5 Aksesoris Bikin Meja Kerja Rapi di Rumah

Kasus Omicron masih ada di Indonesia. sebagian pekerja kantoran kembali menerapkan bekerja di rumah. Nah, agar suasana hati Anda semangat ketika bekerja seperti berada di kantor, ada beberapa aksesoris yang membuat meja kerja di rumah lebih nyaman.

Berdasarkan survey dari EY yang bertajuk Majority of surveyed Southeast Asia (SEA) employees prefer not to return to pre-COVID-19 ways of working, terbukti bahwa bekerja di luar lingkungan kantor membantu meningkatkan produktivitas dan kinerja para pegawai di Indonesia.

Untuk menunjang kegiatan bekerja dari rumah menjadi lebih baik lagi, sering kali mayoritas berpikir agar tetap fokus dan meminimalisir rasa jenuh saat bekerja adalah dengan membangun pola pikir positif, membutuhkan motivasi ekstra, dan sebagainya.

Selain itu, ada faktor eksternal yang ternyata bisa meningkatkan suasana hati dan kinerja dalam bekerja, salah satunya adalah dengan menata ulang meja kerja Anda di rumah semakin nyaman.

Meja kerja yang tertata dengan rapi akan membantu lebih fokus saat bekerja karena Anda tidak akan terdistraksi dengan barang-barang yang berserakan di area kerja.

Menata ulang meja kerja tidak harus selalu mahal. Berikut adalah beberapa rekomendasi aksesoris meja kerja minimalis dari IKEA yang berkualitas dan terjangkau yang akan membuat meja kerja terlihat rapi estetik.

1. Lampu kerja

Agar kesehatan visual dan kondisi mata tetap terjaga selama bekerja di rumah, lampu kerja merupakan barang wajib yang harus dimiliki di meja kerja.

Pencahayaan yang baik memainkan peranan penting dalam meningkatkan produktivitas karena dapat membantu meningkatkan fokus.

Tidak hanya itu, pencahayaan yang baik, dapat membantu membangun suasana (mood) rileks saat banyak tekanan yang menerpa kala bekerja, seperti yang dikutip dari siaran pers, Jakarta, Senin, (28/02/2022).

2. Kotak surat

Menyusun barang sesuai dengan kategori akan membantu meja tetap tertata dengan baik dan tidak ada waktu yang terbuang dengan sia-sia karena harus mencari keperluan untuk menunjang kegiatan bekerja di rumah.

Supaya bisa lebih fokus bekerja, Anda bisa menggunakan wadah atau kotak surat untuk menata keperluan kantor. Dengan meja kerja yang rapi dan bersih, pastinya energi positif akan berdatangan ke area kerja.

3. Papan berlubang

Menatap dinding kosong saat bekerja bisa membuat merasa bosan dan suasana meja kerja akan terasa monoton. Karena itu, untuk menciptakan keindahan, Anda bisa memberikan sentuhan dekorasi yang selaras dengan personaliti untuk meningkatkan semangat kerja.

4. Alas laptop

Bekerja dari rumah artinya Anda diharuskan untuk fokus dan duduk seharian di depan layar laptop. Tidak jarang, setelah jam kerja usai, Anda pasti merasakan pegal-pegal di daerah leher dan bahu.

Dengan adanya alas yang menopang laptop Anda pada ketinggian yang lebih nyaman, pastinya akan mengurangi ketegangan pada leher dan bahu agar postur tubuh juga menjadi lebih rileks.

5. Alas meja

Jika sudah bosan dengan warna meja yang dimiliki saat ini, daripada membeli meja baru, Anda bisa menggunakan alas meja dengan motif polos dan meningkatkan kesan estetik.

Aksesoris ini akan membantu untuk menjadi pelindung bagian atas meja agar tidak cepat kotor dan tergores.

Meskipun sifatnya aksesoris, produk-produk di atas bisa membantu Anda menata meja dan area kerja lebih baik sekaligus tampak menarik sehingga membantu meningkatkan produktivitas.