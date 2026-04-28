56 Kapal Armada Sipil Dunia Berlayar Siap Tembus Blokade Gaza dari Italia

Sebanyak 56 kapal yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla resmi bertolak dari Pelabuhan Porto Xiphonio di Augusta, Italia, pada Sabtu, 26 April 2026.(Foto: Doc. GSF)

Keberangkatan puluhan kapal sipil dari Italia menuju kawasan timur Laut Mediterania bukan sekadar aksi simbolik.

Armada kemanusiaan tersebut menjadi eskalasi nyata dalam tekanan global terhadap blokade Gaza, sebuah langkah yang menandai pergeseran dari kecaman menuju aksi langsung di lapangan.

Pada Sabtu, 26 April 2026, sebanyak 56 kapal yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla resmi bertolak dari Pelabuhan Porto Xiphonio di Augusta, Italia.

Keberangkatan tersebut disaksikan publik dan media internasional di sepanjang garis pantai Sisilia.

Armada itu kini bergerak menuju Mediterania Timur dalam misi kemanusiaan yang disebut sebagai mobilisasi maritim sipil terbesar dalam sejarah untuk Gaza.

Awal Pelepasan dan Gelombang Harapan

Harapan bagi warga Palestina di Gaza mendapatkan suntikan semangat baru. Pada Kamis (23/4/2026), armada kapal misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2026 secara resmi dilepas dari Pelabuhan Syracuse, Italia, untuk memulai perjalanan panjang menuju Jalur Gaza.

Acara pelepasan ini dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat, steering committee GSF, serta perwakilan dari Greenpeace dan Open Arms yang berperan vital dalam menyiapkan kebutuhan logistik serta dukungan teknis bagi flotilla ini.

Steering committee GSF asal Indonesia Maimon Herawati turut hadir dalam momen bersejarah tersebut.

Ia menyampaikan rasa kagum dan hormat yang mendalam kepada bangsa Italia, yang pada Oktober 2025 lalu secara berani melakukan aksi mogok nasional demi menyuarakan keadilan bagi Palestina.

Menurut Maimon, keberpihakan yang ditunjukkan masyarakat Italia telah melampaui sekat-sekat agama, ras, suku, maupun wilayah geografis.

"Keberpihakan bangsa Italia melewati batas agama, ras, suku, dan wilayah," ungkap Maimon.

Ia pun berharap semangat ini bisa menjadi teladan bagi Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Maimon bermimpi agar Indonesia tidak hanya sekadar mendukung secara diplomatis, tetapi juga dapat mengambil peran lebih besar, bahkan menjadi tuan rumah bagi misi kemanusiaan serupa di masa mendatang.

Armada Terus Bertambah

Misi kali ini melibatkan armada yang sangat besar. Sebanyak 20 kapal yang berangkat dari Italia bergabung dengan 39 kapal yang sebelumnya telah bertolak dari Barcelona.

Perjalanan akan terus berlanjut di mana kapal-kapal dari berbagai negara Eropa lainnya akan bertemu di titik kumpul di Laut Mediterania.

Diperkirakan, lebih dari 70 kapal akan bergerak bersama dalam misi ini untuk mendobrak blokade ilegal yang diberlakukan terhadap Gaza.

Mobilisasi Sipil Terbesar

Langkah itu bukan sekadar pelayaran biasa, melainkan aksi kolektif dengan bobot politik, hukum, dan kemanusiaan yang terus menguat seiring perjalanan armada.

“Sebanyak 56 kapal telah resmi berangkat dari Porto Xiphonio di Augusta siang ini, meluncurkan mobilisasi maritim sipil terkoordinasi terbesar dalam misi ini hingga saat ini dan secara resmi menetapkan arah menuju Mediterania Timur,” tulis pernyataan resmi Global Sumud Flotilla (GSF) diterima inilah.com, Senin (27/4/2026).

Pernyataan tersebut menegaskan solidaritas global terhadap Gaza kini memasuki fase operasional yang lebih konkret.

Dukungan Organisasi Internasional

Armada itu tidak berlayar sendiri. Sejumlah organisasi sipil internasional turut mengawal perjalanan tersebut, termasuk kapal Arctic Sunrise milik Greenpeace dan kapal penyelamat dari Open Arms.

Kehadiran mereka memperkuat aspek keselamatan sekaligus menunjukkan meningkatnya dukungan global dalam upaya menantang blokade Israel.

Dari Deklarasi ke Aksi

Aksi ini berakar dari Deklarasi Brussel yang diadopsi pada 22 April 2026 oleh ratusan anggota parlemen dunia dalam Global Sumud Parliamentary Congress.

Deklarasi tersebut menyerukan pergeseran dari kecaman menuju tindakan nyata, termasuk boikot, tekanan politik, mobilisasi tenaga kerja, dan aksi sipil non-kekerasan.

Flotilla GSF menjadi implementasi konkret dari seruan tersebut, sebuah bentuk perlawanan sipil global yang terorganisir.

Misi Menembus Blokade

Armada itu membawa tiga tujuan utama, yakni menantang blokade Zionis Israel yang dinilai ilegal, mendorong pembukaan koridor kemanusiaan permanen, serta meningkatkan tekanan internasional terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan blokade.

“Flotilla ini bukan tindakan yang terpisah; ini adalah bagian dari upaya internasional yang terus berkembang untuk mengungkap dan mengganggu sistem yang mempertahankan blokade, mulai dari jalur pelayaran global hingga kebijakan negara,” tulis pernyatan GSF lagi.

Perlawanan Sipil Global

Saat armada meninggalkan perairan Italia, misi ini memasuki fase krusial. Setiap mil perjalanan membawa konsekuensi politik, hukum, dan kemanusiaan yang semakin besar.

“Perjalanan ini merupakan tindakan perlawanan sipil internasional yang terkoordinasi di laut. Ketika lembaga-lembaga gagal, rakyat bertindak,” tulis GSF.

Kalimat itu mencerminkan realitas, ketika institusi internasional dinilai gagal menghentikan krisis kemanusiaan, masyarakat sipil dunia mengambil peran untuk bertindak langsung.

Global Sumud Flotilla kini menjadi simbol baru solidaritas internasional, melampaui batas negara, politik, dan ideologi.

Laut Mediterania pun tak lagi sekadar jalur pelayaran, melainkan medan perjuangan baru bagi kemanusiaan, tempat suara global bersatu menantang ketidakadilan dan menuntut perubahan nyata.