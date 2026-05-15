4 Posko Disiapkan di Blok M Square, Warga Diminta Aktif Laporkan Parkir Liar

Pemprov DKI Jakarta menyiapkan empat posko pengaduan di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, sebagai langkah baru menekan praktik parkir liar. Warga pun diminta aktif melapor jika menemukan pelanggaran di lapangan.

Kepala Satuan Pelaksana Perparkiran Jakarta Selatan, Damanik, mengatakan pembentukan posko gabungan ini menjadi bagian dari penguatan pengawasan yang selama ini dinilai belum cukup efektif hanya dengan penertiban rutin.

Menurut dia, pengelolaan parkir di kawasan Blok M saat ini berada di bawah Unit Pengelola (UP) Perparkiran. Namun, keberadaan juru parkir liar dan pedagang kaki lima masih menjadi tantangan yang terus berulang.

"Ada dua hal yang perlu dicermati, juru parkir liar dan pedagang kaki lima. Kami terus melakukan monitoring dan penertiban di kawasan ini," kata Damanik kepada inilah.com, Jumat (15/5/2026).

Empat posko yang akan dibangun nantinya difungsikan sebagai pusat aduan masyarakat. Warga yang merasa dirugikan atau tidak nyaman akibat praktik parkir liar dapat langsung melapor di titik-titik tersebut.

Meski demikian, lokasi pasti posko masih dalam tahap pemetaan. Penentuan titik akan disesuaikan dengan tingkat kerawanan di lapangan agar pengawasan bisa lebih efektif.

"Untuk poskonya nanti akan di-plotting, melihat titik mana yang rawan dan perlu kami tempatkan posko bersama," ujarnya.

Selain menyiapkan posko, Pemprov DKI juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dengan menolak memberikan uang kepada juru parkir liar. Damanik menegaskan bahwa pembayaran parkir hanya dilakukan melalui sistem resmi di pintu keluar.

"Masyarakat harus berani no tipping. Pembayaran parkir hanya di pintu keluar saja,” tegasnya.

Langkah ini mencerminkan perubahan pendekatan Pemprov dalam menangani parkir liar, dari yang semula bertumpu pada razia, kini juga melibatkan partisipasi publik. Keberhasilan strategi ini akan sangat bergantung pada kesadaran warga untuk tidak lagi memberi ruang bagi praktik parkir ilegal di kawasan tersebut.