60 Tahun Berkarya, The Rolling Stones Gelar Tur di Eropa

The Rolling Stones akan memulai tur konser Eropa pada musim panas tahun ini untuk menandai ulang tahun ke-60 mereka sebagai sebuah band. Hal tersebut diungkapkan oleh band rock asal Inggris itu pada Senin, (14/3/2022) waktu setempat.

Dikutip dari Reuters, Selasa, (15/3/2022), tur yang diberi tajuk SIXTY merupakan tur yang terdiri dari 14 konser, akan dimulai di Madrid pada 1 Juni dan melakukan perjalanan dengan total ke 10 negara termasuk Inggris.

The Rolling Stones akan tampil di stadion Anfield di Liverpool, menjadikannya pertunjukan pertama The Rolling Stone di kota Inggris selama lebih dari 50 tahun. Selain itu, band juga akan tampil di dua konser yang berlokasi di Hyde Park London.

Drummer Steve Jordan akan bergabung bersama vokalis Mick Jagger, gitaris Keith Richards dan Ronnie Wood selama tur. Drummer The Stones, Charlie Watts, yang bergabung dengan band itu pada 1963, meninggal dunia tahun lalu dalam usia 80 tahun.

"Kami menantikan untuk berjumpa dengan Anda semua sepanjang musim panas ini!" tulis Jagger melalui akun Twitter-nya. Ia turut mengunggah video band yang tampil live pada beberapa dekade lalu.

Daftar lagu yang akan dibawakan selama tur konser mencakup lagu-lagu klasik Stones termasuk I Can't Get No, Satisfaction dan Paint It Black. Selain itu akan ada pula pilihan trek tak terduga dari katalog musik mereka yang luas, menurut siaran pers. Tur ini juga akan memiliki produksi panggung baru.

The Stones, yang menyelesaikan tur No Filter di Amerika Utara pada November lalu, juga akan bermain di Munich, Amsterdam, Bern, Milan, Brussels, Wina, Paris, dan Stockholm.