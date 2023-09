Top! 5 Universitas Swasta Termahal di Indonesia, Biayanya Setara Rumah

Universitas adalah tempat generasi muda melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Sayang, beberapa kelompok tidak bisa menikmati pendidikan ini karena faktor biaya.

Pasalnya, universitas terbaik biasanya masuk dalam kategori kampus termahal di Indonesia sehingga tidak semua kalangan bisa menikmati pendidikan ini.

Kampus dengan biaya tinggi di Indonesia tentu menawarkan kurikulum dan fasilitas yang lebih memadai.

Terlebih lagi, kampus semacam ini biasanya berlokasi di tempat yang strategis, sehingga biaya uang pangkal biasanya memang tidak murah.

Deretan Kampus Termahal di Indonesia

Ingin tahu daftar universitas swasta termahal di Indonesia apa saja? Mari simak daftar selengkapnya berikut ini:

1. Swiss German University (SGU)

Swiss German University (SGU). Foto: SGU

Swiss German University (SGU) pertama didirikan di Indonesia pada tahun 2000. Kampus ini merupakan bentuk kerja sama antara 4 negara, Indonesia, Jerman, Swiss, dan Australia.

Tidak heran jika SGU masuk sebagai kampus termahal di Indonesia.

Sebab kampus ini merupakan pelopor utama yang menggunakan kurikulum internasional pada pendidikan tinggi di Indonesia.

SGU memang berdedikasi untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dalam standar internasional kepada mahasiswanya.

Pasalnya, generasi baru ini akan dituntut memenuhi kebutuhan industri yang semakin berkembang sehingga persaingan pekerjaannya semakin berat.

Untuk masuk ke kampus ternama ini, calon mahasiswa harus memenuhi beberapa persyaratan yang sudah ditetapkan oleh SGU.

Menariknya, mahasiswa yang lulus dari program sarjana maupun program magister SGU akan mendapat ijazah dan gelar ganda dari Swiss German University dan SGU di Eropa.

Dengan adanya program double degree ini akan memudahkan mahasiswa SGU dapat mengikuti program magang di luar negeri pada semester 6.

Untuk fakultas yang tersedia di SGU terbagi menjadi 3 fakultas, yang terdiri dari Engineering and Information Technology, Business and Communication, dan Life Sciences and Technology.

Berdasarkan laman Quipper, estimasi uang masuk untuk gelar Bachelor di SGU berkisar Rp27,5 juta hingga Rp30 juta. Sedangkan untuk program magister terbagi menjadi 3 bagian:

Admission Fee Confirmation Fee Campus Fee MBA Rp500.000 Rp2.500.000 Rp94.500.000 MIT Rp500.000 Rp.2.500.000 Rp54.000.000 MME Rp500.000 Rp2.500.000 Rp46.500.000

Catatan: MBA (Master of Business Administration), MIT (Master of Information Technology), MME (Master in Medical Education)

2. President University

President University. Foto: Dana Cita

President University adalah salah satu kampus swasta terbaik dan termahal di Indonesia. Lokasi kampus berada di Jababeka Education Park, Bekasi yang dikelilingi oleh 1.700 perusahaan multinasional dari 30 negara.

Sejak pertama berdiri, President University memang fokus memberikan kurikulum pendidikan global terkemuka, sehingga sistem dan kurikulumnya dirancang sesuai dengan perkembangan teknologi pendidikan global.

President University memiliki 4 fakultas yang terdiri dari, Faculty of Business, Faculty of Engineering, Faculty of Computer Science, dan Faculty of Humanities.

Berdasarkan brosur resmi yang dikeluarkan oleh President University, biaya pendidikan S1 disana adalah:

Rincian Biaya Biaya (Rp) Kuliah Rp30.000.000 Program Matrikulasi dan Masa Orientasi Studi (MOS) Rp5.000.000 Pembangunan (development fee) Rp10.000.000 Asrama Rp.1.450.000/bulan TOEIC Rp.2.500.000

3. Universitas Pelita Harapan

Universitas Pelita Harapan. Foto: Universitas Pelita Harapan

Siapa yang tidak tahu Universitas Pelita Harapan (UPH)? Kampus bergengsi yang berlokasi di Karawaci, Tangerang yang didirikan oleh Ir. Johannes Oentoro dan Dr. (HC) James Riady dari Lippo Group pada September 1994 ini dikenal memiliki fasilitas pendidikan yang super lengkap.

