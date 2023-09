Ada Michelle Yeoh, Ini Daftar Lengkap Pemenang Golden Globe 2023

Michelle Yeoh akhirnya meraih piala Golden Globe pertamanya setelah menjalani 40 tahun karier aktingnya.

Aktris berkebangsaan Malaysia dan bintang film aksi Hong Kong ini menyabet penghargaan Best Actress in a Motion Picture - Musical or Comedy untuk perannya sebagai Evelyn Wang di ‘Everything Everywhere All at Once’.

"Aku hanya akan berdiri di sini dan menerima semua ini," kata Yeoh di awal pidato penerimaannya. Ia kemudian berhenti beberapa detik dan menggenggam trofi di tangannya. "40 tahun, tidak melepaskan ini," ucapnya haru.

Golden Globe Awards ke-80 dihelat secara megah di Beverly Hilton Hotel, California, AS. Ajang ini menjadi pesta penghargaan bagi industri film dan televisi terbaik di Amerika Serikat sepanjang 2022 lalu.

Kemenangan itu adalah momen bersejarah karena menjadi piala Golden Globe pertama aktris Asia tersebut setelah berkarier selama 40 tahun di industri perfilman Hollywood. Michelle Yeoh mulai berkarier di Hollywood sejak 1997 melalui film James Bond, Tomorrow Never Dies.

Yeoh mengalahkan Lesley Manville untuk ‘Mrs. Harris Goes to Paris’, Margot Robbie untuk ‘Babylon’, Anya Taylor-Joy untuk ‘The Menu’ dan Emma Thompson untuk ‘Good Luck to You, Leo Grande’.

Kemenangan Michelle Yeoh ini jadi kemenangan kedua untuk film Everything Everywhere All at Once setelah sebelumnya Ke Huy Quan meraih piala dalam kategori Best Performance by an Actor in a Supporting Role in any Motion Picture.

Kategori utama, Film Terbaik Drama dimenangkan The Fabelmans karya sineas Steven Spielberg yang juga digelari Sutradara Terbaik. The Banshees of Inisherin, yang memborong 8 nominasi juga tak pulang dengan tangan kosong.

Ia diganjar 3 piala untuk Skenario, Pemeran Utama Pria Terbaik Musikal atau Komedi, dan Film Terbaik Musikal atau Komedi. Berikut daftar lengkap pemenang Piala Golden Globe 2023.

Film Terbaik Drama: The Fabelmans ( Amblin Entertainment, Reliance Entertainment)

Film Terbaik Musikal atau Komedi: The Banshees of Inisherin ( Searchlight Pictures)

Film Berbahasa Asing Terbaik: Argentina 1985 (Argentina)

Film Animasi Terbaik: Guillermo del Toro's Pinocchio (Netflix Animation)

Sutradara Terbaik: Steven Spielberg (The Fabelmans)

Penulis Skenario Terbaik: Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin)

Lagu Tema Film Terbaik: M. M. Keeravani and Chandrabose, "Naatu Naatu" dari RRR

Tata Musik Terbaik: Justin Hurwitz (Babylon)

Pemeran Utama Pria Terbaik Film Drama: Austin Butler (Elvis)

Pemeran Utama Wanita Terbaik Film Drama: Cate Blanchett (Tár)

Pemeran Utama Pria Terbaik Film Musikal atau Komedi: Colin Farrell (The Banshees of Inisherin)

Pemeran Utama Wanita Terbaik Film Musikal atau Komedi: Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once)

Pemeran Pendukung Pria Terbaik: Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once)

Pemeran Pendukung Wanita Terbaik: Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever)

Serial Televisi Terbaik Drama: House of the Dragon (HBO)

Serial Televisi Terbaik Musikal atau Komedi: Abbott Elementary (ABC)

Pemeran Utama Pria Terbaik dalam Serial Televisi Drama: Kevin Costner (Yellowstone)

Pemeran Utama Wanita Terbaik dalam Serial Televisi Drama: Zendaya (Euphoria)

Pemeran Utama Pria Terbaik dalam Serial Televisi Musikal atau Komedi: Jeremy Allen White (The Bear)

Pemeran Utama Wanita Terbaik dalam Serial Televisi Musikal atau Komedi: Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Pemeran Pendukung Pria Terbaik dalam Serial Televisi Drama, Musikal atau Komedi: Tyler James Williams (Abbott Elementary)

Pemeran Pendukung Wanita Terbaik dalam Serial Televisi Drama, Musikal atau Komedi: Julia Garner (Ozark)

Miniseri atau Film Televisi Terbaik: The White Lotus (HBO)

Pemeran Utama Pria Terbaik dalam Miniseri atau Film Televisi: Evan Peters (Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story)

Pemeran Utama Wanita Terbaik dalam Miniseri atau Film Televisi: Amanda Seyfried (The Dropout)

Pemeran Pendukung Pria Terbaik dalam Miniseri atau Film Televisi: Paul Walter Hauser (Black Bird)

Pemeran Pendukung Wanita Terbaik dalam Miniseri atau Film Televisi: Jennifer Coolidge (The White Lotus)