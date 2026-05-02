5 Fakta Rumah Annisa Rahma Eks Cherrybelle Ludes Terbakar

Kabar duka datang dari mantan personel Cherrybelle, Annisa Rahma. Rumah tinggalnya di Bandung hangus dilahap si jago merah pada Kamis (30/4/2026) dini hari.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Bandung mengungkapkan bahwa musibah ini dipicu oleh hal yang tampak sepele: lilin yang lupa dipadamkan.

Berdasarkan keterangan resmi dari akun @bdg.siaga113, berikut adalah kronologi detik-detik mencekam kebakaran tersebut:

1. Niat Mengusir Lalat Berujung Petaka

Tragedi ini bermula dari upaya keluarga untuk mengusir gangguan lalat di rumah mereka. Selama dua hari terakhir, keluarga Annisa rutin menyalakan lilin sebagai cara alami mengusir serangga tersebut. Namun naas, pada malam kejadian, lilin yang masih menyala tersebut terlupakan saat penghuni rumah beristirahat.

2. Api Muncul dari Ruang Makan

Sekitar pukul 03.00 WIB, di saat seisi rumah tengah terlelap, api mulai berkobar. Anandito Dwis, suami Annisa, menjadi orang pertama yang menyadari adanya hawa panas dan bau hangus. Saat mencari sumbernya, ia mendapati api sudah membumbung tinggi di area ruang makan.

3. Upaya Padamkan Api yang Sia-sia

Melihat api yang mulai menjalar, Anandito sempat berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya dan guyuran air. Namun, material yang mudah terbakar membuat api justru kian tak terkendali. Menyadari situasi semakin membahayakan nyawa, ia memutuskan untuk berhenti melawan api dan fokus menyelamatkan istri serta anak-anaknya.

4. Evakuasi Mandiri di Tengah Kepanikan

Di bawah kepulan asap tebal, seluruh penghuni rumah berhasil keluar dengan selamat. Sembari menyelamatkan diri, mereka hanya sempat membawa beberapa barang berharga yang terdekat sebelum akhirnya menghubungi Emergency Call 113.

5. Kondisi Terkini

Meski rumah beserta isinya mengalami kerusakan berat, Damkarmat Kota Bandung memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Anandito Dwis pun mengonfirmasi bahwa meski mereka sangat terpukul secara materiil dan psikologis, keselamatan keluarga adalah yang utama.

"Peristiwa ini diduga kuat dipicu oleh lilin yang lupa dimatikan," tulis keterangan resmi Damkarmat Kota Bandung, Sabtu (2/5/2026).

Kini, keluarga Annisa Rahma tengah fokus pada masa pemulihan pascatragedi dan berterima kasih atas gerak cepat petugas pemadam kebakaran yang mencegah api merembet ke hunian warga lainnya.