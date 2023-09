14 Rekomendasi Tempat Wisata Ramah Anak di Jakarta, Bandung, Bogor, hingga Bali

Tepat pada tanggal 20 November, dunia internasional memperingati Hari Anak Sedunia.

Peringatan tersebut tentunya menjadi momen bagi siapa pun, khususnya orang tua, untuk memenuhi hak-hak anak termasuk kebutuhan dasar dan rasa kasih sayang demi membangun kehidupan si kecil yang lebih baik.

Bagi Anda yang sudah berkeluarga dan ingin liburan, mengajak si kecil untuk menyegarkan pikiran sejenak dengan bepergian ke tempat wisata ramah anak bisa menjadi aktivitas menyenangkan.

Rekomendasi Tempat Wisata Ramah Anak yang Seru dan Mengedukasi

Dari sekian banyak tempat wisata ramah anak yang tersedia di Indonesia, tim Inilah.com telah merangkum beberapa di antaranya, yaitu:

1. Jakarta Aquarium

Foto: Jakarta Aquarium

Destinasi wisata ramah anak di Jakarta ini merupakan salah satu spot menarik untuk dikunjungi bersama si kecil. Lokasinya terletak di Neo Soho Central Park, tepatnya di lantai LG 101–LGM 101.

Jakarta Aquarium & Safari menyimpan sekitar 3.500 spesies satwa akuatik, seperti ikan pari elang, banggai cardinal, dan mandarinfish, serta satwa non-akuatik.

Anda dan si kecil juga bisa berinteraksi dengan beberapa binatang, seperti hiu bambu pita cokelat, bintang laut biru, berang-berang, hingga burung beo di area Touch and Find Zone.

Selain itu, ajak si kecil untuk melihat pertunjukan dongeng bawah laut dengan teknik ilusi dan kemampuan epik perenang profesional.

Pengunjung juga bisa melihat putri duyung menari bersama ikan-ikan seirama dengan alunan musik. Jika ingin merasakan sensasi naik kapal selam sungguhan, Anda bisa mencoba wahana Sea Explorer.

Harga tiket masuk ke Jakarta Aquarium & Safari pada Senin–Jumat dijual mulai dari Rp147.000 (dewasa) dan Rp112.700 (anak-anak).

Sedangkan pada Sabtu–Minggu, harga tiket pengunjung dewasa mulai dari Rp171.500 dan anak mulai dari Rp147.000.

2. The Wave Pondok Indah Waterpark

Foto: Traveloka

Tak perlu jauh-jauh ke Bali untuk mengajak si kecil berlatih surfing. Dengan mengajaknya ke The Wave Pondok Indah Waterpark, anak Anda bisa merasakan sensasi serunya surfing bagaikan di tengah laut sungguhan.

Dalam tempat wisata ramah anak ini, terdapat wahana Flowrider yang menjadi primadona di waterpark ini. Wahana inilah yang cocok bagi anak-anak untuk mencoba olahraga ekstrem.

Sebelum mencoba wahana ini, Anda akan diberikan pengarahan dahulu perihal keamanan bermain.

Setelah itu, Anda bisa langsung bersiap untuk berayun di papan selancar mengikuti gerakan ombak buatan.

Tidak hanya itu, Anda bisa menguji adrenalin dengan berseluncur di wahana lain seperti Wizzard Slide.

Sambil mencoba, anak-anak bisa senang bermain di Aqua Play dengan wahana tembakan air dan merasakan serunya berseluncur di perosotan mini yang tentunya aman.

Untuk akses menuju waterpark ini tidak sulit, karena berada di area yang sama dengan mall ikonik Jakarta Selatan yaitu Pondok Indah Mall.

Harga tiket untuk hari biasa sebesar Rp 100.000 dan untuk akhir pekan Rp 150.000, bagi anda yang ingin mencoba wahana Flowrider hanya dengan mengocek kantong sebesar Rp 55.000.

Waterpark ini pun buka dari pukul 06.00 pagi sampai pukul 21.00 WIB.

3. Skyworld Taman Mini Indonesia Indah

Foto: Youtube Yuki Channel

Siapa yang tidak penasaran dengan dunia luar angkasa? Ajaklah si kecil ke Skyworld TMII.

Ketika memasuki tempat wisata ini, Anda dan si kecil bisa langsung berfoto layaknya seorang astronot.

Anak-anak akan dibuat kagum dengan replika roket berukuran raksasa.

Tidak hanya itu, di area atasnya terdapat control room yang bisa si kecil coba.

Lebih lanjut, ada beberapa pajangan yang menampilkan aneka pengetahuan terkait perjalanan astronot hingga tatanan tata surya.

Anda bisa liburan sambil menambah pengetahuan.

Selain itu, terdapat wahana favorit yaitu Planetarium dan Cinema 5D.

