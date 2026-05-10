Adam Alis 'On Fire'! Brace Si Anak Jakarta Bawa Persib Ungguli Persija 2-1 di Babak Pertama

Persib Bandung unggul 2-1 atas Persija Jakarta di babak pertama pekan ke-32 Super League 2025/2026 berkat dua gol berkelas Adam Alis. (Foto: MaungBandungID)

Persib Bandung menunjukkan mentalitas juara dalam laga sarat gengsi bertajuk 'El Clasico Indonesia'. Meski sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil membalikkan keadaan dan unggul sementara 2-1 atas Persija Jakarta pada babak pertama laga pekan ke-32 Super League 2025/2026.

Bertanding di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5/2026), laga berlangsung dengan tensi tinggi sejak peluit pertama dibunyikan. Persija yang bertindak sebagai tim tamu justru tampil menekan dan sempat membungkam pendukung Persib lebih awal.

Kejutan Alaaeddine Ajarie di Menit Awal

Macan Kemayoran langsung mengambil inisiatif serangan. Skuad asuhan Mauricio Souza ini menggempur pertahanan Persib lewat kombinasi umpan pendek cepat. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-19.

Gol pembuka lahir melalui aksi individu ciamik Alaaeddine Ajarie. Melakukan penetrasi tajam dari sisi kanan, Ajarie berhasil mengecoh bek muda Kakang Rudianto sebelum melepaskan sepakan mendatar akurat. Kiper Teja Paku Alam tak berkutik menghalau bola yang meluncur deras ke pojok gawang. Skor 1-0 untuk Persija Jakarta.

Adam Alis Menghukum Kesalahan Lini Belakang

Tersengat oleh gol lawan, Persib Bandung perlahan mulai keluar dari tekanan. Bojan Hodak menginstruksikan anak asuhnya untuk bermain lebih agresif di lini tengah. Hasilnya terlihat pada menit ke-29.

Berawal dari kesalahan fatal bek Persija, Vanbasty Sousa, yang kehilangan kontrol bola di area berbahaya, Adam Alis dengan cerdik mencuri bola. Tanpa ampun, pemain yang kerap dijuluki 'Si Anak Jakarta' ini melepaskan tembakan yang merobek jala Carlos Eduardo. Skor berubah menjadi imbang 1-1.

Persija sebenarnya nyaris kembali unggul dua menit berselang melalui sepakan keras Rayhan Hannan di dalam kotak penalti. Namun, Teja Paku Alam menunjukkan kelasnya dengan melakukan penyelamatan gemilang yang menjaga mentalitas skuad Maung Bandung tetap stabil.

Umpan Manis Thom Haye dan Dominasi Maung Bandung

Bencana bagi Persija kembali datang pada menit ke-37. Berawal dari visi luar biasa Thom Haye di lini tengah, pemain naturalisasi itu mengirimkan umpan terukur yang membelah pertahanan Macan Kemayoran.

Adam Alis yang bergerak bebas berhasil lolos dari jebakan offside sekaligus meninggalkan kawalan Dony Tri Pamungkas. Dengan tenang, Adam menaklukkan Carlos Eduardo untuk kedua kalinya, membawa Persib berbalik unggul 2-1.

Menjelang turun minum, tensi pertandingan kian memanas. Duel-duel keras di lini tengah memaksa wasit bekerja ekstra keras meredam emosi kedua tim. Namun, hingga babak pertama usai, keunggulan 2-1 untuk Persib Bandung tetap tidak berubah.

Menarik ditunggu perubahan strategi apa yang akan dilakukan kedua pelatih di paruh kedua, mengingat satu gol tambahan bisa mengubah konstelasi klasemen di penghujung musim Super League 2025/2026 ini.