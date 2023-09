5 Rekomendasi Drama Korea Angkat Cerita Imajinasi

Kekayaan imajinasi dalam sebuah cerita dapat mengajak kita asyik bertualang dalam pengalaman baru yang menghibur.

Jika rutinitas dan realita membuat Anda ingin sejenak masuk ke dalam semesta yang sama sekali baru, sejumlah drama Korea berikut menghadirkan kisah dengan beragam keajaiban, khayalan, dan jalan cerita yang akan membuat Anda terpaku.

Simak beberapa rekomendasi berikut ini:

Alchemy of Souls

1. Alchemy of Souls

Setelah melakukan mantra pemindahan jiwa, seorang penyihir sakti bernama Naksu (Go Yoon-jung) mendapati dirinya berada di dalam tubuh seorang perempuan buta bernama Mu-deok (Jung So-min), seperti mengutip dari siaran pers, Jakarta, Sabtu, (2/7/2022).

Dia pun bertemu seorang pria bangsawan bernama Jang Uk (Lee Jae-wook) yang meminta bantuan untuk mengubah nasibnya.

Tidak hanya ilmu sihir menakjubkan yang berpadu dengan visual menawan, serial ini juga menghadirkan berbagai bumbu lainnya seperti intrik politik, aksi bela diri, ambisi balas dendam, hingga sentuhan humor tak terduga yang membuatnya terus menarik untuk diikuti.

Jangan lewatkan Alchemy of Souls yang hadir dengan episode baru setiap Sabtu dan Minggu di Netflix.