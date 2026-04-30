47 Barang Milik Korban Kecelakaan KA Masih di Stasiun Bekasi Timur

Kecelakaan kereta api antara KA jarak jauh dengan commuter line di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jabar, Senin (27/4/2026). (Foto: X)

Kecelakaan kereta api (KA) yang terjadi di Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat menyisakan duka yang mendalam bagi para keluarga korban. Tercatat sebanyak 16 penumpang meninggal dunia dan puluhan orang lainnya mengalami luka-luka.

Hingga kini korban luka masih menjalani perawatan intensif di sejumlah rumah sakit (RS) di Bekasi. Sedangkan korban meninggal dunia masih di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur dan sebagian telah dipulangkan ke keluarganya untuk dimakamkan.

Stasiun Bekasi Timur yang sebelumnya ditutup, saat ini juga telah beroperasi secara normal. Pasca-tragedi tabrakan maut antara KRL commuter line dengan KA jarak jauh Argo Bromo Anggrek, puluhan barang milik penumpang berserakan, baik di dalam gerbong maupun di stasiun.

Petugas KAI Commuter menemukan 85 barang milik korban yang seluruhnya dikumpulkan di Stasiun Bekasi Timur. Barang-barang tersebut di antaranya tas, ponsel, headphone, jam, hingga dokumen.

Hingga, Kamis (30/4/2026) sebanyak 38 barang telah dikembalikan ke pemilik serta kerabatanya. Sementara masih ada 47 barang yang masih diamankan di stasiun.

Sebelumnya, terjadi kecelakaan antara Kereta Api Argo Bromo Anggrek dan KRL atau Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam.

Kronologinya, pada pukul 20.30 WIB KA Argo Bromo Anggrek berangkat dari Stasiun Gambir menuju Surabaya.

Kemudian, pada pukul 20.52 WIB KRL dengan kode 5181B tujuan Jakarta menabrak taksi yang mogok di perlintasan di Jalan Ampera. KRL dengan kode 5568A tujuan Cikarang tertahan di Stasiun Bekasi Timur.

Pada pukul 20.57 WIB KA Argo Bromo menabrak KRL di Stasiun Bekasi Timur. Lokomotif KA masuk hingga separuh gerbong paling belakang KRL.

Korban meninggal dunia atas insiden tabrakan antara kereta Commuter Line dan kereta jarak jauh di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, sebanyak 16 orang.