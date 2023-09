Adhi Commuter Properti Klaim Permintaan terhadap Hunian Berbasis TOD Tinggi

Pengembang PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) mengklaim permintaan masyarakat terhadap hunian terintegrasi dengan transportasi massal atau Transit Oriented Development (TOD) khususnya di kota-kota besar cukup tinggi.

Direktur Pemasaran PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) Indra Syahruzza di Jakarta, Senin (30/5/2022) menyatakan kondisi tersebut terlihat dari tingkat penjualan pada pameran Indonesia Properti Expo (IPEX) 2022 yang berlangsung pada 15-22 Mei lalu di Jakarta Convention Center.

Dalam pameran tersebut, lanjutnya, pihaknya berhasil mencatatkan kontrak marketing sales hunian Transit Oriented Development (TOD) sebesar Rp104 miliar.

"Ini mengambarkan bahwa animo masyarakat akan hunian berbasis TOD terbilang tinggi. Ini menjadi angin segar bangkitnya sektor properti pasca pandemi bahkan kedepan sektor properti bisa menjadi penggerak pemulihan ekonomi nasional," ujar Indra dalam keterangannya.

Dikatakannya, hunian berbasis TOD diharapkan menjadi jawaban bagi masyarakat yang memiliki mobilitas dan produktivitas tinggi. Penggunaan fasilitas transportasi massal yang dekat dengan hunian menjadikan penghuni bebas stress akibat macet, bebas biaya bensin, tol dan biaya parkir.

Indra menyatakan, antusiasme masyarakat terhadap manfaat hunian TOD juga terlihat dari terjualnya 163 unit hunian TOD pengembangan tersebut.

Sebelumnya, perusahaan telah berhasil mencatatkan pertumbuhan marketing sales perseroan pada kuartal 1 tahun 2022 sebesar 192 persen YoY.

"Ditambah dengan hasil dari gelaran IPEX 2022 ini menjadikan kami semakin optimistis mencapai target khususnya pertumbuhan marketing sales yang naik dua kali lipat pada akhir periode 2022," katanya.

Tentunya, tambahnya, kebijakan pemerintah seperti relaksasi Rasio Loan to Value (LTV), Rasio Financing to Value (FTV) dan perpanjangan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

Selain itu, rencana beroperasinya Light Rapid Transit (LRT) pada kuartal III 2022 akan menjadi pendorong meningkatnya penjualan hunian berbasis TOD.