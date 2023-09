6 Tren Pilihan Program Kebugaran 2023

Memiliki tubuh ideal dan sehat kerap disebut sebagai solusi dalam menjalani tahun yang baru. Untuk tetap bergerak aktif di tahun 2023, ada beberapa tren program kebugaran yang bisa Anda simak dan jalani dengan baik.

Menjaga pola makan yang sehat serta rutinitas kebugaran merupakan salah satu resolusi paling populer yang dibuat orang setiap tahun baru, dan resolusi ini berdasarkan tujuan yang baik.

Penelitian Harvard Medical School menunjukkan bahwa memprioritaskan kesehatan dan kebugaran secara positif akan menyatu dengan setiap aspek kehidupan Anda, termasuk peningkatan konsentrasi, memori, dan lainnya. Menjaga area yang saling berhubungan tersebut sangat penting untuk mendapatkan kesehatan yang holistik.

Vice President of Worldwide Sports Performance and Fitness at Herbalife Nutrition, Samantha Clayton, mengungkapkan bahwa tujuan kebugaran tidak perlu berupa sebuah prestasi atletis yang luar biasa, seperti memenangkan triatlon atau memecahkan rekor dunia.

"Cukup dengan melakukan sedikit perubahan dalam cara berolahraga setiap hari, akan dapat memberikan manfaat kesehatan dan membuat anda berada di jalur yang benar dalam meraih tujuan kesehatan Anda," kata Samantha Clayton seperti mengutip dari siaran pers, Jakarta, Senin (16/01/20223).

Berikut adalah beberapa tren kebugaran yang dapat Anda pilih:

1. Basic Fitness

Berjalan dan berlari akan terus menjadi tren di tahun 2023. Aktivitas olahraga ini gratis, efektif, dan dapat dilakukan di mana saja. Sederhananya, ini bisa menjadi strategi cepat dan sederhana untuk memulai tren perjalanan kebugaran Anda.

Penelitian telah menunjukkan bahwa berjalan kaki memainkan peran kunci dalam menjaga mobilitas dan kemandirian fisik, terutama bagi lanjut usia.

Sebagai sebuah latihan low impact, berjalan tidak terlalu membebani sendi Anda. Ketika dilakukan di jalur menanjak, baik berupa berjalan atau berlari di atas treadmill, juga bisa menjadi latihan menahan beban, yang memaksa tulang dan otot Anda untuk bekerja lebih keras melawan gravitasi.

"Hal ini membantu tubuh Anda membangun atau mempertahankan kepadatan tulang, yang sangat penting seiring bertambahnya usia. CDC (Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat) merekomendasikan 30 menit latihan fisik, seperti jalan cepat, lima hari seminggu," tambahnya.

Sebagai bonus, berlari atau berjalan di luar ruangan menawarkan dosis Vitamin D dari paparan sinar matahari, yang sangat penting untuk penyerapan kalsium yang dibutuhkan untuk kesehatan tulang.

"Lomba lari mulai marak kembali paska pandemi, dan kelas treadmill di rumah maupun online akan tetap populer. Jika Anda dapat berpartisipasi dalam salah satu dari kegiatan tersebut, maka Anda berada di jalur yang benar," paparnya.

2. Senam Aerobik

Banyak tren budaya pop telah kembali selama setahun terakhir, tidak terkecuali tren kebugaran ini. Senam Aerobik, yang menggemparkan tahun 80-an dan 90-an, baik di studio maupun di rumah, marak kembali bagi pecinta kegiatan kardio diiringi musik.

Di Eropa, mode kebugaran ini sedang tren di gym sehingga olahraga ini dimasukkan dalam pelatihan instruktur fitness dalam konferensi-konferensi kebugaran di Amerika Serikat dan di seluruh dunia pada tahun 2023.

Bahkan pada tahun 2022, banyak aplikasi dan platform kebugaran populer mulai memperkenalkan kembali latihan koreografi berbasis beat ini kepada klien.

"Senam aerobik terkenal sebagai latihan kardio low impact berintensitas tinggi, dan seiring waktu telah terbukti dapat meningkatkan keseimbangan, koordinasi, dan kelincahan," ujarnya.

Seperti berjalan, olahraga aerobik adalah kegiatan yang fantastis untuk mengatasi tekanan darah tinggi. Olahraga ini melibatkan gerakan berulang dan berirama serta menggunakan kelompok otot besar tubuh anda, seperti glutes, kaki, bahu, dan lengan Anda.

