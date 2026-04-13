5 Bos Travel Haji dan Umrah Dipanggil KPK di Kasus Kuota Haji, Berikut Daftar Namanya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil sejumlah pimpinan perusahaan travel untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 yang terus bergulir.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan dilakukan pada Senin (13/4/2026) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

“Pemeriksaan saksi dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024,” kata Budi kepada wartawan.

Saksi yang dipanggil berasal dari sejumlah perusahaan penyelenggara perjalanan haji dan umrah. Mereka antara lain Rosmalina Yuniar selaku Direktur Utama PT Dian Saltra Perdana, Rahma Indianto selaku Manajer Operasional PT Dina Setya Rahma, Arifah selaku Komisaris PT Diyo Siba, Muhammad Walied Ja’far selaku Direktur PT Dua Ribu Wisata, serta Ahmad Agil selaku Direktur PT Duta Faras.

Meski belum merinci materi pemeriksaan, keterangan para saksi dibutuhkan untuk menelusuri dugaan penyimpangan dalam pengelolaan kuota haji, termasuk potensi keuntungan tidak sah yang diperoleh pihak tertentu.

Sebelumnya, KPK mengumumkan perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 dengan menetapkan dua tersangka baru.

Keduanya adalah Ismail Adham, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), dan Asrul Azis Taba, Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri.

Kedua tersangka diduga berperan aktif dalam pengaturan kuota haji khusus hingga melampaui ketentuan undang-undang. Dugaan tersebut juga mencakup pemberian sejumlah uang kepada pejabat Kementerian Agama.

Dalam konstruksi perkara, Ismail Adham yang juga keponakan pemilik Maktour, Fuad Hasan Masyhur, bersama Asrul Azis Taba, diduga melakukan pertemuan dengan pihak Kementerian Agama untuk meminta penambahan kuota haji khusus.

Permintaan tersebut berujung pada perubahan komposisi kuota yang semula 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus menjadi masing-masing 50 persen.

“Tersangka saudara ISM dan ASR bersama-sama dengan saudara FHM (Fuad Hasan Masyhur) selaku Dewan Pembina Forum SATHU serta pihak-pihak lainnya, melakukan pertemuan dengan saudara YCQ (eks Menag Yaqut) dan IAA, dengan maksud untuk meminta penambahan kuota haji khusus yang melebihi ketentuan 8% sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hingga dalam prosesnya dilakukan pembagian kuota haji reguler dan khusus dengan skema 50%-50%,” ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (30/3/2026).

Selain itu, kedua tersangka juga diduga mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Makassar Toraja (Maktour). Skema ini termasuk pemberangkatan haji tanpa masa tunggu, yang dikenal dengan istilah T0, di mana jemaah dapat berangkat pada tahun yang sama saat mendaftar dengan biaya lebih tinggi.

KPK juga menemukan dugaan aliran dana kepada pejabat Kementerian Agama. Ismail Adham disebut menyerahkan 30.000 dollar AS kepada Ishfah Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, serta 5.000 dollar AS dan 16.000 riyal Saudi kepada Hilman Latief, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU).

“Atas perbuatannya tersebut, PT Makassar Toraja (Maktour) memperoleh keuntungan tidak sah (illegal gain) pada tahun 2024 mencapai sekitar Rp27,8 miliar,” ungkap Asep.

Sementara itu, Asrul Azis Taba juga diduga menyerahkan 406.000 dollar AS kepada mantan staf khusus Menteri Agama, sehingga penyelenggara haji khusus yang terafiliasi dengannya memperoleh keuntungan tidak sah pada 2024 sebesar Rp40,8 miliar.

“Penerimaan sejumlah uang oleh IAA dan HL dari para tersangka, diduga sebagai representasi dari saudara YCQ selaku Menteri Agama pada saat itu,” tambah Asep.