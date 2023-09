5 Tahun di Indonesia, Wuling Hadirkan Mobil Listrik Air ev, Drive for A Green Life

Hari ini, Wuling Motors (Wuling) genap lima tahun berkarya di pasar otomotif Indonesia. Menandai perayaan lima tahun berkarya di Indonesia, Wuling kembali memperkuat komitmennya untuk menjawab tantangan mobilitas masa kini dan mendatang.

Selama lima tahun berkarya di Tanah Air, Wuling membuktikan eksistensinya melalui beragam produk inovatif yang memberikan pengalaman berkendara bagi lebih dari 87.000 konsumen. Hal ini pun didukung dengan layanan purnajual berkualitas dan jaringan 136 diler resmi yang tersebar di seluruh Indonesia serta ragam inovasi modern.

"Kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada konsumen dan seluruh pihak atas pencapaian Wuling selama lima tahun di Indonesia. Perjalanan ini tentunya tidak mudah, namun sambutan hangat dari konsumen setia Wuling serta beragam penghargaan yang telah diraih sampai sekarang, mendorong kami untuk selalu menghadirkan ragam inovasi berkendara yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan mobilitas masyarakat. Selaras dengan perayaan lima tahun Wuling di Indonesia, kami akan memasuki tingkatan inovasi selanjutnya dengan membawa serta kendaraan listrik pertama Wuling untuk pasar Indonesia yang mengusung tagline ‘Drive for A Green Life’," ujar Vice President Wuling Motors Arif Pramadana, di Jakarta, Senin (11/7/2022).

Memulai perjalanannya di Indonesia sejak 2017, Wuling telah menghadirkan serangkaian lini produk yang terdiri dari Formo, Confero, Cortez, Almaz, dan Almaz RS. Deretan inovasi berkendara pun turut disematkan di ragam model mobil Wuling. Almaz RS, The First Leading Intelligent Digital Car, yang dilansir pada 2021 telah dilengkapi teknologi Internet of Vehicle (IoV) yang dapat diakses melalui Wuling Remote Control App, MyWuling+, dan Advanced Driver Assistance System (ADAS) yang merupakan fitur keselamatan berkendara modern.

Wuling pun memiliki fitur perintah suara satu-satunya dalam Bahasa Indonesia, yakni Wuling Indonesian Command (WIND) yang disematkan pada seri Almaz, Almaz RS, dan New Cortez. Selain teknologi WIND, New Cortez juga sudah didukung inovasi IoV yang menjadikannya sebagai smart MPV.

Tak berhenti sampai di situ, Wuling pun akan segera mewujudkan inovasi terbarunya pada tahun ini melalui kendaraan listrik. Mobil berdimensi compact yang memiliki desain future-tech tersebut diharapkan dapat berkontribusi untuk mendukung program percepatan elektrifikasi kendaraan di Indonesia dalam rangka merealisasikan mobilitas ramah lingkungan yang berkelanjutan di masa depan. Produk ini pun akan diproduksi di pabrik Wuling yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat untuk memenuhi permintaan pasar dalam negeri.

Selain produk, Wuling juga berkomitmen untuk menjaga kepuasan pelanggan dari sisi purnajual. Pelanggan dapat dengan mudah melakukan perawatan berkala di rumah menggunakan layanan home service. Selain itu, bagi pelanggan yang mengalami kendala di perjalanan, layanan Emergency Road Assistance (ERA) dan Wuling Mobile Service (WMS) akan siap untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan.

Sejak 2021, Wuling juga telah bekerja sama dengan Tekno Body Repair di untuk mempercepat pengerjaan perbaikan bodi dan cat yang dibutuhkan pelanggan. Untuk mengakses layanan-layanan tersebut, konsumen dapat menggunakan MyWuling+ serta menghubungi Wuling Customer Assistance di nomor 0800-100-5050.

"Inovasi yang kami hadirkan melalui produk dan layanan purna jual merupakan wujud komitmen Wuling untuk selalu memberikan yang terbaik bagi konsumen di Indonesia. Tak hanya itu, kendaraan listrik yang akan kami hadirkan pun turut mendukung elektrifikasi kendaraan di Tanah Air sebagai bentuk kontribusi Wuling untuk lingkungan yang lebih baik bagi negeri," tambah Arif.