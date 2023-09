69 Negara Hadir di Pertemuan CdM AWBG 2023 Bali, Tidak Ada Israel

Perwakilan negara Israel dikonfirmasi tidak akan hadir pada pertemuan Chef de Mission (CdM) Meeting 2nd ANOC World Beach Games (AWBG) 2023 yang akan diselenggarakan di Bali pada 28 April-1 Mei. Pengumuman ini mengikuti rilis daftar negara peserta oleh Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) pada Selasa (18/4/2023).

Dalam surat resmi yang dikirim oleh Sekretaris Jenderal ANOC Gunilla Lindberg kepada Ketua NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari pada Senin (17/4/2023), terdapat 69 negara yang akan berpartisipasi dalam pertemuan CdM AWBG 2023. Raja Sapta mengonfirmasi bahwa mereka telah meneruskan informasi ini ke Kemenpora dan Pemerintah Provinsi Bali.

“Berdasarkan surat resmi ANOC kepada kami, 69 negara yang akan hadir pada CdM Meeting AWBG di Bali, akhir April nanti. Informasi ini telah kami teruskan ke Kemenpora dan Pemerintah Provinsi Bali,” Okto sapaan akrab dari Raja Sapta dalam keterangan tertulis.

“Kualifikasi AWBG masih berlangsung hingga Juli, tetapi yang hadir di CdM Meeting ini adalah gambaran peserta yang berpartisipasi di AWBG Bali 2023,” lanjut dia.

Meskipun kualifikasi AWBG masih berlangsung hingga Juli, Raja Sapta menjelaskan bahwa pertemuan CdM Meeting ini menjadi gambaran peserta yang akan berpartisipasi di AWBG Bali 2023. Selama pertemuan CdM, Indonesia ANOC World Beach Games Organizing Committee akan mempresentasikan kesiapan tuan rumah, termasuk venue, akomodasi, transportasi, dan lainnya.

Menurut Raja Sapta, Indonesia harus dapat memanfaatkan penyelenggaraan AWBG secara maksimal, terutama karena AWBG merupakan multi event ketiga terbesar di dunia setelah Olimpiade Musim Panas dan Olimpiade Musim Dingin. Dia juga menegaskan bahwa penyelenggaraan sport event internasional di Indonesia dapat memberikan efek ganda dalam bidang olahraga, pariwisata, dan ekonomi.

AWBG Bali 2023 akan diselenggarakan pada 5-12 Agustus, diikuti oleh ANOC General Assembly pada 13-15 Agustus. Event ini merupakan multi event terbesar berdasarkan jumlah negara peserta yang pernah diselenggarakan di Indonesia dan bisa menjadi langkah awal menuju tuan rumah Olimpiade 2036. Sebanyak 1.600 atlet dari 130 negara akan berpartisipasi dalam AWBG Bali 2023 setelah melalui proses kualifikasi ketat hingga Juli 2023.

Kehadiran atlet Israel dalam beberapa cabang olahraga di AWBG 2023 menjadi isu yang cukup kontroversial, terlebih Gubernur Bali I Wayan Koster menegaskan penolakan terhadap partisipasi kontingen negara tersebut. Namun, Raja Sapta mengatakan bahwa daftar negara peserta AWBG 2023 belum secara resmi diserahkan oleh ANOC, sehingga penolakan yang digaungkan sejumlah pihak, terutama Koster, dinilai tidak beralasan.

Baca Juga: Menpora Dito Kukuhkan 413 Atlet Indonesia untuk Asian Games Hangzhou

Raja Sapta mengungkapkan bahwa dalam pertemuan antara dirinya, Menpora Dito Ariotedjo, dan Koster pekan lalu, tidak ada pembicaraan mengenai partisipasi kontingen Israel. Mengingat daftar negara peserta juga belum diumumkan saat itu, Raja Sapta menyarankan untuk fokus pada persiapan penyelenggaraan AWBG di Indonesia terlebih dahulu.

“Enggak ada (bahas Israel). Kita melaporkan bahwa saya malah menanyakan dia dapat informasi dari mana soal ada negara peserta. Ternyata cuma dengar dari media, akhirnya saya bilang ‘enggak, kami belum ada official (daftar negara) sehingga nanti akan kami evaluasi’,” ujar Okto.

Berikut negara peserta pertemuan CdM World Beach Games 2023, Bali, 28 April-1 Mei:

1 Algeria2 Argentina3 Australia4 Azerbaijan5 Bahamas6 Barbados7 Benin8 Bosnia And Herzegovina9 Brazil10 Canada11 Chile12 People's Republic of China13 Colombia14 Costa Rica15 Croatia16 Cuba17 Czech Republic18 Ecuador19 Egypt20 El Salvador21 France22 Georgia23 Germany24 Great Britain25 Greece26 Hong Kong, China27 Hungary28 Indonesia29 Islamic Republic of Iran30 Ireland31 Italy32 Japan33 Kazakhstan34 Republic of Korea35 Kuwait36 Latvia37 Lithuania38 Madagascar39 Mauritius40 Mongolia41 Morocco42 New Zealand43 North Macedonia44 Oman45 Palestine46 Panama47 Paraguay48 Peru49 Philippines50 Poland51 Portugal52 Qatar53 Romania54 Samoa, American55 Saudi Arabia56 Senegal57 Singapore58 Slovakia59 Slovenia60 Spain61 Taipei, Chinese62 Togo63 Trinidad and Tobago64 Tunisia65 Türkiye66 United States of America67 Vanuatu68 Virgin Islands, US69 Zimbabwe