Adam Alis Cetak Brace, Persib Gebuk Persija 2-1 di Segiri

Persib Bandung unggul 2-1 atas Persija Jakarta di babak pertama pekan ke-32 Super League 2025/2026 berkat dua gol berkelas Adam Alis.

Persija Jakarta harus mengakui keunggulan sang rival Persib Bandung 1-2 dalam duel klasik pada pekan ke-32 Super League 2025/2026.

Bertanding di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (10/5/2026), Macan Kemayoran sempat unggul lebih dulu lewat kaki Alaaeddine Ajarie di menit ke-19.

Namun, Persib berbalik unggul lewat dua gol Adam Alis yang masing-masing dicetak pada menit ke-29 dan 37.

Jalannya laga

Persija yang mendapat dukungan dari The Jakmania langsung menggempur pertahanan Persib Bandung sejak menit awal.

Persija pun unggul cepat di menit ke-19 melalui pemain asing asal Maroko, Alaaeddine Ajarie. Gol tersebut dicetak Ajarie usai melakukan penetrasi dari sisi kanan pertahanan Persib Bandung. Ia sempat mengecoh Kakang Rudianto sebelum melepaskan sepakan mendatar yang gagal diantisipasi Teja Paku Alam.

Namun, Persib tak tinggal diam. Sekitar 10 menit setelah gol Persija, Maung Bandung mampu membalas lewat aksi Adam Alis. Gol itu berawal dari kesalahan Vanbasty Sousa yang kehilangan kontrol bola di area pertahanan Persija, sebelum Adam Alis memanfaatkannya untuk mencetak gol penyama kedudukan 1-1.

Alih-alih balik unggul, Macan Kemayoran justru harus kembali memungut bola dari gawangnya pada menit ke-37. Lagi-lagi Adam Alis menjadi mimpi buruk bagi Persija setelah memaksimalkan umpan terukur dari Thom Haye. Keunggulan itu pun dipertahankan Persib hingga turun minum.

Usai tertinggal 1-2 pada babak pertama, Persija Jakarta kembali tampil agresif sejak awal babak kedua demi memburu gol penyeimbang kedudukan, sekaligus membuka peluang untuk membalikkan keadaan.

Sayang, belum sampai lima menit babak kedua berlangsung, Persija justru harus kehilangan asisten pelatihnya, Italo Bartole Resende menyusul kartu merah akibat proses berlebihan.

Di menit ke-54, peluang emas pertama berhasil diciptakan Macan Kemayoran, melalui Alaaeddine Ajarie yang lepas dari kawalan lini pertahanan Persib. Sayang, penyelesaian akhirnya masih bisa dimentahkan Teja Paku Alam.

Tak lama setelah itu, giliran Eksel Runtukahu yang menebar ancaman. Ia melepas tembakan melengkung dari luar kotak penalti. Namun, bola sepakannya belum mengarah ke gawang Teja.

Pasukan Mauricio Souza terus mengepung barisan pertahanan Persib. Namun, rapatnya lini belakang tim tamu membuat Persija kesulitan mengkreasikan peluang.

Di menit ke-82, Persija kembali mendapatkan peluang emasnya. Lagi-lagi Alaaeddine Ajarie menunjukkan aksi berkelas lewat sepakan voli dari luar kotak penalti.

Namun, aksi gemilang tersebut masih mampu digagalkan oleh penampilan impresif Teja di bawah mistar melalui penyelamatan krusial.

Persija terus menekan di sisa waktu babak kedua. Namun, tak ada gol pembeda yang bisa diciptakan tim tuan rumah.

Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-1 pun tak berubah, Persib berhasil membawa pulang tiga poin berharga dari kandang Persija.

