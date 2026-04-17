9 Gol 5 Assist, Moussa Sidibe Moncer Bersama Bhayangkara FC

Ukuran Font Kecil Besar

Pemain Bhayangkara Presisi Lampung FC Moussa Sidibe mengungkapkan rahasia ketajamannya musim ini setelah mencetak sembilan gol dan lima assist dari 10 pertandingan yang ia mainkan di BRI Super League 2025/2026.

Sidibe didatangkan Bhayangkara dari Johor Darul Ta'zim pada putaran kedua dan langsung "klik" dengan permainan The Guardians.

Dari total 10 laga yang dimainkannya, Sidibe hanya sekali mengakhiri laga tanpa gol atau pun assist.

Satu laga ini adalah laga ketiganya, saat Bhayangkara menelan kekalahan 1-2 dari Borneo FC pada 7 Februari.

"Ini sangat berpengaruh secara fisik maupun mental, kemudian kami akan melakukan lebih banyak lagi untuk bekerja dan mencoba memberikan yang terbaik dalam setiap permainan," ujar Sidibe.

Tak Boleh Sombong

Meski seringkali tampil menonjol sebagai pembeda di lapangan, Sidibe enggan jemawa. Ia menekankan bahwa keberhasilannya beradaptasi dan bersinar di Bhayangkara FC adalah buah dari kerja kolektif, mulai dari staf pelatih hingga rekan-rekan setimnya yang memberikan dukungan penuh sejak hari pertama.

"Tentu faktornya berasal dari tim. Ini adalah kerja tim untuk seluruh tim, baik staf teknis maupun rekan-rekan pemain. Dan itulah yang saya katakan: jika seorang pemain bisa menonjol, itu adalah berkat bantuan rekan-rekan setimnya juga. Jadi, mari kita terus bekerja dengan cara seperti ini," ucap pemain asal Mali tersebut.

Kaya Pengalaman

Salah satu faktor kunci yang membuat Sidibe tampak sangat nyaman musim ini adalah pengalamannya merumput di kompetisi sepak bola tanah air sebelumnya, dimana ia merupakan pilar penting di Persis Solo selama dua musim.

Dalam dua musim itu, Sidibe tampil 55 kali di kasta tertinggi, dengan koleksi 19 gol dan 10 assist.

"Saya tidak mengalami kesulitan adaptasi dengan Bhayangkara FC, karena saya sudah pernah ke sini dan bermain di Indonesia. Saya tahun lalu berada di Persis Solo," kata dia.

Kontribusi Sidibe mengantarkan Bhayangkara menembus lima besar klasemen sementara dengan koleksi 44 poin dari 27 pertandingan, hanya terpaut dua poin dari Malut United di posisi keempat.

Pada laga berikutnya, tim asuhan Paul Munster ini akan menjamu PSIM Yogyakarta pada Jumat (17/4) pukul 15.30 WIB dalam laga pekan ke-28 Super League.