7 Jam Diperiksa KPK, Stafsus Menhub Era Budi Karya Pilih Irit Bicara soal Kasus Suap DJKA

Staf Khusus Menteri Perhubungan (Menhub) era Budi Karya Sumadi, Robby Kurniawan.

Staf Khusus Menteri Perhubungan (Menhub) era Budi Karya Sumadi, Robby Kurniawan, telah selesai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Robby mengaku sudah menjabarkan ke penyidik KPK perihal dugaan suap proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub.

Pantauan inilah.com, Robby terlihat keluar dari lobby Gedung KPK Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (5/5/2026) sekitar pukul 16.40 WIB. Robby mengenakan kemeja batik warna biru dan masker putih.

Robby menjalani pemeriksaan di KPK selama 7 jam. Dia hadir di Gedung KPK sekitar pukul 09.10 WIB.

Robby tidak menjawab detail ketika ditanya wartawan seputar pemeriksaannya di KPK hari ini.

"Saya sudah jelaskan semua ke penyidik," kata Robby kepada wartawan.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa pemeriksaan Robby dilakukan untuk menelusuri beberapa hal. Salah satu yang bakal ditelusuri melalui Robby ialah dugaan aliran suap ke pejabat-pejabat di lingkungan DJKA.

"Di mana dalam pelaksanaan proyek itu diduga ada fee proyek dari para pihak swasta kepada oknum-oknum di DJKA maupun kepada saudara SDW, sehingga pemeriksaan saksi saudara RB atau saudara RK pada besok hari tentu kami harapkan bisa melengkapi keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik," kata Budi, di Gedung KPK Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, dikutip Selasa (5/5/2026).

