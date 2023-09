5 Jenis- Jenis Mesin Absensi Karyawan, Mana yang Terbaik?

Untuk mengetahui dan mendapatkan data kehadiran karyawan, guru, mahasiswa, dosen, atau anggota suatu organisasi secara akurat, cepat, dan otomatis, maka digunakanlah mesin absensi karyawan. Alat ini banyak sekali digunakan di kantor, sekolah, instansi, atau lembaga lainnya.

Dengan adanya mesin absensi karyawan, perusahaan bisa dengan mudah mendapatkan data untuk menilai kedisiplinan karyawan. Cara ini nantinya bisa membantu dalam mengukur produktivitas dan efisiensi kinerja karyawan. Mengingat pentingnya peran mesin absensi karyawan, seiring perkembangan teknologi mesin absensi karyawan juga hadir dengan beragam jenis.

Jenis – Jenis Mesin Absensi

Tahukah kamu jika mesin absensi karyawan ini tidak hanya menggunakan sidik jari dan kartu saja, lho. Ada juga jenis lainnya. Lalu, ada apa jenis-jenis mesin absensi karyawan ini? Yuk, simak jenis-jenisnya berikut ini.

Mesin Absensi Karyawan Manual

Mesin absensi karyawan manual biasa disebut juga dengan mesin ceklok. Jenis mesin yang satu ini sudah ada sejak lama dan menjadi mesin pertama yang digunakan untuk mencatat kehadiran. Sesuai dengan sebutannya, absensi karyawan ini menggunakan mesin almano atau mesin absensi karyawan dengan sistem ceklok.

Cara menggunakannya simpel, yaitu dengan memasukkan kartu ke dalam slot yang telah tersedia di mesin. Kemudian, mesin akan mengeluarkan kembali kartu tersebut dalam keadaan sudah tercetak, berisi informasi jam hadir atau pulang karyawan.

Meskipun mesin absensi karyawan kartu ini mudah digunakan dan harganya terjangkau, tetapi mesin ini lebih boros kertas dan teknologi yang tersemat juga jauh dari mesin absensi karyawan lainnya.

Mesin Absensi Karyawan Fingerprint atau Sidik Jari

Seperti namanya, mesin ini menggunakan sidik jari untuk mencatat kehadiran karyawan. Mesin absensi karyawan yang satu ini banyak diminati oleh perusahaan karena mudah digunakan. Karyawan hanya tinggal menempelkan jarinya pada sensor yang ada pada mesin, maka kehadiran tersebut akan tercatat secara otomatis.

Dari segi efisiensi, mesin absensi karyawan sidik jari lebih hemat dan ramah lingkungan. Sebab, tidak memerlukan kertas untuk mencetak kartu absensi karyawan. Karyawan cukup menggunakan sidik jari untuk aktivitas absensi karyawannya. Karyawan juga tidak bisa melakukan kecurangan dengan menitipkan absen karena teknologi mesin dirancang khusus berdasarkan karakter individu yang tidak dapat diduplikasi.

Mesin Absensi Magnetic Card

Jenis mesin yang satu ini merupakan kombinasi antara mesin absensi karyawan digital dan mesin absensi karyawan kartu manual. Untuk menggunakannya tentu membutuhkan kartu yang nantinya digesek atau ditempelkan pada mesin. Kehadiran karyawan kemudian akan dicatat secara otomatis.

Penggunaan mesin ini hampir sama dengan mesin absensi karyawan manual yang menggunakan kertas. Oleh karenanya, kecurangan masih bisa terjadi karena karyawan bisa menitipkan kartu mereka ke teman kerjanya ketika datang terlambat atau bahkan membolos.

Mesin Absensi Karyawan Biometrik

Sistem absensi karyawan yang menggunakan sidik jari sebenarnya merupakan salah satu bentuk absensi karyawan biometrik. Hanya saja sistem absensi karyawan biometrik lebih spesifik daripada sidik jari. Teknologi biometrik memungkinkan mesin untuk mendeteksi beragam karakteristik manusia secara lebih spesifik seperti wajah, suara, mata, sidik jari manusia, dan lain-lain.

Penggunaan biometrik lebih aman karena tidak bisa dicuri atau diretas dengan mudah. Mesin absensi karyawan biometrik akan melacak setiap karyawan yang datang ke kantor dengan menggunakan sistem pengenalan jari dan wajah untuk memverifikasi identitas mereka, termasuk waktu masuk, dan pulang kerja.

