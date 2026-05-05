Ada Relasi Kuasa, Puan Dorong Pengasuh Ponpes di Pati Dapat Hukuman Berat

Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. (Foto: Inilah.com/Vonita)

Ukuran Font Kecil Besar

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti masih lemahnya perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan seksual. Ia mendorong agar setiap pelaku kekerasan seksual ditindak tegas, karena telah merusak masa depan anak bangsa.

Sejumlah kasus kekerasan seksual belakangan santer terjadi. Terbaru, kasus pencabulan terhadap puluhan santriwati di pondok pesantren (ponpes) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah serta pencabulan oleh oknum TNI di Kendari, Sulawesi Tenggara.

“Masih maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan adanya kerentanan ruang aman bagi anak dan perempuan, khususnya di lingkungan dengan relasi kuasa yang kuat,” ujar Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (5/5/2026).



Dia menilai modus relasi kuasa, kerap dimanfaatkan pelaku terhadap korban yang berada pada posisi sosial lebih lemah.

“Ketika korban sulit mengakses bantuan atau melaporkan kejadian, maka persoalannya bukan hanya pada pelaku, tetapi juga pada sistem yang belum memberikan perlindungan efektif,” jelasnya.

Politisi Fraksi PDIP tersebut mengingatkan, penanganan kasus tidak boleh berhenti pada proses hukum semata, tetapi harus diikuti penguatan sistem perlindungan yang dapat dirasakan langsung oleh korban.

Puan juga mendesak agar pelaku mendapat sanksi tegas, terutama karena UU TPKS mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku yang memiliki pengaruh atau relasi kuasa.

“Selain penanganan hukum yang berkeadilan, termasuk segera menangkap tersangka, kami mendorong aparat penegak hukum dan pemerintah memastikan korban mendapatkan perlindungan menyeluruh,” ungkapnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pelaku dengan relasi kuasa seperti tokoh agama atau pendidik dapat dikenai tambahan hukuman hingga sepertiga dari pidana maksimal.

UU tersebut juga menekankan perlindungan komprehensif bagi korban, mencakup penanganan, pelindungan fisik dan psikologis, pemulihan, serta restitusi. Korban berhak atas pendampingan hukum, layanan kesehatan, dan jaminan kerahasiaan identitas.

“Maka para korban kekerasan seksual berhak mendapat perlindungan dari negara, termasuk keamanan, pendampingan hukum, dan pemulihan psikologis tanpa hambatan struktural,” tegas Puan.