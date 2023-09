5 Tips Membuat Naskah Skenario yang Menarik Perhatian Sutradara Film

Sebuah film yang bagus dan menarik tidak lepas dari peran seorang pembuat naskah skenario atau biasa disebut scriptwriter. Lantas bagaimana cara membuat skrip yang baik dan menarik para sutradara agar bisa menjadi sebuah film yang banyak ditonton?

Berikut adalah tips menjadi penulis skenario yang bisa Anda simak:

1. Lebih baik membuat sinopsis terlebih dahulu daripada skenario

Titien Wattimena, sebagai seorang penulis skenario mengungkapkan beberapa tips yang bisa menjadi acuan. Salah satunya adalah mendahulukan membuat sinopsi dibanding membuat skrip.

"Pertama sih sebenarnya, kesalahan atau kekurangan itu berhubungan dengan skrip. jangan membuat skrip, bikin sinopsi atau cerita dulu. Membuat format skenario itu sangat mudah ketika sudah membuat sinopsi yang kuat," papar Titien Wattimena saat temu media virtual di acara Falcon Script Hunt 2022, Jakarta, Selasa, (5/7/2022).

2. Punya pesan yang ingin disampaikan

Membuat sebuah skenario tidak mudah. Namun ada hal yang penting bagi seseorang yang ingin menjadi penulis skenario yang menarik. Sebelum menuliskan sinopsi dan skenario, Anda harus memiliki sesuatu hal yang bisa disampaikan.

"Sehubungan dengan premis itu harus berhubungan dengan cerita. bukan sesuatu yang berat, tapi paling tidak ada sesuatu yang ingin disampaikan. Jika kita membaca sinopsisnya, kita tahu bahwa yang menulis itu punya sesuatu yang mau disampaikan," tambah Titien Wattimena.

3. Memiliki ide cerita yang menarik

Andibachtiar Yusuf sebagai seorang sutradara menjelaskan, skenario yang menarik adalah memiliki ide cerita yang kuat, karakter yang kuat, dan berkembang.

"Alurnya dan rangkaian ceritanya diatur dengan baik. Bukan hanya yang mau ditampilkan tapi apa yang mau ditonjolkan," papar Andibachtiar Yusuf.

4. Angkat cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari

Herwin Novianto sebagai sutradara juga menambahkan, membuat sebuah skenario bisa dimulai dengan hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari.

"Karakter dan plot ceritanya saling mengisi. Kalau dari saya, (membuat skenario) kita bisa membuat kuat karakter. Kadang-kadang out of the box tapi relate sama kehidupan," kata Herwin.

5. Memiliki judul yang kuat

Alim Sudio sebagai penulis skenario juga memberikan tips untuk para calon scripwriter. Hal yang paling penting adalah membuat judul yang kuat.

"Judul yang menarik perlu yang bersama filmis. Memiliki premis yang menarik. Cobalah memilih premis yang kuat sehingga ketika mentoring lebih enak," ujar Alim Sudio.