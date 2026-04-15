4 Prajurit TNI Pelaku Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Segera Disidang

Terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus di kawasan Salemba, Jakpus. (Foto: Tangkapan layar/Medsos)

Empat prajurit TNI anggota Denma Badan Intelijen Strategis (Bais) terduga penyiraman air keras Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus akan menjalani persidangan secara militer. Keempat tersangka itu di antaranya NDP, SL, BHW, dan ES.

Kepala Oditur Militer II-07, Kolonel Chk Andri Wijaya mengaku telah merampungkan penyusunan berkas perkara kasus penyiraman air keras terhadap yang menjerat 4 anggota BAIS TNI sebagai tersangka.

Ia mengatakan telah menerbitkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera). Artinya, berkas akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

"Skeppera sudah kami terima hari ini," kata Andri, Rabu (15/4/2026).

Pada kesempatan tersebut, Andri mengungkap pelimpahan berkas rencananya akan dilakukan, Kamis (16/4/2026) besok ke Pengadilan Militer Jakarta.

"BP (berkas perkara) sudah siap dilimpahkan ke Dilmil (Pengadilan Militer) Jakarta dan akan dilaksanakan pelimpahan besok pagi," ucapnya.

Menolak Peradilan Militer

Sebelumnya, korban penyiraman air keras, Andrie Yunus secara tegas telah menolak kasusnya diproses melalui peradilan militer. Penolakan itu disampaikan melalui surat dengan tulisan tangan yang diunggah akun IG@imparsial.

Dalam surat tertanggal 3 April itu, dirinya berharap kasusnya diusut tuntas. Siapapun pelakunya, baik masyarakat sipil maupun militer harus diadili melalui peradilan umum.

"Saya keberatan dan menyampaikan mosi tidak percaya jika proses penegakan hukum dilakukan melalui peradilan militer yang selama ini menjadi sarang impunitas prajurit militer pelaku pelanggaran HAM," tulisnya.

Diketahui, aksi penyiraman air keras dialami oleh Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2026), sekitar pukul 23.00 WIB.

Akibat serangan tersebut, Andrie mengalami luka bakar serius di sejumlah bagian tubuhnya terutama tangan kanan dan kiri, wajah, dada, serta area mata.

Peristiwa itu terjadi setelah Andrie menyelesaikan perekaman siniar (podcast) bertajuk 'Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia' di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sekitar pukul 23.00 WIB.

Berdasarkan informasi awal yang dihimpun, sekitar pukul 23.37 WIB Andrie sedang mengendarai sepeda motor miliknya di Jalan Salemba I–Talang, Jakarta Pusat. Saat melintas di kawasan tersebut, dua orang pelaku mendekati korban dengan melawan arah dari Jalan Talang atau Jembatan Talang.

Pengendara mengenakan kaos kombinasi putih-biru, celana gelap yang diduga berbahan jeans, serta helm hitam.

Sementara penumpang menggunakan penutup wajah atau masker menyerupai buff berwarna hitam yang menutupi setengah wajah, kaos biru tua, serta celana panjang biru yang dilipat pendek dan diduga berbahan jeans.

Dalam serangan tersebut, salah satu pelaku menyiramkan air keras ke arah korban hingga mengenai sebagian tubuhnya. Korban langsung berteriak kesakitan dan menjatuhkan sepeda motornya.

Andrie kemudian segera dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis darurat, terutama pada bagian mata yang terkena cairan tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan korban mengalami luka bakar sekitar 24 persen.

Hingga akhirnya diketahui, para pelaku merupakan prajurit TNI yang juga anggota Badan Intelijen Strategis (Bais), masing-masing berinisial Kapten NDP, Lettu SL, Lettu BHW, Serda ES.