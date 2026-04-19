Aceh Masih Terdampak Berat Bencana, Material Lumpur dan Kayu Banyak Berserakan

Pemerintah terus memberikan perhatian khusus pada sejumlah wilayah yang masih terdampak berat akibat bencana alam Sumatera, khususnya di Provinsi Aceh yang menghadapi tantangan berupa tingginya curah hujan dan timbunan material lumpur di wilayah hilir.

“Progres di Aceh, masalah utamanya sebenarnya lumpur dan hari ini pun masih hujan. Dengan kondisi seperti ini, pekerjaan harus dipercepat,” ujar Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (19/4/2026).

Sebagai langkah antisipasi bencana lanjutan, kata Dody, Kementerian PU mulai mempercepat pekerjaan pengendalian sedimen, termasuk pembangunan sabo dam untuk menahan material kayu dan sedimen dari wilayah hulu.

“Saya lihat di jalan nasional ke arah Gayo Luwes masih banyak kayu. Saya takut ini akan turun lagi ke Tamiang. Jadi Kementerian PU mulai mengerjakan pekerjaan sabo dam-nya walaupun belum seharusnya dimulai,” ungkap Dody.

Perkuat Koordinasi

Selain itu, Kementerian PU juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan BMKG dalam pelaksanaan modifikasi cuaca, serta mempercepat pembersihan kawasan permukiman melalui program padat karya, khususnya di wilayah terdampak seperti Pidie Jaya dan Aceh Tamiang.

Di sektor layanan dasar, pemulihan juga menunjukkan progres signifikan. Dari 176 sistem penyediaan air minum (SPAM) terdampak, sebanyak 165 unit (94 persen) telah kembali fungsional. Pada penyediaan air baku, pembangunan sumur bor dalam telah mencapai 70 unit (27 persen), sementara sumur bor dangkal mencapai 34 unit (86 persen).

Sementara itu, untuk mendukung pemulihan sektor pertanian, Kementerian PU terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dalam percepatan pembersihan lahan sawah dari lumpur serta memastikan jaringan irigasi primer dan sekunder kembali berfungsi.

Pemantauan di Lapangan

Kementerian PU juga memastikan pemantauan lapangan dilakukan secara intensif hingga ke wilayah pelosok guna memastikan kebutuhan infrastruktur darurat, seperti jembatan sementara, dapat segera dipenuhi dan tidak menghambat distribusi logistik.

“Saya sudah titip pesan ke PPK untuk sering-sering melakukan pengecekan ke pelosok. Sehingga, kalau ada tempat yang butuh jembatan, bisa segera kita tangani dengan bekerja sama dengan TNI AD agar logistik tidak terganggu,” kata Dody.

Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat penanganan bencana secara menyeluruh melalui prinsip build back better, dengan memastikan infrastruktur yang dibangun kembali lebih tangguh serta mampu mendukung pemulihan sosial ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.