4 Prajurit TNI Buru Andrie Yunus Lewat Internet

Pengadilan Militer II-08 Jakarta menghadirkan sejumlah saksi dalam kasus penyiraman air keras kepada aktivis KontraS Andrie Yunus, Rabu (6/5/2026). (Foto: inilah.com/Wahyu Praditya Purnama)

Fakta mengejutkan terungkap dalam sidang lanjutan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Para terdakwa disebut sempat 'berburu' korban dengan menelusuri aktivitasnya melalui internet sebelum melakukan penyerangan.

Hal itu terungkap dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fredy Ferdian Isnartanto di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Dalam keterangan saksi di persidangan, terungkap bahwa para terdakwa lebih dulu mencari keberadaan korban berdasarkan informasi dari internet. "Hasil browsing daripada Terdakwa Satu, saudara AY ini sering melakukan aksi di depan Monas," kata saksi di hadapan majelis hakim.

Berbekal informasi tersebut, para terdakwa kemudian mendatangi kawasan Monas. Namun karena tidak menemukan korban, mereka melanjutkan pencarian ke kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan dan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

"Setelah sampai di sana, tidak terlihat. Sudah menjelang pulang, tapi tidak ada juga," ujar saksi.

Korban baru ditemukan pada malam hari saat keluar dari gedung. Saksi menyebut para terdakwa langsung melakukan pengintaian sebelum melancarkan aksinya. "Pada saat menjelang pulang, saudara AY terlihat keluar dari gedung dan diikutin oleh Terdakwa Satu dan Dua naik motor," ungkapnya.

Aksi penyiraman kemudian terjadi di kawasan Salemba. "Diikutin, setelah itu lalu dilakukan penyiraman di daerah Salemba," lanjut saksi, menggambarkan detik-detik penyerangan.

Majelis hakim menilai rangkaian peristiwa tersebut menjadi bagian penting dalam mengurai unsur perencanaan. Selain itu, terungkap pula bahwa para terdakwa sempat berkumpul di mes usai jam dinas sebelum bergerak bersama mencari korban.

Sidang akan kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan lanjutan, termasuk kemungkinan menghadirkan ahli untuk mengungkap jenis cairan yang digunakan. Fakta-fakta persidangan sejauh ini mengarah pada dugaan kuat bahwa aksi tersebut dilakukan secara terencana, bukan spontan.

