5 Drama dan Film Korea Tayang Maret 2022

Sejumlah drama dan film Korea terbaru akan hadir pada Maret 2022. Genre yang ditampilkan adalah mulai dari misteri, horor, hingga hukum militer.

Berikut adalah lima tayangan drama dan film Korea terbaru di Viu, dikutip dari siaran pers pada Senin, (7/3/2022).

1. Military Prosecutor Doberman

Banyak drama dan film Korea mengangkat tema tentang hukum, namun tidak banyak yang menyoroti tentang pengadilan dan jaksa militer. Inilah yang menjadi daya tarik Military Prosecutor Doberman sebagai drama pengadilan militer unggulan di Korea.

Drama Military Prosecutor Doberman mengisahkan Do Bae Man (Ahn Bo Hyun), seorang jaksa militer yang bekerja demi kekayaan. Sedangkan Cha Woo In (Jo Bo Ah), seorang jaksa militer pemula yang berasal dari keluarga chaebol. Dia menjadi seorang jaksa militer untuk membalas dendam.

Keduanya mulai bekerja sama untuk memerangi kejahatan di dunia militer. Akankah upaya mereka berhasil? Drama ini sudah tayang di Viu sejak 1 Maret 2022 setiap Selasa dan Rabu.

2. Kill Heel

Drama Kill Heel berkisah tentang persaingan panas untuk meraih puncak kekuasaan dan ketenaran dalam industri home shopping.

Drama tersebut berpusat pada tiga pembawa acara, yaitu Woo Hyun (Kim Ha Neul), yang memiliki karir biasa saja dan mulai jatuh dalam kecemasan, Ok Sun (Kim Sung Ryung), host dengan bayaran tertinggi, dan Mo Ran (Lee Hye Young), seseorang bak penyihir brutal yang berhasil mendaki puncak kekuasaan.

Bagaimana konflik memanas terjadi di tengah tiga wanita tangguh tersebut? Tayang mulai 10 Maret 2022 setiap Kamis dan Jumat, ikuti persaingan sengit mereka.

3. A Superior Day

A Superior Day mengisahkan pembunuh berantai terkenal bernama Kwon Si Woo (Lee Won Geun) yang disebut Rich Girl Killer karena hanya menghabisi para wanita kaya.

Suatu malam, korban ke-4 ditemukan dan keesokan harinya, putri Ho Chul diculik. Alih-alih meminta uang, Bae Tae Jin (Ha Do Kwon) justru meminta Ho Chul membunuh Rich Girl Killer dalam waktu 24 jam agar dia bisa menyelamatkan putri semata wayangnya.

Mampukah Ho Chul menemukan Kwon Si Woo dan menyelamatkan putrinya? Saksikan ketegangannya mulai 14 Maret 2022 setiap Senin.

4. Sixth Sense 3

Di musim sebelumnya, Lee Sang Yeob resmi bergabung menjadi member baru dan berhasil menciptakan adanya love-line dengan Jessi. Namun di musim ketiganya ini, Jun So Min tidak dapat berpartisipasi bersama mereka serta Yoo Jae Suk, Oh Na Ra, dan Mijo Lovelyz akibat cidera kaki yang dia alami.

Masih dengan konsep yang sama, Sixth Sense 3 mengajak para anggota menggunakan indra keenam mereka untuk menebak yang palsu di antara yang asli. Bagi mereka yang berhasil menebak tantangan, akan ada hadiah besar. Bintang tamu juga akan hadir di setiap minggunya.

Sixth Sense 3 siap mengudara mulai 20 Maret 2022.

5. Too Hot To Die

Film Too Hot To Die adalah karya sutradara kawakan Park Jin Young, menceritakan tiga pria yang bersepakat melakukan aksi bunuh diri karena mengalami depresi berat.

Meski terkesan mengerikan, Too Hot To Die adalah film komedi yang sangat cocok bagi Anda yang ingin mencari hiburan segar. Upaya bunuh diri ketiga pria ini buyar ketika seorang wanita bernama Mi Ja muncul di hadapan mereka.

Too Hot To Die dibintangi oleh Kim In Kwon, Jung Sang Hoon, Park Cheol Min, Son Dam Bi, dan Kim Sung Cheol. Film ini akan tayang pada 12 Maret 2022.