Ada Ledakan saat Kebakaran Tewaskan Satu Keluarga di Grogol Petamburan

Petugas mengevakuasi jenazah korban kebakaran rumah di Jalan Rambutan Timur VI, Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Jumat (17/4/2026). (Foto: Antara/Risky Syukur)

Kepolisian menyampaikan kebakaran yang menewaskan satu keluarga di Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Jumat (17/4/2026) dini hari, berawal dari percikan hingga ledakan kabel listrik di luar rumah korban. Hal tersebut diketahui berdasarkan keterangan saksi.

"Saksi mendengar bahwa ada percikan yang seperti ledakan. Dan waktu ketika (saksi) keluar dari rumah, kabel listriknya meledak. Dia melihat kabel listriknya meledak, terus segera menghubungi pihak berwajib," ujar Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan, AKP Alexander Tengbunan saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Alex menjelaskan saat petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi, api sudah merembat ke dalam rumah.

Korsleting Listrik

Sementara itu, Perwira Piket Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat Abdul Syukur mengungkapkan kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik yang terjadi di tiang listrik depan rumah korban.

Lantas, api dengan cepat masuk ke dalam rumah ketika korban tengah tertidur.

"Yang terbakar rumah tinggal. Api diduga dari korsleting listrik di tiang listrik dan langsung masuk ke rumah," ujar dia.

Sulit Padamkan Api

Pihak pemadam pun mengaku kesulitan memadamkan api karena kondisi rumah korban yang digembok dari dalam dan dipasangi teralis besi.

"Kesulitannya karena rumah itu digembok. Kita jebol paksa akhirnya untuk masuk ke rumah tersebut," tutur Abdul.

Setelah berhasil dipadamkan, petugas mengevakuasi seluruh korban dalam kondisi meninggal dunia.

Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut.

Hingga saat ini, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan guna memastikan penyebab pasti kebakaran.