketika diamankan polisi. (Foto: Antara/Annisa Firdausi).

Ukuran Font Kecil Besar

Empat tersangka kasus pembunuhan disertai pencurian terhadap lansia di Kota Pekanbaru, Riau, diketahui positif mengonsumsi narkotika jenis ekstasi. Temuan itu diperoleh dari hasil pemeriksaan urine para pelaku.

Kabid Humas Polda Riau, Zahwani Pandra Arsyad, menyebut seluruh tersangka, yakni AF, SL, E, dan I, terindikasi menggunakan zat amfetamin.

"Hasil pemeriksaan empat tersangka tersebut, AF, SL, E, dan I, positif menggunakan amfetamin atau ekstasi," kata Zahwani, Minggu (3/5).

Ia menjelaskan, pengaruh narkotika diduga turut memicu keberanian para pelaku dalam merencanakan hingga melakukan aksi pembunuhan.

"Ada pengaruh stimulan dan halusinogen sehingga pelaku berani bertindak keji. Ini ada pengaruh obat-obatan terlarang, sehingga pelaku bisa melakukan aksi secara keji dan melakukan pemukulan dengan barang bukti kayu, yaitu balok kayu yang disiapkan," katanya.

Menurut Zahwani, pelaku utama berinisial AF datang dari Medan dengan tujuan awal melakukan perampokan terhadap korban yang merupakan mertuanya. Dalam aksinya, AF mengajak tiga rekannya.

Namun, rencana tersebut berkembang setelah para pelaku tiba di Pekanbaru.

"Sesampainya di Pekanbaru, pelaku berubah pikiran. Perlu saya sampaikan, niat awal ingin merampok, akhirnya melakukan pembunuhan. Sudah direncanakan," kata Zahwani.

Polisi mengungkap, para pelaku telah beberapa kali melakukan survei sebelum menjalankan aksinya. Bahkan, mereka sempat merencanakan untuk menghabisi seluruh penghuni rumah.

"Ingin menghabisi orang di sana dan menguasai harta korban. Bahkan ingin menguras habis, termasuk kendaraan," katanya.

Dalam pengungkapan kasus ini, aparat menangkap keempat tersangka di lokasi berbeda, yakni di Binjai, Sumatera Utara, dan Aceh Tengah.

Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Muharman Arta, memastikan seluruh pelaku telah diamankan.

"Empat pelaku sudah diamankan. Otak pelaku berinisial AF yang masih memiliki hubungan keluarga sebagai menantu korban," kata Arta.

Polisi juga mengungkap peran masing-masing pelaku. Tersangka SL disebut sebagai pelaku yang melakukan pemukulan terhadap korban, dengan bantuan dua pelaku lainnya, yakni E dan L.

Sejumlah barang bukti turut diamankan, antara lain perhiasan emas, telepon genggam, laptop, serta uang asing. Sementara alat berupa kayu yang diduga digunakan dalam aksi tersebut masih dalam pencarian.

Motif sementara diduga karena sakit hati, berdasarkan pengakuan tersangka yang menyebut korban kerap memarahi pelaku utama.

"Selain itu, pelaku juga memiliki motif untuk menguasai harta benda korban," tambahnya.

Saat penangkapan, para tersangka sempat melarikan diri sehingga polisi mengambil tindakan tegas terukur dengan menembak bagian kaki.

Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan berencana serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Kasus ini terungkap setelah korban, Dimaris Isni Sitio (60), ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Kecamatan Rumbai. Korban ditemukan dalam kondisi tertelungkup di dapur dengan luka di bagian wajah pada Rabu (29/4).