Jangan lupa pegangan ke kursi ketika anda dan si kecil mencoba wahana Cinema 5D, karena goyangan kursinya akan membuat anda merasa seperti benar-benar terbang menjelajahi angkasa.

Sebagai informasi, di Skyworld TMII tidak hanya tentang dunia luar angkasa.

Terdapat palground untuk si kecil jika ia mulai bosan, mereka bisa bebas bermain trampoline, menjajal wall climbing dan ada mini waterpark juga.

Untuk tiket masuk ke Skyworld Taman Mini Indonesia Indah hanya sebesar Rp.70.000 berlokasi di Taman Among Putro Skyworld TMII.

Wisata ini buka setiap Senin-Kamis pukul 09.00-17.00 WIB dan Sabtu-Minggu pada pukul 08.00-17.00 WIB. Sedangkan hari Jumat mereka tutup.

4. Arcanum Hobbies Boardgame

Foto: Twitter @arcanumhobbies

Saatnya beralih dari gadget, mari kenalkan permainan boardgame kepada si kecil.

Jangan khawatir, staf disini sangat ramah dan sabar menjelaskan setiap detail permainan.

Dalam permainan ini dilakukan secara berkelompok, jadi anak-anak bisa bersosialiasi dengan teman main lainnya.

Lebih lanjut, terdapat ratusan pilihan tema permainan yang bisa anak-anak mainkan. Selain itu, tempatnya luas dan tenang sehingga membuat leluasa dalam bermain.

Setiap box permainan akan menguji kemampuan setiap pemain untuk meraih kemenangan. Menarik bukan?

Jika anda tertarik mengunjungi wisata edukasi ini, anda bisa datang ke Kuningan City, Jakarta Selatan. Untuk tiket masuk mulai dengan harga Rp 55.000 dan buka setiap hari dari pukul 13.00 – 21.00 WIB.

5. Taman Wisata Alam Mangrove

Foto: Decode

Jika Anda dan anak-anak ingin menikmati alam namun tidak ingin terlalu jauh, berkunjunglah ke Taman Wisata Alam Mangrove Muara Angke.

Di sini anda bisa menikmati keliling hutan mangrove dan bisa sewa kapal juga untuk suasana yang lebih seru.

Wisata ini cocok untuk Anda kunjungi bersama keluarga dan anak-anak.

Karena matahari di sini cukup terik, gunakan pakaian yang nyaman untuk si kecil tidak lupa dengan topi dan gunakan sunblock!

Jangan lupa pakai lotion anti nyamuk untuk menghindari gigitan nyamuk mengingat wisata ini dikelilingi hutan.

Selain itu, ada spot foto favorit untuk pengunjung yang ingin mengabadikan momen bersama keluarga.

Jika berminat, anda dan keluarga juga bisa menginap di pondok-pondok yang tersedia di Taman Wisata Mangrove ini.

Terdapat varian kamar yang ber-AC dan tidak.

Adapun harga tiket masuknya begitu murah, untuk anak-anak dikenai biaya hanya Rp 10.000, sedangkan untuk dewasa sebesar Rp 25.000 di hari biasa dan Rp 30.000 di akhir pekan.

Untuk sewa perahu mulai dari harga Rp100.000. Bertempat di Kamal Muara, Jakarta Utara dan jam operasionalnya buka dari 07.00 – 18.00 WIB.

6. Trans Studio Cibubur

Foto: Trans Studio Cibubur

Bosan dengan kegiatan outdoor, Trans Studio Cibubur hadir dengan indoor theme park.

Wahana permainan ini berbeda dengan dufan karena sensasinya menikmati wahana di dalam ruangan.

Tidak perlu khawatir akan kepanasan atau kehujanan.

Wahana yang paling seru adalah wahana Jurassic Island. Anda dan si kecil ajan diajak bertualang di antara dinosaurus dan menyelamatkan diri dari rekayasa genetika yang mengancam mereka.

Efek dari tata cahaya, suara, dan teknologi 4D-nya benar-benar membuat petualangan ini terasa begitu nyata. Apalagi saat kapal yang dinaiki “terjun” dari ketinggian 12 meter. Seru!

Tidak kalah seru, di sini terdapat juga wahana salju.

Area snow playground pasti akan jadi wahana favorit si kecil.

Dingin saljunya akan membawa mereka seperti sedang berlibur di Swiss.

Jadi pastikan anak-anak sudah mengenakan baju hangat sebelum main di area ini ya.

Trans Studio Cibubur buka setiap hari dari pukul 09.00-22.00 WIB. Harga tiket masuknya sebesar Rp 300.000 di hari biasa dan Rp 400.000 di akhir pekan.