Mesin Software Absensi Karyawan Berbasis Web

Penggunaan software absensi karyawan berbasis web tengah banyak digunakan. Hal ini karena abses ini menggunakan aplikasi yang bisa diakses hanya melalui ponsel. Proses absensi karyawannya menjadi lebih lebih mudah dan efisien.

Setiap karyawan yang melakukan absensi karyawan, mereka harus berada di lokasi yang telah ditentukan pada GPS. Selain itu, karyawan bisa mengirimkan selfie atau mengirim foto dengan ketentuan yang sudah ditentukan dengan tujuan untuk mengurangi terjadinya kecurangan absensi karyawan.

Melalui software absensi karyawan juga tidak perlu datang ke kantor. Mereka hanya tinggal mengambil foto dari tempat tugas. Bahkan absensi karyawan seperti ini cocok untuk para karyawan lapangan atau yang sedang dinas ke luar kota.

Nah, bagaimana? Apakah Anda sudah mulai ada pandangan untuk memilih jenis mesin absensi yang mana?

Baiklah, untuk mempermudah Anda dalam memilih software absensi karyawan terbaik untuk meningkatkan kedisiplinan karyawan Anda, coba praktekkan tips berikut ini.

Inilah cara mudah memilih software absensi karyawan terbaik untuk meningkatkan kedisiplinan karyawan Anda.

Kenali Kebutuhan Kantor Anda

Cari Tahu Apa Tujuan Mesin Absensi di Kantor Anda?

Perhatikan Jumlah Karyawan Anda

Perhatikan Fitur-Fitur Software absensi karyawan yang Ditawarkan

Untuk mendapatkan software absensi karyawan terbaik yang Anda butuhkan, Anda harus mengenali kebutuhan kantor Anda terlebih dahulu. Beda kebutuhannya, beda pula mesin absensinya. Untuk memudahkan Anda mengenali kebutuhan kantor Anda, coba perhatikan beberapa hal berikut.Setelah mengenali kebutuhan mesin absensi untuk kantor Anda, saat ini Anda pasti sudah memiliki bayangan akan memilih jenis mesin absensi yang mana.

Anggaplah Anda memilih mesin absensi berteknologi time track karena Anda memiliki banyak karyawan lapangan.

Namun, perlu Anda ketahui juga bahwa software absensi karyawan yang dijual di pasaran sangatlah banyak, termasuk tipe time track.

Jadi, agar Anda tidak salah pilih membeli merk, hal utama yang perlu Anda perhatikan ialah fitur-fitur yang ditawarkan. Salah satu fitur yang perlu Anda perhatikan ialah konektivitas mesin.

Koneksi dengan mesin absensi karyawan menjadi sangat penting ketika hasil laporan absensi karyawan dibutuhkan setiap bulannya. Beberapa mesin absensi menggunakan sistem koneksi USB, kabel serieal dan TCP/IP.

Anda juga perlu memperhatikan apakah software absensi karyawan yang Anda beli menawarkan fitur cloud, sehingga bagi Anda yang memiliki mobilitas tinggi dapat tetap memantau laporan absensi karyawan di mana pun dan kapan pun.

Fitur lainnya yang perlu Anda pertimbangkan ialah integrasi software payroll. Apakah mesin absensi yang ingin Anda beli terintegrasi dengan software penggajian atau tidak. Dengan adanya software payroll tentu akan memudahkan Anda dalam menghitung gaji karyawan secara otomatis berdasarkan daftar hadir.

Sesuaikan Harga Software absensi karyawan dengan Anggaran yang Anda Miliki

Setelah menemukan tipe software absensi karyawan dengan fitur-fitur yang Anda inginkan, sekarang waktunya memilih harga mesin absensi paling fleksibel sesuai anggaran yang Anda miliki.

Seperti disebutkan sebelumnya, kita bisa menemui banyak penyedia mesin absensi di pasaran, akan tetapi tidak semuanya menawarkan fitur yang kita inginkan. Begitu pula dengan harga yang ditawarkan. Tidak semuanya menawarkan harga yang pas sesuai kebutuhan kita.

Agar lebih memudahkan Anda menemukan harga software absensi karyawan terbaik, coba kunjungi talenta.co Di sana Anda akan temukan beragam mesin absensi dengan harga terbaik sesuai kebutuhan Anda.

Pastikan Anda Mendapatkan Layanan Purna Jual Terbaik

Langkah terakhir yang perlu Anda lakukan yaitu memastikan software absensi karyawan yang Anda pilih dilengkapi layanan after sales (purna jual) terbaik.

