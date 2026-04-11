Abbas Araghchi Aktor Kunci Strategi "Diplomasi Perlawanan" Iran Guncang AS-Zionis Israel

Ukuran Font Kecil Besar

Di tengah kobaran konflik Timur Tengah yang kian memanas, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi muncul sebagai aktor kunci di balik strategi “diplomasi perlawanan” Iran, sebuah pendekatan senyap namun mematikan yang mampu mengguncang dominasi Amerika Serikat dan Zionis Israel di panggung geopolitik global.

Sosok Abbas Araghchi menjelma sebagai salah satu aktor kunci yang memainkan dua wajah diplomasi: ketenangan di meja perundingan dan ketegasan dalam poros perlawanan.

Ia bukan sekadar diplomat biasa. Abbas Araghchi adalah seorang diplomat lama di pemerintahan, yang menghabiskan sebagian besar kariernya di Kementerian Luar Negeri, dan naik ke posisi-posisi penting selama masa kepresidenan Hassan Rouhani.

Pendidikan Barat Araghchi, pengalamannya sebagai negosiator kesepakatan nuklir Iran atau yang dikenal dengan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), serta pengabdiannya sebagai duta besar telah memberinya pujian atas profesionalisme yang dianggap apolitis, pragmatis, dan berwawasan “moderat”.

Namun, di balik citra tersebut, terdapat realitas yang jauh lebih kompleks. Terlepas dari itu, Araghchi telah dengan jelas menunjukkan dukungan militannya terhadap pemerintah Iran, yang paling terlihat dari pengabdiannya di Korps Garda Revolusi Islam (Islamic Revolutionary Guard Corps/IRGC) dan unit elitnya, Pasukan Quds (Quds Force/QF), yang hingga kini masih memiliki keterkaitan dengannya.

Bahkan, ia sendiri secara terbuka menegaskan keterkaitannya dengan struktur militer Iran: “Saya mengatakan kepada rekan-rekan militer saya, komandan IRGC yang sama yang memakaikan Anda seragam dan memberi Anda senjata, juga telah memberi saya jas dan kemeja berkerah serta memberikan saya misi politik.”

Pernyataan tersebut menjadi kunci untuk memahami bagaimana Araghchi memandang diplomasi bukan sebagai jalur terpisah dari kekuatan militer, melainkan sebagai perpanjangan dari strategi negara.

Diplomasi Perlawanan, Dua Sisi Satu Koin

Karier Araghchi menunjukkan pola konsisten dengan menggabungkan negosiasi dengan tekanan geopolitik. Ia merupakan bagian penting dalam perundingan nuklir Iran yang menghasilkan JCPOA pada 2015, sekaligus tetap menjaga hubungan erat dengan apa yang disebut sebagai “Poros Perlawanan”.

JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) 2015 adalah perjanjian nuklir antara Iran dan P5+1 (AS, Inggris, Prancis, Tiongkok, Rusia, + Jerman) yang krusial untuk mencabut sanksi ekonomi internasional.

Kesepakatan tersebut memungkinkan Iran memulihkan perdagangan internasional, terutama ekspor minyak, dan menormalisasi hubungan luar negeri.

Melalui konsep yang ia kembangkan "diplomasi perlawanan," Araghchi berupaya menyeimbangkan dua kepentingan utama Iran, yaitu mengurangi tekanan sanksi Barat dan memperkuat jaringan sekutu regional seperti Hizbullah dan kelompok lain di Timur Tengah.

Pendekatan ini menjadikannya berbeda dari tokoh garis keras yang konfrontatif secara terbuka. Araghchi justru memilih jalur yang lebih halus: membangun relasi dengan diplomat Barat, memanfaatkan perbedaan kepentingan antara Amerika dan Eropa, serta memainkan narasi moral di panggung internasional.

Namun, strategi ini tidak berarti lunak. Ia tetap secara tegas mendukung kepentingan strategis Iran, termasuk dalam konflik dengan Zionis Israel.

Dari IRGC ke Meja Diplomasi Global

Latar belakang militernya membentuk fondasi ideologis Araghchi. Ia bergabung dengan IRGC setelah Revolusi Iran 1979 dan terlibat dalam perang Iran-Irak.

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC/Pasdaran) adalah cabang militer elit Iran yang dibentuk pasca-Revolusi 1979 untuk melindungi sistem pemerintahan Islam, terpisah dari militer reguler. IRGC bertanggung jawab langsung kepada Pemimpin Tertinggi, mengendalikan kekuatan darat, laut, udara, serta Pasukan Quds yang mengelola proksi regional.

