40 Hari Wafatnya Vidi Aldiano, Keluarga Siapkan Pengajian

Acara peringatan 40 hari meninggalnya musisi terkenal Vidi Aldiano, bakal digelar malam ini, Sabtu (18/4/2026).

Pihak keluarga pun turut menggelar persiapan kegiatan tersebut dengan diawali ziarah makam Vidi di TPU Tanah Kusir, pada Jumat (17/4/2026).

Sementara untuk hari ini, pihak keluarga bakal menyiapkan acara pengajian atau doa bersama di Masjid Nurul Hidayah, tak jauh dari tempat istirahat terakhir mendiang Vidi.

Ayah Vidi, Harry Kiss mengatakan acara bakal dimulai setelah waktu salat Maghrib, dengan susunan acara salat Maghrib berjamaah, makan, kemudian salat Isya dan dilanjutkan tahlil bersama.

Dalam kegiatan tersebut pihak keluarga turut didukung sejumlah pihak, salah satunya yakni designer ternama Anne Avantie. Dalam video yang dilihat Inilah.com, Sabtu (18/4/2026) sudah tersusun rapi beberapa stand makanan di kediaman keluarga Vidi.

Tidak hanya itu, terdapat dekorasi yang menampilkan foto Vidi yang mengenakan jas hitam, serta tulisan memperingati 40 hari meninggalnya Vidi.

Di sekitar foto tersebut juga ada beberapa bunga yang disusun dengan warna lembut seperti biru, putih dan cream serta bangku yang disediakan untuk berfoto.

Sementara itu, Vidi telah mengembuskan napas terakhirnya Sabtu, 7 Maret 2026. Vidi meninggal dunia di usia 35 tahun setelah berjuang melawan penyakit kanker ginjal yang dideritanya selama beberapa tahun terakhir.

Kabar duka ini pertama kali disampaikan oleh ayah kandung Vidi, Harry Kiss, melalui pesan singkat yang tersebar di kalangan komunitas film dan media. Harry mengonfirmasi bahwa putranya wafat dengan didampingi oleh seluruh keluarga besar.

"Telah wafat anak saya: Oxavia Aldiano bin Harry Aprianto. Vidi wafat didampingi seluruh keluarga besar yang ikhlas akan kepergiannya menghadap Allah SWT, 7 Maret jam 16.30. Selamat jalan menuju cahaya Ilahi, Nak," tulis Harry dalam pesan mengharukan tersebut.

Vidi Aldiano diketahui telah berjuang melawan kanker ginjal selama tujuh tahun terakhir. Perjalanan medisnya dimulai pada Desember 2019, saat ia pertama kali mengumumkan kepada publik bahwa dirinya didiagnosis menderita kanker ginjal stadium tiga.

Sejak diagnosis tersebut, suami dari aktris Sheila Dara Aisha ini telah menjalani berbagai prosedur medis, termasuk operasi pengangkatan ginjal kiri.

Upaya penyembuhan tidak berhenti di situ, Vidi terus menjalani pengobatan intensif di sejumlah rumah sakit ternama, mulai dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) di Jakarta, hingga melakukan pengobatan ke Thailand dan Malaysia.

Meski kondisi kesehatannya naik-turun, Vidi dikenal sebagai sosok yang sangat optimistis. Ia sering membagikan momen pemulihannya di media sosial, bukan untuk mencari simpati, melainkan untuk mengampanyekan pentingnya deteksi dini kanker kepada masyarakat luas.