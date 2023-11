8 Sumber Asupan Kaya Cairan untuk Kesehatan Kulit

Terdapat 8 sumber asupan kaya cairan yang sangat bermanfaat untuk kesehatan kulit. Dehidrasi adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan kulit kita menjadi kering.

Kondisi ini terjadi karena kulit mengandung sekitar 30 persen air, yang berkontribusi pada kekenyalan, elastisitas, dan ketahanannya. Kulit yang terhidrasi dengan baik dapat membantu kulit tampak sehat.

Nutritionist, Member of the Dietetic Advisory Board and Outer Nutrition Advisory Board, Herbalife Nutrition Aria Novitasari mengatakan ada banyak cara untuk memastikan kulit dapat terhidrasi dengan baik, seperti menggunakan produk perawatan kulit yang tepat untuk jenis kulit dan mengonsumsi makanan yang mendukung kesehatan kulit.

“Jika kulit terlihat kering, bersisik, atau teriritasi, mungkin sudah waktunya untuk memperhatikan hidrasi dan kebiasaan makan Anda,” kata Aria, seperti inilah.com kutip dari siaran pers, Jakarta, Sabtu, (15/01/2022).

Setiap hari, pastikan minum setidaknya 8 gelas cairan, tentunya meliputi air mineral dan minuman lain seperti teh, susu, dan kopi.

Kesehatan kulit juga akan terjaga jika pola konsumsi makanan didominasi oleh makanan yang kaya akan antioksidan seperti vitamin A, C, dan E.

Berikut daftar asupan kaya kandungan air yang bisa Anda coba sebagai pendamping cairan.

8 Asupan ini diperlukan tubuh dan untuk kesehatan kulit:

1. Semangka untuk kesehatan kulit

Semangka merupakan buah yang kandungan airnya tinggi (lebih dari 90 persen) dan mengandung mineral dan fitokimia seperti likopen, vitamin C, dan beta karoten, yang semuanya dapat mendukung kesehatan kulit. Faktanya, dibandingkan dengan tomat, stroberi, atau jambu biji, semangka menawarkan jumlah antioksidan yang baik. Anda dapat menikmati semangka sepanjang tahun sebagai camilan atau mencampurnya dengan bahan lain untuk smoothie yang lezat dan menyegarkan.

2. Jeruk untuk kesehatan kulit

Jeruk memiliki berbagai bermacam rasa, seperti manis atau asam, dan juga memiliki tekstur yang unik. Buah ini sangat baik jika selalu ada di dalam daftar belanjaan, untuk persediaan buah di rumah. Seperti semangka, mereka mengandung banyak air (80-89 persen) serta vitamin C. Jeruk bisa dibawa kemana saja dan bahkan dikupas tanpa pisau.

3. Sayuran

Orang tua sering menyuruh kita untuk makan sayuran, tapi perlu tahu juga, sayuran juga berkontribusi pada kesehatan kulit. Sayuran tertentu memiliki kandungan air yang tinggi, seperti bayam (90-99 persen) serta wortel dan brokoli (80-89 persen). Cobalah untuk selalu memasukkan sayuran ke dalam makanan sehari-hari Anda.

4. Yogurt

Selain dapat membantu kesehatan pencernaan, yogurt juga berkontribusi pada asupan cairan. Karena satu porsi yogurt mengandung sekitar 80-89 persen air.

5. Acar

Acar biasanya disajikan sebagai pelengkap makanan dan sebagai penambah rasa. Tahukah Anda bahwa acar juga berkontribusi pada kandungan air keseluruhan makanan? Acar mengandung lebih dari 90 persen air. Volume ini berasal dari proses fermentasi yang sering kali mencakup penambahan bentuk cair dan bumbu lain untuk membantu mempertahankan atau meningkatkan kadar airnya.

6. Salad buah dan sayuran

Memulai kebiasaan baru, seperti menyajikan salad sebagai makanan pembuka sebelum hidangan utama. Anda bisa mencoba salad buah, salad sayuran, atau kombinasi keduanya. Selain meningkatkan nafsu makan, salad yang mengandung buah dan sayuran segar juga berkontribusi pada asupan cairan. Faktanya, selada, yang biasa untuk salad, mengandung lebih dari 90 persen air.

7. Sup

Sup adalah makanan pembuka lain yang bisa ditambahkan ke makanan. Semangkuk sup hangat sebelum makan malam dapat membantu meringankan sistem pencernaan, sehingga siap menerima hidangan utama.

8. Smoothie atau Protein Shake

Shake adalah cara yang bagus dan nyaman untuk meningkatkan asupan cairan. Anda dapat menyesuaikannya dengan selera anda, jika buah favorit Anda tidak ada dalam daftar ini, Anda dapat mencampur bahan sendiri dan bahkan menambahkan bubuk protein.

Banyak buah-buahan yang tidak hanya tinggi kandungan airnya, tetapi juga menyediakan serat. Jika belum pernah melakukannya, cobalah buah tropis yang eksotis setidaknya sekali. Durian adalah buah favorit lokal di Asia Tenggara dan menyediakan vitamin C, B dan banyak potasium.