Pengalaman itu tidak hanya membentuk pandangan dunia, tetapi juga memperkuat keterikatannya dengan elite kekuasaan Iran.

Setelah itu, ia masuk ke dunia diplomasi tanpa benar-benar meninggalkan jejaring militernya. Bahkan, keterlibatannya dalam Pasukan Quds, unit elit yang mengelola operasi luar negeri Iran, menjadi bagian penting dalam membangun pengaruhnya.

Langkah tersebut menjadikannya figur unik sebagai diplomat dengan DNA militer yang kuat.

Peran Kunci dalam Eskalasi AS–Zionis Israel vs Iran

Dalam perkembangan terbaru, Araghchi tampil sebagai juru bicara utama Iran dalam menghadapi tekanan Amerika Serikat dan Zionis Israel. Ia tidak hanya berbicara soal diplomasi, tetapi juga menetapkan garis merah yang tegas.

Dalam pernyataan terbarunya, ia memperingatkan Washington agar tidak mengikuti langkah Zionis Israel yang dapat merusak jalur damai:

“Jika AS ingin merusak perekonominannya dengan membiarkan Netanyahu menghancurkan diplomasi, itu pada akhirnya akan menjadi pilihan AS. Kami pikir itu akan bodoh tetapi kami siap untuk itu,” tulis Araghchi melalui platform X, miliknya, Jumat (10/4/2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan dua hal: ancaman implisit terhadap stabilitas ekonomi global dan kesiapan Iran menghadapi skenario terburuk.

Lebih jauh, ia juga menegaskan posisi Iran dalam gencatan senjata:

“Syarat-syarat gencatan senjata Iran-AS jelas dan eksplisit: AS harus memilih gencatan senjata atau perang berkelanjutan melalui Israel. AS tidak dapat memiliki keduanya. Dunia melihat pembantaian di Lebanon. Bola ada di tangan AS, dan dunia sedang mengamati apakah AS akan bertindak sesuai dengan komitmennya.”

Narasi ini memperlihatkan bagaimana Araghchi memainkan opini global, memposisikan Iran sebagai pihak yang menginginkan stabilitas, sekaligus menekan Amerika Serikat secara diplomatik.

Arsitek Strategi Iran di Era Baru

Penunjukannya sebagai Menteri Luar Negeri oleh Presiden Masoud Pezeshkian bukan sekadar keputusan administratif. Ini adalah sinyal bahwa Pemimpin Tertinggi Iran, mendiang Ali Khamenei waktu itu menginginkan pendekatan ganda: diplomasi aktif sekaligus kekuatan militer yang tetap solid.

Araghchi menjadi figur ideal untuk menjalankan strategi tersebut. Ia memiliki kredibilitas di mata Barat, tetapi juga loyalitas kuat terhadap struktur kekuasaan Iran.

Dengan jaringan luas, mulai dari Eropa hingga Timur Tengah, ia mampu memainkan peran sebagai negosiator, sekaligus operator strategi geopolitik.

Antara Citra Moderat dan Realitas Kekuatan

Meskipun sering digambarkan sebagai pragmatis dan moderat, banyak analis menilai citra tersebut lebih bersifat permukaan. Di balik gaya komunikasinya yang tenang, Araghchi tetap merupakan bagian dari sistem yang mengandalkan kombinasi diplomasi dan kekuatan keras.

Ia sendiri secara terbuka mengakui bahwa koordinasi dengan militer adalah hal yang tidak terpisahkan, yakni diplomasi dan medan perang saling melengkapi.

Dalam konteks konflik AS–Zionis Israel vs Iran, peran Araghchi menjadi semakin sentral. Ia bukan hanya penyampai pesan, tetapi perancang strategi yang menentukan arah hubungan internasional Iran.

Diplomasi Penentu Arah Dunia

Di era ketika perang tidak hanya terjadi di medan tempur, tetapi juga di ruang diplomasi, sosok seperti Abbas Araghchi menjadi sangat menentukan.

Ia merepresentasikan wajah baru diplomasi Iran: halus di permukaan, tetapi keras dalam substansi.

Pertanyaan besarnya kini bukan lagi apakah diplomasi masih relevan, tetapi sejauh mana diplomasi, seperti yang dijalankan Araghchi, mampu mengubah arah konflik global. Dan dunia, seperti yang ia tegaskan, sedang mengamatinya.