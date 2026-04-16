50 Gol Plus Trofi Liga Champions, Ballon d'Or 2026 Milik Harry Kane!

Harry Kane siap jadi pemain terbaik dunia

Panggung Allianz Arena menjadi saksi bisu kebangkitan raksasa Bavaria. Bayern Munchen resmi melaju ke semifinal Liga Champions 2025/2026 setelah menumbangkan Real Madrid dalam drama tujuh gol yang berakhir 4-3, Kamis (16/4/2026) dini hari WIB.

Kemenangan ini tidak hanya memastikan keunggulan agregat 6-4 bagi Die Roten, tetapi juga mengukuhkan status Harry Kane sebagai kandidat terkuat peraih Ballon d'Or 2026.

Kemenangan ini memiliki makna historis bagi Bayern karena menjadi keberhasilan pertama mereka menyingkirkan sang "Raja Eropa" dalam 14 tahun terakhir. Meskipun Madrid sempat melawan balik melalui brace Arda Guler dan gol Kylian Mbappe, kombinasi lini serang Bayern yang diisi Kane, Aleksandar Pavlovic, Luis Diaz, dan Michael Olise terbukti terlalu tangguh untuk diredam.

50 Gol Semusim

Harry Kane tampil fenomenal dengan mencetak satu gol krusial yang menyeimbangkan agregat di babak pertama. Gol tersebut merupakan torehan ke-50 Kane di semua kompetisi musim ini hanya dalam 42 pertandingan. Rekor ini menempatkan sang kapten Inggris sejajar dengan legenda seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Gerd Muller.

Rincian Gol Harry Kane Musim 2025/2026 (per 16 April 2026):

Bundesliga: 31 gol dari 26 laga

Liga Champions: 12 gol dari 11 laga (Rekor gol terbanyak pemain Inggris dalam semusim UCL)

DFB-Pokal: 6 gol dari 4 laga

Piala Super DFL: 1 gol dari 1 laga

Kane, Vini Jr dan Mbappe

Legenda Liverpool, Steven Gerrard, menilai performa konsisten Kane telah mengubah peta persaingan pemain terbaik dunia. "50 gol adalah pencapaian fenomenal. Ini akan merugikan peluang Mbappe dan Vinicius Junior di perebutan Ballon d'Or nanti," ujar Gerrard melalui TNT Sports.

Kane kini menatap babak semifinal melawan juara bertahan, Paris Saint-Germain (PSG). Dengan performa yang sedang di puncak dan peluang meraih treble yang masih terbuka, trofi bola emas tampaknya mulai mendekat ke pelukan sang striker berusia 32 tahun tersebut.

"Kami sudah merancang momen ini sejak awal musim. Sekarang waktunya benar-benar tancap gas," tegas Kane dengan penuh optimisme.