Ada Penyumbatan Pembuluh Darah, 2 Korban Kecelakaan KA Pindah RS

Sejumlah korban kecelakaan kereta api di Bekasi Timur mendapat perawatan di ruang IGD RSUD Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026). (Foto: Antara)

Dua korban kecelakaan kereta api (KA) di Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat yang sempat menjalani perawatan di ICU RSUD Kota Bekasi terpaksa dipindah ke RS Primaya dan Eka Hospital.

Dua pasien tersebut memerlukan observasi yang lebih ketat dengan peralatan yang lebih lengkap dan dokter ahli yang lebih memadai. Jika tidak segera dipindah, kondisi pasien dikhawatirkan akan lebih memburuk.

Wakil Direktur Pelayanan Medik RSUD Kota Bekasi, Sudirman menjelaskan, pasien mengalami permasalahan berupa penyumbatan pembuluh darah, dan membutuhkan penanganan khusus.

"Jadi kami berkoordinasi dengan PT KAI supaya nanti perawatannya lebih intens. Mungkin ini kan Primaya tipe A ya, kalau kita kan masih tipe B. Ya jadi tentunya dari sisi sarana prasarananya lebih memadai di sana," kata Sudirman di RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (30/4/2026).

Hingga hari ini, lanjutnya, masih terdapat 17 pasien yang dirawat di RSUD Kota Bekasi.

Selain itu, ia menyebut dua korban kecelakaan KA yang sempat kembali ke rumah usai kejadian, juga mendatangi RSUD Kota Bekasi selang dua hari, karena keluhan lanjutan.

Jumlah Korban Jiwa

Sebelumnya, Direktur RSUD Kota Bekasi, Ellya Niken Prastiwi mengatakan korban meninggal akibat kecelakaan kereta api (KA) di kawasan Stasiun Bekasi Timur bertamba satu orang, setelah sebelumnya sempat menjalani perawatan intensif.

"Per hari ini pasien yang dirawat di kami adalah ada 22. Satu (pasien) baru datang tadi di IGD gitu. 22 (orang) ini yang di ICU ada tiga," ujar Ellya di RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (29/4/2026).

"Dan qadarullah satu orang baru saja meninggal, dan semuanya yang di ICU kemarin sudah dalam pasca-operasi," lanjutnya.

Oleh karena itu, dengan bertambahnya satu korban meninggal, total korban yang meninggal menjadi empat orang di RSUD Kota Bekasi.

"Empat yang meninggal," tegasnya.

Sebagai informasi, tiga korban kecelakaan KA yang dinyatakan meninggal, Selasa (28/4/2026), yakni atas nama Nuryati (41), Nur Laela (39), dan Engar Retno Krisjayanti (35) yang semuanya berjenis kelamin perempuan.

Sementara satu korban yang dinyatakan meninggal hari ini, bernama Mia Citra (25) berjenis kelamin perempuan.

