7 Kades Serempak Masuk Ruang Pemeriksaan KPK di Kasus Bupati Sudewo

Tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemkab Pati, Sudewo usai pemeriksaan di Jakarta, Selasa (20/1/2026). (Foto: ANTARA/Muhammad Adimaja/rwa/pri).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan kasus dugaan pemerasan yang menyeret Bupati Pati nonaktif, Sudewo. Dalam pengembangan perkara tersebut, KPK memanggil tujuh kepala desa sebagai saksi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan dilakukan di wilayah Jawa Tengah.

“Pemeriksaan bertempat di Polsek Sumber Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Tujuh Kades yang diperiksa yakni, YE selaku Kades Sidomukti, STO selaku Kades Ronggo, HO selaku Kades Sriwedari, SO selaku Kades Sumberejo, GA selaku Kades Tamansari, DW selaku Kades Trikoyo, dan SDD selaku Kades Sidoluhur.

Selain para kepala desa, penyidik juga memanggil sejumlah saksi dari berbagai latar belakang, mulai dari pihak swasta hingga masyarakat umum.

Budi menyebut saksi lain yang diperiksa berinisial MJM, DP, SI, NF, NS, MA, SSYO, NNN, EH, AW, PMN, SN, JL, RES, serta NU.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 19 Januari 2026 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Sehari setelah OTT, KPK membawa Sudewo bersama tujuh orang lainnya ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Pada 20 Januari 2026, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati.

Mereka terdiri dari Sudewo, Kepala Desa Karangrowo Abdul Suyono, Kepala Desa Arumanis Sumarjiono, serta Kepala Desa Sukorukun Karjan.

Selain perkara tersebut, Sudewo juga terseret kasus lain. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.