5 Tips Makeup dengan 2 in 1 Instant Glow Up barenbliss Kiwi Tin Tint Lip & Cheek

Semua perempuan di Indonesia sepertinya sudah tahu, tren makeup look untuk bibir ala perempuan Korea kini sedang booming. Tak hanya di kalangan para pencinta Girlgroup Kpop atau para penggemar drakor (drama Korea) saja, mereka yang tidak mengikutinya, juga banyak yang menyukai tampilan make up look bibir natural ala perempuan Korea ini. Sebabnya jelas, hal tersebut karena efek dari make up look untuk bibir tersebut. Penggunanya jadi tampak lebih natural, tampak lebih muda, serta tampak selalu segar.

Membuat tampilan makeup bibir ala perempuan negeri gingseng tidaklah sulit. Anda bisa membuatnya sendiri. Dengan berbekal lipstik, lip cream, lip tint, lipgloss serta pewarna bibir yang lainya, Anda bisa menciptakan itu. Salah satunya adalah dengan melakukan 5 tips di bawah ini.

Menjaga Kelembapan Kulit Bibir

Memilih Lip Product yang Cocok

Kulit bibir perempuan Korea selalu terlihat sehat. Lembap dan jauh dari kesan bibir kering dan pecah-pecah. Untuk menciptakan bibir yang lembab dan sehat ini, Anda harus merawat bibir Anda. Anda bisa menggunakan lipbalm atau juga lip butter. Baik itu yang transparan ataupun yang berwarna. Serta bisa yang tanpa rasa dan bau atau pun yang berasa dan beraroma kesukaan Anda. Memilih lip balm atau lip butter yang mengandung sun protection akan lebih baik lagi.Produk untuk bibir sangatlah banyak. Ada lipstik, ada lip tint, ada lip cream, ada lipgloss, dan juga ada lip tattoo. Apapun jenis lip product pilihan Anda, pastikan Anda selalu memilih lip product yang tekstur serta formulanya cocok dengan bibir Anda. Hindari memilih produk yang konsistensinya terlalu berat. Hal ini dimaksudkan agar hasilnya di bibir Anda tidak menggumpal. Sebab hal tersebut hanya akan membuat bibir Anda terkesan kering dan juga berkerut.

Untuk produk lip tint, Anda bisa memilih produk dari BNB yakni barenbliss Kiwi Tin Tint Lip & Cheek. Sebuah liptint multifungsi yang akan memberikan warna sempurna di bibir Anda dan juga pipi Anda, sekaligus juga merawat kelembapannya. barenbliss Kiwi Tin Tint Lip & Cheek sifatnya long-wear, buildable, transfer-proof dan mask-proof, blendable, dan juga ringan. Menggunakannya setiap hari tidak akan membuat bibir kering dan pecah-pecah. Begitu juga jika digunakan di pipi. Warnanya mudah menyatu di pipi serta aman untuk kulit pipi Anda.

Memilih Warna-warna Yang Cerah dan Natural

Tren makeup look bibir perempuan Korea banyak jenisnya. Salah satunya juga adalah yang menggunakan satu warna saja. Jika Anda memilih tren yang ini, pilihlah lip product yang berwarna cerah. Misalnya saja seperti coral orange, nude, baby pink, peach, atau rose.

Pengaplikasiannya mudah. Oleskan lip product tersebut dimulai dari bibir bagian tengah dalam. Setelah, agar warnanya menyebar secara merata, kecup-kecupan bibir Anda beberapa kali. Dalam sekejap Anda akan melihat tampilan pewarnaan bibir yang bergradasi ala makeup look perempuan Korea. Untuk produknya, Anda bisa menggunakan lipstik, lip cream, lip tint, atau juga jenis pewarna bibir lainnya.

Memadukan Dua Warna untuk Membuat Efek Bibir Ombre

Tren efek bibir ombre ala perempuan Korea kini sedang digemari perempuan-perempuan di Indonesia. Anda juga bisa membuatnya sendiri. Caranya yakni dengan menggunakan lipstik yang teksturnya creamy.

Dalam membuat efek gradasi warna, pilihlah 2 lipstik yang berwarna cerah dan yang berwarna gelap. Pertama-tama, aplikasikan lipstik yang berwarna cerah di seluruh permukaan bagian bibir Anda secara tipis saja. Setelah itu, aplikasikan lipstik yang berwarna lebih gelap di bagian tengah bibir Anda. Kemudian baurkan lipstik berwarna gelap di bagian tengah bibir Anda dengan menggunakan jari atau kuas make up.

Sebagai rekomendasi untuk ombre makeup look, Anda bisa memilih produk BNB, tepatnya barenbliss Full bloom Transferproof Matte Tint. Full bloom Transferproof Matte Tint ini memiliki 6 pilihan shade cantik, antara lain 01 Fresh Dawn, 02 Magical Mimosa, 03 Pollen Harvest, 04 Sunny Rose, 05 Ruby Daisy, dan 06 Sassy Season. Untuk warna dasar tampilan bibir ombre, Anda bisa memilih shade 01 Fresh Dawn dan 03 Pollen Harvest. Untuk warna lapisan atasnya, Anda bisa memilih shade 04 Sunny Rose dan 05 Ruby Daisy. Adapun untuk warna lapisan dalam, Anda bisa memilih shade 06 Sassy Season.

Fyi, produk Full bloom Transferproof Matte Tint ini merupakan lip product matte tint yang memiliki tekstur creamy. Produknya ringan dan nyaman, namun dalam satu kali swipe saja di bibir akan sangat bisa mengcover hasil yang full lips. Full bloom Transferproof Matte Tint ini juga transferproof serta tahan lama sampai 12 jam.

Menyempurnakan Tampilan Bibir dengan Lipgloss

Untuk makeup look bibir ala perempuan Korea, Anda bisa menambahkan efek cerah serta sehat dengan menambahkan lipgloss. Baik itu lip gloss yang transparan ataupun lipgloss yang sesuai dengan shade warna lip product yang Anda pakai. Namun tak perlu tebal-tebal. Tipis saja sudah cukup, supaya kesan sehatnya tidak berlebihan dan tidak membuat Anda seperti habis makan gorengan. Swipe sekali saja. Setelah itu kecup-kecupan bibir Anda supaya kilatannya bisa merata di seluruh permukaan bibir.

Itu dia 5 tips makeup look bibir ala perempuan Korea. Cukup mudah, bukan? Ayo dicoba, supaya kesan natural, tampak lebih muda, serta tampak selalu segar bisa Anda dapatkan.

