20 Anime China Donghua Terbaik, Anti Ngebosenin!

Anime China (donghua) tiap tahunnya selalu hadir dengan judul film terbaru, termasuk melanjutkan season berikutnya. Apalagi, tahun baru Imlek 2023 akan segera tiba.

Penggemar anime China mungkin belum sebanyak dari penggemar anime Jepang. Di Indonesia, tren anime China mulai marak disukai remaja dan dewasa muda sekitaran tahun 2020-an.

Hal itu memiliki alasan karena anime Jepang lebih banyak dikenal dan telah memiliki banyak basis penggemarnya tersendiri.

Namun, bukan berarti anime China tidak memiliki genre dan alur cerita yang seru. Cerita yang hadir pastinya membawa banyak kejutan untuk penggemar.

Jika Anda tidak memiliki list liburan untuk mengisi perayaan liburan Imlek 2023, tidak ada salahnya Anda mencoba memilih hiburan alternatif menonton film anime dari negeri Tirai Bambu ini.

Nonton film anime China menjadi kegiatan yang mudah dilakukan untuk mengisi waktu luang Anda di rumah selama perayaan tahun baru Imlek 2023.

PilihanFilm Anime China Terbaik yang Seru untuk ditonton

Berikut daftar film anime China (donghua) yang bisa Anda tonton untuk menikmati waktu luang:

1. Shanghai Melody

Tampilan Anime Shanghai Melody. Foto: youtube/bilibili-anime

Shanghai Melody dirilis pada Juli 2022 dan akan berakhir dengan episode ke-8 pada November 2022. Setiap episode berdurasi 15 menit dan mencakup genre gaya hidup dan drama.

Ringkasan:

Cerita film anime China romantis ini berkisah pada keluarga biasa di Shanghai. Feifei Han, yang mengabdikan dirinya pada industri periklanan, saat itu mengalami krisis karir di tahun pertamanya.

Pada saat yang sama, orang tuanya semakin mendesaknya untuk menikah. Di bawah tekanan hidup, hidup Feife seketika menjadi rumit.

Setiap kali Feifei menyerah, ayahnya Dongliang Han tampak selalu memberikan semangat untuk putrinya.

Ketika dalam kehidupan yang sulit, Feifei mengenali cinta dan ajaran ayahnya Dongliang.

Pada akhirnya, dengan dorongan dari keluarga dan teman-teman, Feifei bisa menghilangkan rasa kebingungannya dan melanjutkan hidupnya dengan semangat baru.

2. Beyond the Ocean Season 2

Anime Beyond the Ocean Season 2. Foto: iq.com

Beyond the Ocean Season 2 merupakan kelanjutan dari Season 1 yang tayang pada tahun 2018 dan diakhiri dengan Episode 12.

Kemudian tak lama itu, cerita berlanjut di Season 2 yang dipublikasikan pada tahun 2019 oleh situs ternama iQiYi.

Sebenarnya, Beyond the Ocean Season 2 sudah lama berakhir di bulan September 2022 di episode 24.

Namun, beberapa netizen mengklaim bahwa Beyond the Ocean Season 2 akan dilanjutkan di Season 3 karena season sebelumnya hanya jelang beberapa bulan saja sudah merilis lanjutan dari season 1.

Ringkasan:

Donghua kerajaan ini menceritakan tentang Jianwen, pangeran jatuh Dinasti Ming sebagai protagonis, dan menceritakan kisah petualangan laut Jianwen untuk menemukan Pulau Buddha dengan gadis ninja Baidi Qili, orang barbar Mongolia, Tenges dan cendekiawan Barat, Harold.

Dengan dukungan Tong Que, bos dari kelompok usaha penunggang ikan paus.

3. Apotheosis

Anime Apotheosis. Foto: youtube/youkuanimation

Donghua Apotheosis adalah serial Donghua yang baru saja dirilis pada 4 November 2022.

Diproduksi oleh Studio Qing Xiang dan baru tayang sekitar 10 episode.

