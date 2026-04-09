Ada Apa Medvedev?

Petenis Rusia, Daniil Medvedev, mencatatkan rekor memalukan yakni menelan “double bagel” atau kekalahan 0-6, 0-6 untuk pertama kali sepanjang kariernya saat kalah dari Matteo Berrettini di putaran kedua Monte Carlo Masters, Prancis, Rabu.

Sepanjang pertandingan, Medvedev hanya memenangi sembilan poin dari servenya. Persentase masuk serve pertamanya hanya 36 persen, dan ia juga hanya mencatatkan 17 poin dari total 67 poin yang dimainkan dalam 12 gim.

“Saya rasa ini salah satu pertandingan terbaik dalam hidup saya; saya hanya membuat tiga kesalahan. Tidak mudah melawan pemain sekuat Daniil,” ujar Berrettini dikutip dari The Athletic, Kamis (9/4/2026).

“Strategi permainan berjalan sempurna, dan senjata-senjata saya bekerja dengan sangat baik. Menang dengan dua set 6-0 seperti ini jarang terjadi.”

Medvedev pada bulan lalu mengalahkan petenis peringkat satu dunia, Carlos Alcaraz, dalam perjalanannya menuju final BNP Paribas Open.

Setelah dikalahkan Berrettini, Medvedev melampiaskan emosi dengan memukulkan raket tenisnya dan membanting raket tersebut ke papan pembatas. Ia kemudian membuang raketnya ke tempat sampah.

Bagi Berrettini, kemenangan atas Medvedev, mencatatkan rekor bagus. Kemenangan “double bagel” itu menjadi satu dari lima kemenangan 6-0, 6-0 yang didapat atas petenis peringkat 10 besar dunia sejak peringkat ATP diperkenalkan pada 1973.

Kemenangan itu juga merupakan kemenangan “double bagel” pertama bagi petenis Italia itu, sekaligus merupakan “double bagel” pertama di Tur ATP sejak Monte Carlo Masters tahun lalu.

Medvedev memang diketahui kerap tampil kurang bagus saat bertanding di lapangan tanah liat. Namun penampilannya kali ini bukan hanya masalah permukaan lapangan, identitas permainannya yang identik dengan serve kuatnya benar-benar tidak terlihat.