3. Mind-body Fitness

Apabila membahas olahraga dengan memasukkan pelibatan mental, Mind-body Fitness akan tetap menjadi pilihan. Yoga yang melibatkan afirmasi positif, dan rutinitas yang berfokus pada membangun kesadaran diri dan mengurangi stres menjadi semakin populer.

"Pendekatan holistik untuk kesehatan ini memastikan kita memberikan perhatian yang sama besarnya pada kesehatan mental kita seperti fisik. Kebugaran pikiran tubuh merupakan bagian integral untuk mendorong tubuh Anda beradaptasi dan menjadi lebih kuat dan lebih efisien, dan sebagian besar dari ini termasuk pemulihan," paparnya.

Setelah melakukan olahraga ini, kita perlu memastikan cukup istirahat dan mengkonsumsi makanan bergizi bagi tubuh.

4. Teknologi kebugaran

Masyarakat mulai kembali pada tren gym garasi, terutama gym rumahan berteknologi tinggi. Industri peralatan kebugaran rumah telah melakukan banyak inovasi dalam beberapa tahun terakhir.

Kebugaran VR (virtual reality) akan terus berkembang, terutama di kalangan generasi muda. Penggunaan game dan pengalaman kebugaran VR yang inovatif ini akan membuat lebih banyak orang bergerak di tahun 2023.

"Seiring dengan pertumbuhan VR di industri kebugaran, industri aplikasi kebugaran diperkirakan akan tumbuh pada tahun 2026," katanya.

5. Fitness fusion

Di tahun baru, diperkirakan akan lebih banyak latihan intensitas tinggi, berdurasi pendek, digabungkan dengan gerak peregangan yang paling sesuai. Olahraga hybrid dan kelas Fitness fusion ini merupakan latihan yang menggabungkan dua atau lebih jenis olahraga sehingga menghasilkan konsep olahraga yang lebih powerful dan menyediakan gerak tubuh yang lebih menyeluruh dalam durasi waktu yang singkat namun menghasilkan hasil yang besar.

"Memadukan sejumlah jenis gerak olahraga tidak hanya akan melatih otot anda dengan cara baru, tetapi juga menawarkan pendekatan olahraga yang lebih segar dalam mendapatkan hasil olahraga yang sempurna tanpa menimbulkan rasa bosan," ujarnya.

6. Dukungan Sosial

Tren lain yang tidak akan pernah ketinggalan zaman adalah dukungan sosial. Tidak heran mengapa kelas kebugaran tatap muka dengan cepat mendapatkan popularitas lagi.

Banyak informasi telah disampaikan tentang manfaat besar olahraga bagi kesehatan mental, dan bergabung dengan kelompok untuk berolahraga ternyata juga dapat memiliki pengaruh positif yang besar dalam mencapai tujuan Anda tersebut.

"Ada banyak data yang menghubungkan manfaat dukungan sosial dengan peningkatan kesehatan dan kesejahteraan. Dukungan sosial mempengaruhi perilaku aktivitas fisik melalui peningkatan kinerja, efikasi diri, tingkat kesenangan, motivasi dan dengan mengaktifkan aktivitas fisik," ungkapnya.

Penelitian menunjukkan berolahraga bersama teman membuat Anda lebih bertanggung jawab. Ini juga dapat memacing Anda untuk mempelajari gerakan baru, dan mendorong untuk berolahraga lebih keras.

Baca Juga: 10 Wabah Penyakit Paling Mematikan di Dunia Sepanjang Sejarah Manusia

Berolahraga bersama teman juga memiliki efek menenangkan yang lebih besar dibanding ketika dilakukan sendiri. Terlepas dari bagaimana Anda memilih untuk bergerak, ingatlah bahwa olahraga dapat memperkuat jantung, paru-paru, otot kita, serta pikiran Anda dan berolahraga dengan teman juga dapat membentuk hubungan yang sehat.

“Dengan evolusi industri kebugaran ini akan memberikan segala macam kesempatan bagi anda untuk berolahraga. Cara terbaik untuk memulai kegiatan sehat anda adalah dengan mulai bergerak, mencoba hal-hal baru, menemukan apa yang Anda sukai dan terus konsisten menjalaninya,” paparnya.