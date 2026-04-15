Ada Alasan Enrique Sangat Puas Usai PSG Tumbangkan Liverpool di Anfield

Ousmane Dembele merayakan gol untuk PSG saat mengalahkan Liverpool 2-0 di Stadion Anfield pada leg kedua perempat final Liga Champions 2025/26. (Foto: Getty images)

Ukuran Font Kecil Besar

Paris Saint-Germain (PSG) memastikan langkah ke semifinal Liga Champions UEFA 2025/2026 usai menaklukkan Liverpool 2-0 pada leg kedua perempat final di Stadion Anfield, Rabu dini hari WIB. Hasil tersebut sekaligus menegaskan keunggulan agregat tim asal Prancis itu atas The Reds.

Pelatih PSG, Luis Enrique, menilai kemenangan di stadion bersejarah tersebut tidak hanya soal skor, tetapi juga tentang karakter dan mentalitas yang ditunjukkan para pemainnya di hadapan suporter lawan.

"Hal yang paling saya banggakan dari tim ini adalah mentalitas yang kami tunjukkan kepada para suporter di stadion legendaris ini," ujar Enrique dikutip dari laman resmi PSG.

Secara permainan, Enrique mengaku puas dengan pendekatan timnya. Ia menilai PSG mampu mengendalikan jalannya laga pada babak pertama sebelum meningkatkan intensitas di paruh kedua.

Memasuki babak kedua, PSG bermain lebih agresif dan efektif hingga akhirnya Ousmane Dembélé menjadi penentu lewat dua gol yang dicetak pada menit ke-72 dan 90+1.

"Babak kedua memang sangat sulit. Kami harus mengambil risiko. Namun sekarang, kami tinggal menunggu siapa lawan di semifinal," tutur Enrique.

Dari kubu pemain, gelandang muda João Neves menilai keberhasilan PSG di Anfield lahir dari kekompakan dan disiplin kolektif tim dalam menjalankan strategi.

"Kami selalu menghadapinya sebagai sebuah tim. Kami juga tahu bahwa kami membuat lawan kesulitan. Kami bertahan saat dibutuhkan, dan menyerang pada momen yang tepat," kata pemain berusia 21 tahun itu.

Neves juga menyoroti pencapaian PSG yang untuk ketiga kalinya secara beruntun melaju ke semifinal Liga Champions, yang menurutnya mencerminkan arah perkembangan klub dalam jangka panjang.

"Itulah kenapa saya mau memperkuat tim ini. PSG memperlihatkan nilai-nilai Paris melalui para pemain, suporter dan semua orang. PSG akan terus bertumbuh sebagai sebuah klub," tutur dia.

Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan positif PSG atas Liverpool di fase gugur Liga Champions. Sebelumnya, mereka juga menyingkirkan klub asal Inggris tersebut pada musim lalu lewat adu penalti di babak 16 besar.