7. Scientia Square Park

Foto: Dolan Yok

Destinasi wisata ramah anak ini menyimpan koleksi binatang unik yang sulit ditemukan di Indonesia, seperti kuda kecil, keledai, dan alpaca.

Ditambah lagi, ada tujuh aktivitas menarik lain yang bisa Anda dan si kecil coba, seperti wall climbing, meet and greet furry fellas, hingga owl show.

Scientia Square Park terletak di Jalan Scientia Boulevard, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, tak jauh dari Universitas Multimedia Nusantara (UMN).

Harga tiket masuk per orang adalah Rp45.000 (hari kerja) dan Rp95.000 (weekend dan hari libur nasional).

Harga tersebut belum termasuk tiket ke sejumlah wahana di Scientia Square Park.

8. Taman Mini Indonesia Indah

Foto: Detik.com

Siapa yang tidak asing dengan tempat ini, mungkin semua orang Indonesia tahu bahwa tempat ini adalah salah satu yang harus dikunjungi bila ke Jakarta.

Apalagi, kawasan ini sekarang sudah di revitalisasi dan semakin banyak wisata yang disuguhkan di dalamnya.

Anda akan menjumpai paviliun dari setiap provinsi yang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya rumah-rumah adatnya (dan jangan sampai melewatkan danau yang ada di sini, karena ada gambaran wilayah kepulauan Indonesia!), lebih dari 15 museum, lebih dari sepuluh taman, teater dan juga wahana bermain.

Selain itu, Anda juga bisa bermain air di wahana Snowbay Waterpark dengan tema pegunungan salju.

Di Snowbay, anda dan si kecil bisa seru-seruan di kolam ombak yang punya 7 jenis ombak dengan ketinggian berbeda, bermain dalam kolam busa, hingga bersantai di Typhoon River yang merupakan kolam arus terpanjang di Indonesia

Lebih lanjut, untuk tiket masuk hanya membayar sebesar Rp 20.000 belum termasuk biaya masuk kendaraan.

Untuk wahana Snowbay harga tiket masuknya sebesar Rp 140.000 di hari biasa dan Rp 180.000 di akhir pekan.

Wisata ini bertempat di kawasan Jalan Raya Taman Mini, Jakarta Timur.

9. Kidzania

Foto: Mini

Tempat wisata ramah anak kali ini mungkin sudah tidak asing bagi Anda yang berdomisili di kawasan Jakarta dan sekitarnya.

Kidzania Jakarta secara khusus didesain dan dibangun untuk menggambarkan kota secara nyata, tapi dalam skala yang kecil untuk anak-anak.

Wahana ini dilengkapi dengan jalan raya, fasilitas kota seperti rumah sakit supermarket, salon, bioskop, pabrik dan banyak lagi lainnya.

Di kota ini, anak-anak bisa bermain peran dengan profesi tertentu, seperti menjadi seorang dokter, pilot, bankir, aktor, penyanyi, polisi, koki, ilmuwan, arkeolog, petugas pemadam kebakaran dan banyak lagi lainnya.

Setidaknya ada 60 profesi yang yang bisa dipilih oleh anak-anak anda untuk diperankan.

Lokasi Kidzania Jakarta bertepatan di Pacific Place kawasan SCBD Jakarta Selatan.

Anda perlu mengeluarkan uang tiket masuk sebesar Rp 50.000- 245.000 pada hari biasa dan Rp 100.000-Rp 295.000 di akhir pekan.

10. Trampoline: Bounce Street Asia

Foto: Tempat.com

Bounce Street Asia merupakan taman trampolin keren yang memungkinkan Anda dan si kecil melawan grativasi melalui sejumlah petualangan yang menegangkan.

Anda bisa ambil bagian di bermacam aktivitas, berlari ke arah dinding, sekadar melompat dan bersenang-senang, melakukan slam dunk, bermain dodgeball, atau bermanuver selagi melompat.

Bounce Street Asia memiliki banyak area menarik, termasuk yang cocok untuk balita. Anda dan keluarga bisa menggerakkan tubuh, berlatih sekaligus bersenang-senang di waktu yang sama.

Wahana bermain ini berlokasi di Artha Gading, Jakarta Utara dan buka mulai dari hari Minggu- Kamis pukul 09.00-22.00 WIB, di hari Jumat-Sabtu pukul 09.00-23.00.

Untuk harga tiket masuknya, Anda perlu mengocek kantong sebesar Rp 240.000 di hari biasa dan Rp 280.000 di akhir pekan.

11. Museum Angkut

Foto: Agenda Indonesia

Wisata ramah anak bagi yang hobi bermain mobil-mobilan, berkunjung ke Museum Angkut bisa menjadi pilihan seru.

Tempat wisata ramah anak di malang ini terletak lebih tepatnya di Jalan Terusan Sultan Agung No. 2, Ngaglik, Kota Batu, Jawa Timur.

