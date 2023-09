5 Fakta Via Vallen Resmi jadi Istri Chevra Yolandi, Lima Hari Siaran Langsung di Televisi hingga Dua Menteri jadi Saksi

Pedangdut Via Vallen resmi menikah dengan Chevra Yolandi pada Jumat, (15/7/2022). Acara pernikahan berjalan lancar di hotel JW Marriot Surabaya, Jawa Timur.

Berikut adalah lima fakta tentang pernikahan Via Vallen dengan Chevra Yolandi yang bisa Anda simak.

1. Pernikahan disiarkan langsung oleh stasiun televisi selama lima hari

Pernikahan Via Vallen dengan Chevra Yolandi diselenggarakan selama lima hari berturut-turut. Termasuk pernikahan hari ini yang diselenggarakan pada 15 Juli 2022 pukul 07.00 WIB.

Disiarkan langsung oleh stasiun televisi Indosiar, tidak hanya proses akad nikah, tetapi sejak pengajian 13 Juli 2022 pada pukul 15.00 WIB, siraman yang digelar 14 Juli 2022 pada pukul 08.00 WIB, temu manten 15 Juli 2022 pukul 09.45 WIB.

Selanjutnya, wawancara eksklusif 15 Juli 2022, pukul 13.30 WIB. Midodareni pada 16 Juli pukul 10.000 WIB, dan mapag panganten pada 17 Juli 2022 pukul 15.00 WIB.

Meski terjadwal pada 07.00 WIB, prosesi pernikahan dimulai sekitar pukul 08.00 WIB. Dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan saritilawah.

Ijab kabul dimulai dan Via Vallen langsung dinikahkan oleh ayahnya, Mohammad Arifin.

"Ya Chevra Yolandi bin Iskandar almarhum, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan putri kandung saya Maulidia Oktavia dengan maskawin uang 1507 euro, emas 157gram dan alat salat dibayar tunai," kata Arifin seperti mengutip dari siaran langsung di Indosiar, Jumat, (15/7/2022).

Saya terima kasih dan kawinkan Maulidia Oktavia bin Mohammad Arifin dengan maskawin tersebut dibayar tunai," ujar Chevra Yolandi.

Terlihat Chevra mengucapkannya dengan lantang dan tegas dalam satu tarikan napas.

2. Dua menteri jadi saksi pernikahan

Pernikahan Via Vallen dan Chevra Yolandi juga disaksikan oleh dua menteri. Mereka adalah Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Saat ijab kabul, Via Vallen tampak haru dan tidak kuasa menahan air mata. Via Vallen terlihat mengusap air matanya yang tidak kuasa dia tahan.

3. Menggunakan pakaian adat Jawa

4. Mahar 1.507 Euro dan 157 Gram Emas

5. Pernikahan diselenggarakan di hotel mewah

Via Vallen dan Chevra Yolandi tampak serasi dengan menggunakan pakaian adat Jawa yang berwarna putih. Via Vallen terlihat menjadi seorang pengantin perempuan dengan dadanan khas Jawa, karena menggunakan sanggul dan paesan khas Jawa.Pernikahan Via Vallen dan Chevra menjadi sorotan, karena disiarkan lima hari berturut-turut. Bahkan, terlihat mahar atau maskawin yang diberikan 1.507 Euro atau setara dengan Rp22.699.873 dan juga 157 gram emas.Prosesi pernikahan Via Vallen dan Chevra Yolandi digelar di hotel mewah, di bilangan Jawa Timur. Via Vallen dan Chevra Yolandi menggelar pernikahan tersebut di hotel JW Marriot Surabaya, Jawa Timur. Segenap keluarga Via Vallen dan Chevra Yolandi hadir menyaksikan prosesi pernikahan pasangan selebriti tersebut.