Lingkungan kampusnya juga sangat nyaman, mulai dari taman yang berada di tengah-tengah gedung fakultas, kantin yang super besar, lapangan olahraga basket sampai sepakbola, kolam renang, bahkan sampai fasilitas gym juga tersedia di kampus ini.

Berdasarkan laman UPH, kampus ini memiliki beberapa fakultas yang terdiri dari Economics and Business, Informatics and Information Systems, Engineering, Law, Psychology, Music, Design, Science and Technology, Communication Science and International Relations, Medicine, Health Science, Hospitality and Tourism, dan Education.

Biaya S1 di setiap fakultas sangat bervariasi. Sebagai gambaran singkat untuk anda, berikut adalah beberapa biaya kuliah S1 di UPH:

Study Program Admission Fee Jacket, Orientation, and Facilities Total Study Management Rp45.000.000 Rp16.000.000 Rp212.875.000 Law Rp45.000.000 Rp16.000.000 Rp216.440.000 International Relations Rp45.000.000 Rp16.000.000 Rp216.440.000 Hospitality and Management Rp46.000.000 Rp19.000.000 Rp230.765.000 Medicine Rp160.000.000 Rp85.000.000 Rp892.000.000

4. Universitas Ciputra

Universitas Ciputra. Foto: Ciputra

Universitas Ciputra yang berlokasi di Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur, ini menjadi salah satu kampus termahal di Indonesia.

Sebab, kampus ini menggunakan kurikulum internasional untuk mencetak generasi muda yang mampu mengembangkan jiwa kewirausahaannya.

Kampu ini memiliki 8 program akademik yang terdiri dari Business and Management, Creative Industry, Tourism, Information Technology, School of Medicine,Psychology, Communication Science and Media Business, dan Entrepreneurship and Humanities.

Sama seperti UPH, setiap program studi di Universitas Ciputra memiliki biaya pendidikan yang berbeda-beda.

Berikut adalah sedikit gambaran estimasi pendidikan S1 di Universitas Ciputra yang diambil dari website resminya:

Program Studi DPP Awal SPP Reguler SKS International Business Management Rp35.000.000 Rp17.000.000 Rp650.000 Architecture & Property Rp32.000.000 Rp12.000.000 Rp650.000 Food Technology Rp32.000.000 Rp10.000.000 Rp500.000 Digital & Creative Tourism Rp35.000.000 Rp11.000.000 Rp550.000 Kedokteran Rp340.000.000 Rp38.500.000 -

5. Bina Nusantara (Binus)

Bina Nusantara (Binus). Foto: Binus

Berawal dari tempat kursus di tahun 1970-an, Bina Nusantara (Binus) menjadi salah satu kampus terbaik di Indonesia.

Binus resmi menjadi sebuah kampus pada 8 Agustus 1996. Kini, kampus ini sudah mengantongi akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Hampir semua siswa SMA di berbagai daerah memfavoritkan kampus ini.

Sebab, banyak influencer dan pebisnis ternama yang mengenyam pendidikan tinggi di Binus.

Di antaranya adalah William Tanuwijaya (Tokopedia), Andrew Darwis (Kaskus), dan Kevin Osmod (tiket.com).

Saking populernya kampus ini, akhirnya Binus University membuka cabang kampus yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Bandung, Malang, Semarang, dan Tangerang.

Untuk program studi yang mereka tawarkan ada Undergraduate, Undergraduate (internasional), Double Program, Online Program, Master Track, Graduate, dan Doctorate.

Berikut adalah beberapa fakultas yang ada di Binus: Computer Science, Information Systems, School of Design, Business School, Economics and Communication, Humanities, dan Engineering.

Berikut adalah gambaran biaya kuliah S1 yang dikutip dari website Binus.ac.id:

Fakultas Semester 1 Biaya Lab Biaya Sumbangan (DP3) School of Computer Science Rp22.800.000 Rp2.850.000 Rp41.000.000 School of Information System Rp22.800.000 Rp2.850.000 Rp41.000.000 Business School Rp20.400.000 Rp 1.875.000 - Rp4.250.000 Rp41.000.000 Digital Communication and Hotel & Tourism Rp20.000.000-Rp24.500.00 Rp.2.850.000 - Rp4.250.000 Rp38.000.000 - Rp41.000.000

Catatan: biaya kuliah di atas merupakan harga untuk cabang Binus di Jakarta.

Itulah daftar uiversitas swasta termahal di Indonesia yang memiliki fasilitas terlengkap dengan kurikulum pembelajaran internasional. Apakah anda tertarik menyekolahkan anak di kampus ini?

