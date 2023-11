8 Tim Pastikan Tempat di Perempatfinal Piala Afrika 2021

Dua pertandingan terakhir babak 16 besar Piala Afrika Afrika 2021 yang dilangsungkan Kamis (27/1/2022) dini hari WIB sama-sama berakhir lewat adu penalti.

Mesir menaklukkan Pantai Gading dengan 5-4 dalam adu penalti setelah selama 120 menit kedua tim bermain seri 0-0.

Di pertandingan lain, Mali dan Guinea Khatulistiwa juga bermain imbang 0-0 selama 120 menit sehingga laga ditentukan dengan adu penalti. Guinea Khatulistiwa secara mengejutkan lolos ke perempatfinal setelah menang adu penalti 6-5.

Ini merupakan pertandingan perdelapanfinal ketiga yang berakhir dengan adu penalti setelah Burkina Faso yang juga tim kejutan lolos setelah menang adu penalti 7-6 melawan Gabon setelah selama 120 menit bermain seri 1-1.

Mesir dan Guinea Khatulistiwa melengkapi enam tim yang sudah lebih dulu lolos ke perempatfinal.

Keenamnya adalah Burkina Faso yang mengalahkan Gabon juga dengan adu penalti. Kemudian, Tunisia yang mengalahkan Nigeria 1-0. Lalu, Gambia yang menaklukkan Guinea 1-0.

Tuan rumah Kamerun juga lolos setelah menang 2-1 atas Kepulauan Comoros. Kemudian, Senegal yang menang 2-0 atas Cape Verde, dan Maroko yang menang 2-1 melawan Malawi.

Berikut jadwal laga perempatfinal Piala Afrika 2021:

Gambia vs Kamerun - Sabtu, 29 Januari, 23.00 WIB.Burkina Faso vs Tunisia - Minggu, 30 Januari, 02.00 WIB.Mesir vs Maroko - Minggu, 30 Januari, 23.00 WIB.Senegal vs Guinea Khatulistiwa - Senin, 31 Januari, 02.00 WIB.