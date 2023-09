Ada Asesmen Nasional (AN), Waspada Klaster Sekolah

Proses Asesmen Nasional (AN) saat ini sedang dilaksanakan untuk jenjang SMK dan sederajat. Pelaksanaan AN akan berakhir pada 11 November.



Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, mewanti-wanti agar sekolah yang menjalankan AN lebih berhati-hati.

Sebab, AN ini digelar seiring dengan adanya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas yang artinya ada penumpukan murid. Ia tak ingin akibat AN yang bersinggungan dengan PTM terbatas ini menjadi pemicu terjadinya klaster Covid-19 sekolah."Kita wanti-wanti ini semoga tidak terjadi klaster ya," jelas Satriwan kepada Inilah.com, Rabu (29/9/2021).



Ia menyebut, jika sudah ada AN, maka anak tak bisa lagi memilih untuk tidak hadir ke sekolah. Anak-anak yang mengisi AN harus ke sekolah.



"Kita sekarang melaksanakan asesmen nasional berbasis komputer, tapi anak-anak harus ke sekolah gitu ya. Kita harusnya tetap pada poin utama adalah kepentingan anak, bukan kepentingan birokrasi," tutur dia.



Dia menilai AN seolah dipaksakan di tengah pandemi. Bahkan, dia menyatakan ada kepentingan birokrat dalam penyelenggaraan AN. Dia pun mempertanyakan urgensi dari AN.



"Pertanyaan sebagai kritik kita, saat ini AN itu kebijakan mengabdi pada anak apa mengabdi pada birokrasi. Ini saya rasa ini kepentingan birokrat," tandasnya.