Apotheosis dimulai dengan kisah Luo Zheng, putra pertama keluarga Luo, yang kehilangan segalanya saat ayahnya meninggal.

Keluarga pamannya mewarisi status dan kedudukan sebagai keluarga utama Luo. Sementara itu, Luo Zheng dipenjara dan menerima pelatihan militer dari klan keluarganya sendiri.

4. Perfect World

Anime Perfect World. Foto: youtube/TencentVideoAnimation

Donghua Perfect World merupakan salah satu donghua terpopuler yang diproduksi oleh Shanghai Foch Film Culture Investment dengan rating 8.00 dan mencapai episode ke-91 pada Desember lalu.

Ringkasan:

Dalam cerita film anime China romantis ini, dikatakan bahwa Shi Hao hidup tanpa orang tua karena orang tuanya diculik ke alam atas dan Tulang Tertingginya diambil dari keluarganya sendiri.

Shi Hao tinggal di desa batu dan dirawat oleh pemandunya, dewa willow. Seiring waktu, Shi Hao menjadi dewasa dan menjadi lebih kuat, dan bahkan para dewa dari alam atas tidak dapat menghentikannya.

Lebih banyak rintangan dan tantangan setelah Shi Hao berhasil menemukan orang tuanya yang ternyata terkunci di dunia luar dan dia berhasil menggunakan kekuatannya untuk membawa orang tuanya kembali dan kini dia memiliki seorang adik laki-laki.

5. Love Between Fairy and Devil

Anime Love Between Fairy and Devil. Foto: facebook.com/animehdzero

Love Between Fairy and Devil merupakan serial yang dibuat oleh studio GARDEN dan dirilis pada Juli 2022 dengan durasi 14 menit per episode.

Serial Love Between Fairy and Devil bergenre action, comedy dan dibumbui dengan romance. Donghua ini berakhir tayang pada 30 Desember 2022 di episode 14.

Ringkasan:

Love Between Fairy and Devil bercerita tentang seorang gadis abadi dari suku Po Xin yang dikalahkan oleh raja iblis suku tersebut, Dong Fang Qing Cang.

Sepuluh ribu tahun kemudian, dia terlahir kembali sebagai makhluk abadi dari suku surgawi Xiao Lan Hua (Little Orchid).

Lan Hua tanpa sadar menghidupkan kembali Dong Fang Qing Cang, musuhnya yang ditangkap di Menara Hao Tian.

Demi mendapatkan kembali kebebasannya, Dong Fang Qing Cang berniat mengorbankan jiwa abadi Xiao Lan Hua untuk menghilangkan kutukan di tubuhnya.

Pada saat yang sama, iblis tak berperasaan itu jatuh cinta pada peri muda yang lembut dan manis.

Selain rekomendasi di atas, berikut adalah beberapa anime China (donghua) yang juga patut ditonton:

6. Mo Dao Zu Shi, IMDB rating: 8.5

7. Full Time Magister, IMDB rating: 7.4

8. Lan Mo De Hua, MyAnimeList rating: 6.4

9. The King’s Avatar, MyAnimeList rating: 7.9

10. Tian Guan Ci Fu, MyAnimeList rating: 8.4

11. The Daily Life of The Immortal King, IMDB rating: 7.2

12. Huyao Xiao Hongniang, MyAnimeList rating: 7.2

13. Wu Geng Ji, MyAnimeList rating: 7.3

14. Da Yu Hai Tang, MyAnimeList rating: 7.5

15. Kitsune no Koe, IMDB rating: 7.1

16. Jie Mo Ren, MyAnimeList rating: 6

17. Wo De Tian Jie Nuyou, MyAnimeList rating: 6.5

18. Sheng Shi Zhuang Niang, MyAnimeList rating: 6.7

19. Wangpai Yushi, MyAnimeList rating: 6.5

20. The Manual of Hundred Demons, MyAnimeList rating: 7.1