Sebab, software absensi karyawan bukanlah inventaris biasa yang sekali pasang langsung selesai. Anda perlu dibekali training, instalasi dari tim teknisi, dan juga layanan maintenance ketika software absensi karyawan yang Anda beli tiba-tiba rusak.

Karena itulah, Anda harus jeli dalam memilih merk mesin absensi. Pastikan merk yang Anda beli menawarkan layanan after sales secara maksimal.

Untuk mengetahui bagaimana kualitas layanan after sales yang ditawarkan suatu penyedia mesin absensi, Anda bisa mengunjungi website resminya dan menelusuri kolom testimoni, informasi why choose us, dan lain sebagainya.

Supaya memudahkan Anda mencari tahu soal layanan after sales pembelian software absensi karyawan dan coba Anda kunjungi salah satu penyedia mesin absensi terbaik berikut ini.

Demikian 4 cara mudah dalam memilih mesin absensi terbaik untuk meningkatkan kedisiplinan karyawan. Anda bisa praktekkan satu per satu tips di atas sebelum membeli mesin absensi yang Anda butuhkan untuk kantor Anda.

Mekari Talenta Rekomendasi Software Absensi Karyawan Terbaik

Talenta adalah salah satu merk HRIS (human resources information system), yakni software (perangkat lunak) untuk manajemen Sumber Daya Manusia. Software HRIS biasanya bertujuan mengurangi beban kerja administrasi di bidang penggajian, perpajakan karyawan, absensi karyawan, dan performance appraisal.

Selain itu, Talenta juga menyediakan fitur mobile friendly yang disebut mobile employee self service yang dapat memudahkan karyawan untuk mengakses Talenta melalui smartphone atau gadget masing-masing. Fitur-fitur yang disediakan Talenta juga dilengkapi dengan detail-detail sehingga memudahkan karyawan dalam melakukan pekerjaan. Misalnya, pada fitur payroll, komponen seperti bonus, tunjangan, pajak, insentif, dan lain-lain ditambahkan. Dengan demikian perhitungan akan menjadi lebih efisien dan efektif.

Kelebihan Mekari Talenta:

Fitur yang Disajikan Sangat Berlimpah

Fitur payroll, fitur ini membantu perusahaan menghitung dan bisa membayar payroll karyawan secara otomatis setiap bulannya. Proses payroll lebih efektif dan efisien karena tidak harus dilakukan di kantor.

Fitur manajemen waktu, maka tim HR perusahaan bisa dengan mudah melakukan otomatisasi proses cuti karyawan dan lemburan yang dilakukan.

Fitur absensi mobile, maka seluruh karyawan bisa melakukan absensi dengan mudah kapan dan dimana saja. Fitur ini juga memudahkan tim HR dalam melakukan pengawasan pada absensi karyawan sewaktu-waktu.

Fitur database karyawan, dapat membantu HR dalam melakukan pengelolaan data dan informasi terkait karyawan. Mulai dari data personal, informasi tunjangan, hingga fasilitas yang berhak diterima karyawan sesuai kontrak kerjanya.

Kostumisasi yang Sangat Terperinci

Tim Support yang Efektif dan Responsive

Keunggulan dari Mekari Talenta ini salah satunya adalah fitur yang dibawakan sangat banyak dan berlimpah. Mulai dari pinjaman tunai, halaman recruitment, halaman cuti custom, hingga pengumuman karyawan pun disediakan oleh Mekari Talenta ini, berikut ini detail fiturnya :Semua hal yang diatur di dalam Talenta diatur secara sangat terperinci, di sini bahkan bisa membuat rumus cuti sendiri dan rumus denda sendiri.Tidak usah bergelut dengan BOT ketika memberikan keluhan atau komplain, CS dari Talenta akan dengan sigap membantu dalam hitungan menit saja.

Dalam aplikasi Talenta ini juga sering diadakan promo dan diskon yang berakibat pada harga yang bisa lebih murah dari harga normal. Tentu saja hal ini bisa dikatakan angin segar untuk perusahaan yang ingin menggunakan Talenta sebagai sistem payroll mereka namun dengan anggaran yang terbatas.

Apalagi untuk kondisi sekarang ini di mana karyawan lebih sering Work From Home, menggunakan Talenta tentu akan sangat membantu dalam hal pengkondisian karyawan dengan sistem otomatisnya yang akan sangat membantu perusahaan.

Dengan adanya fitur-fitur ini maka tentu saja pengelolaan sumber daya di dalam perusahaan jauh lebih baik dan lebih optimal. Anda bisa lihat website resminya di https://www.talenta.co/ dan pilihlah produk serta layanan mana yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda.