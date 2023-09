5 Sumber Kekayaan Wulan Guritno, dari Bisnis Kecantikan Sampai Warung Es Krim

Artis Wulan Guritno, akan diperiksa Bareskrim Polri dalam kasus promosi judi online, Kamis (14/09/2023). Wulan seharusnya diperiksa pekan lalu, namun urung lantaran Wulan sedang sakit.

Selain Wulan, sejumlah selebritas juga akan diperiksa terkait kasus iklan judi online tersebut.

Nama Wulan mendadak menjadi sorotan sejak beberapa pekan lalu setelah videonya sedang mempromosikan judi online viral di media sosial. Video itu merupakan gambar lama yang dibuat tahun 2020 lalu.

Wulan sendiri mengaku sebagai korban karena tidak tahu konten yang dia promosikan merupakan judi online. Sebab banyak artis lain yang melakukan promosi yang sama.

Bisnis Wulan Guritno

Bintang iklan adalah profesi lain Wulan, selain sebagai pesinetron, pemain film, produser, dan model. Tidak cuma malang melintang di dunia hiburan, wanita bernama lengkap Sri Wulandari Lorraine Joko Guritno juga merambah dunia bisnis.

Berikut bisnis-bisnis Wulan Guritno yang dikutip dari berbagai sumber

1. Cultivar Coffeehouse

Bisnis Wulan Guritno yang pertama adalah Cultivar Coffeehouse. Ini adalah bisnis yang dijalankan Wulan bersama rekan sesama artisnya, yakni Tara Budiman, Ario Bayu, dan Danar.

Cultivar Coffeehouse adalah sebuah kedai kopi khas Indonesia yang berlokasi di Jalan Anggrek 34, Bandung, Jawa Barat.

2. Lucy in The Sky

Lucy in The Sky adalah bar dan resto milik perempuan kelahiran 14 April 1981 di London, Inggris itu. Lucy in The Sky terletak di kawasan elit Jakarta.

Lucy in The Sky ini bukan hanya menawarkan makanan dan minuman seperti bar dan resto biasa, tetapi juga menyajikan suasana kehidupan malam yang gemerlap.

Mengusung suasana Bohemian, Lucy in The Sky berada di dua lokasi. Lokasi pertama di Fairgrounds Building, SCBD, Jakarta dan yang kedua di Rooftop Floor, Senayan Park.

3. Poetre Wax and Spa

Bisnis ketiga Wulan Guritno adalah Poetre Wax and Spa yang fokus pada perawatan tubuh. Sama seperti Cultivar Coffeehouse, bisnis ini juga dikembangkan Wulan Guritno bersama teman-temannya.

Poetre Wax and Spa melayani berbagai perawatan tubuh, mulai dari rambut, kulit wajah, kuku, pijat, spa, hingga waxing.

Bisnis Wulan Guritno yang satu ini telah memiliki banyak cabang di Jabodetabek dan di kota-kota lain di Indonesia. Poetre Wax and Spa kini telah punya 30 cabang di seluruh Indonesia.

4. Poundre

Wulan Guritno juga memiliki bisnis lain di bidang kecantikan, yakni Poundre. Bisnis keempat Wulan Guritno ini menyediakan berbagai macam produk perawatan tubuh.

Hal yang membedakan Poundre dan Poetre Wax and Spa adalah karena Poundre memiliki layanan home service yang tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh wanita, tetapi juga pria.

5. Spiky Smooth

Bisnis Wulan Guritno yang selanjutnya adalah Spiky Smooth. Ini adalah bisnis yang bergerak di bidang Food dan Beverage dan dikelola Wulan bersama adiknya. Spiky Smooth melayani pembelian es krim baik melalui online maupun offline.

Spiky Smooth menawarkan es krim dengan berbagai rasa, seperti milo, hazelnut, cream cheese, dan peanut butter. Gerai es krim Spiky Smooth juga sudah terdapat di beberapa wilayah, seperti Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

