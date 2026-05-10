80 Persen Kecelakaan Kereta di Perlintasan tak Terjaga, 948 Korban dalam 3 Tahun

Pengendara sepeda motor menyeberangi jalur perlintasan kereta api tanpa palang pintu di kawasan Roxy, Gambir, Jakarta. (Foto Ilustrasi: Antara/Fauzan/rwa)

Data tingginya angka kecelakaan di perlintasan sebidang kembali menyoroti lemahnya aspek keselamatan di jalur kereta api. Sekitar 80 persen insiden terjadi di perlintasan yang tidak terjaga, memperlihatkan celah pengawasan yang selama ini belum tertangani secara optimal.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) mulai mempercepat penanganan perlintasan sebidang, termasuk penutupan akses liar dan penyempitan jalur, menyusul meningkatnya perhatian publik pascakecelakaan maut KRL di Bekasi Timur.

Dalam periode 27 April hingga 9 Mei 2026, KAI bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) telah menutup 24 perlintasan liar dan melakukan penyempitan di lima titik di berbagai daerah.

Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, mengatakan keselamatan di perlintasan menjadi perhatian serius karena karakteristik kereta api yang tidak bisa berhenti mendadak.

"Kereta memiliki jarak pengereman panjang, sehingga risiko kecelakaan sangat tinggi jika ada hambatan di jalur, terutama di perlintasan yang tidak terjaga," kata Anne dalam keterangannya, Minggu (10/5/2026).

Penanganan dilakukan di sejumlah wilayah, mulai dari Jakarta dan sekitarnya, Jawa Barat, Yogyakarta, Solo Raya, Jawa Timur, hingga Sumatera. Sejumlah titik yang dinilai berisiko tinggi ditutup, sementara lainnya disempitkan untuk mengurangi potensi konflik antara kendaraan dan kereta.

Berdasarkan data KAI, saat ini terdapat 3.674 perlintasan sebidang di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.810 titik menjadi fokus penanganan. Sebanyak 172 perlintasan direncanakan ditutup total, sementara 1.638 titik lainnya akan ditingkatkan fasilitas keselamatannya secara bertahap.

Evaluasi keselamatan menunjukkan bahwa dalam kurun 2023 hingga 2026 terdapat 948 korban akibat kecelakaan di perlintasan sebidang. Mayoritas kejadian terjadi di titik-titik yang belum memiliki penjagaan maupun sistem pengamanan yang memadai.

Selain penutupan fisik, KAI juga menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan penanganan berjalan efektif. Masyarakat diminta tidak membuka kembali perlintasan liar yang telah ditutup.

"Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga keselamatan. Penutupan ini dilakukan berdasarkan evaluasi risiko, sehingga penting untuk tidak dilanggar," pungkas Anne.