Di sini, Anda bersama si kecil bisa melihat berbagai wahana dan koleksi transportasi yang terbagi dalam 11 area, mulai dari Batavia Zone, Las Vegas, Hollywood hingga Europe Zone.

Pengunjung juga bisa mencoba flight simulator, melihat parade dan atraksi melalui VR, hingga menjajal kemampuan membalap menggunakan F1 simulator.

Selama di sini, si kecil juga bisa berfoto di tempat menarik seperti suasana Menara Eiffel ala Paris, Beefeater Inggris, Stasiun Kota, hingga mencoba kostum ala Buckingham Palace.

Museum Angkut beroperasi setiap hari, mulai pukul 12.00–20.00 WIB. Untuk harga tiket masuk, pada hari Senin–Jumat dan akhir pekan tetap sama, yaitu Rp100.000 per orang.

12. Taman Safari Bogor

Foto: Tripzila

Berkunjung ke kebun binatang selalu menjadi pilihan menyenangkan bersama anak.

Di Bogor, Anda bisa mengajak si kecil mengenal berbagai satwa di Taman Safari Indonesia dari dekat secara aman ramah anak.

Taman Safari memiliki sekitar 3.000 satwa dari seluruh dunia dan lokal, seperti orangutan hingga harimau putih.

Anda juga bisa menjajal wahana wisata lainnya, seperti naik balon udara pada ketinggian 40 meter, pertunjukan Wild-Wild West, Baby Zoo, akuarium air tawar, dan rumah pohon.

Harga tiket masuk dipatok mulai dari Rp200.000 per orang saat weekdays dan Rp220.000 per orang saat weekend.

Dengan tiket seharga Rp200 ribuan tersebut, Anda bersama si kecil sudah bisa menikmati Safari Journey, Istana Panda, 13 wahana permainan, dan delapan presentasi edukasi.

Tak hanya itu, Anda juga bisa menikmati Baby Zoo, Kubah Burung, Komodo Dragon Island, Pusat Primata, Air Terjun Curug Jaksa, Humboldt Penguin, dan Kampung Papua.

13. Farm House Lembang

Farm House Lembang Oke Zone

Jika sedang berkunjung ke Bandung, ajak anak Anda ke Farm House Susu Lembang. Tempat wisata raman anak di Bandung ini lebih tepatnya berlokasi di Jalan Raya Lembang No. 108, Gudangkahuripan, Kecamatan Lembang.

Di sini, anak-anak bisa berinteraksi dengan berbagai hewan ternak yang menggemaskan, seperti domba dan kambing.

Ada banyak juga objek wisata yang bisa ditelusuri, salah satunya The Hobbit, yaitu replika rumah mungil dari film The Hobbit.

Selama di sana, Anda bisa mengajak si kecil untuk berfoto dengan latar bangunan ala Eropa sambil mengenakan kostumnya. S

elain itu, Anda bisa menikmati susu sapi murni yang sudah diolah langsung dan membeli oleh-oleh khas Lembang lainnya.

Farm House Lembang buka setiap hari pada pukul 09.00–18.00 WIB.

Harga tiket masuknya sekitar Rp30.000 per orang untuk pengunjung usia dua tahun ke atas.

14. Bali Safari & Marine Park

Foto: KSM TOur

Apabila berencana liburan ke Bali, ajak anak Anda jalan-jalan ke Bali Safari & Marine Park.

Tempat wisata ramah anak di Bali ini menjadi tempat tinggal bagi lebih dari 1.000 binatang sekaligus area konservasi satwa liar, langka dan terancam punah.

Lokasinya terletak di Jalan Bypass Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Kilometer 19.8, Gianyar, Bali.

Bali Safari & Marine Park menghadirkan beragam wahana dan atraksi menyenangkan serta edukatif bagi para pengunjung, terutama anak-anak.

Di wahana Jungle Hopper, pengunjung bisa mengelilingi Bali Safari & Marine Park menggunakan trem khusus sambil berinteraksi dengan satwa.

Apabila anak Anda mengagumi gajah, cobalah wahana Elephant Back Safari untuk berinteraksi dengan binatang nan menggemaskan tersebut.

Jika berkunjung di pagi hari, jangan lewatkan wahana Breakfast with the Lions.

Anda dan si kecil bisa sarapan dengan latar habitat asli singa-singa di sana.

Tak perlu khawatir dengan keamanan, karena restoran bertema Afrika ini memiliki panel kaca yang memisahkan pengunjung dengan para singa.

Tiket Bali Safari & Marine Park dipatok mulai dari Rp135.000 per orang untuk paket Safari Explorer, Rp235.000 per orang untuk paket Safari Legend, Rp400.000 per orang untuk The Night Safari, dan Rp420.000 per orang untuk Elephant Back Safari.

