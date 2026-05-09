Adhyaksa FC Segel Tiket Terakhir Promosi ke Super League!

Adhyaksa FC resmi menasbihkan diri sebagai tim ketiga yang sukses mengamankan tiket promosi ke Super League musim depan.

Kepastian ini diraih setelah tim berjuluk The Prosecutors itu membungkam tuan rumah Persipura Jayapura dengan skor tipis 1-0 dalam laga playoff Championship yang penuh drama, Jumat (8/5/2026).

Bermain di Stadion Lukas Enembe yang bergemuruh oleh pendukung lawan, Adhyaksa FC membuktikan bahwa mereka bukan sekadar tim pelengkap. Kemenangan ini membuat mereka menyusul langkah PSS Sleman dan Garudayaksa yang sudah lebih dulu mengantongi tiket ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Gol "Dingin" Adilson Silva Bungkam Tuan Rumah

Sejak peluit pertama dibunyikan, intensitas pertandingan langsung memanas. Sebagai sesama runner-up fase reguler, kedua tim tampil habis-habisan dalam laga hidup-mati ini.

Persipura yang mengandalkan dukungan ribuan suporternya sempat beberapa kali merepotkan pertahanan tamu.Namun, kedisiplinan Adhyaksa FC membuahkan hasil di penghujung babak pertama.

Pada menit ke-45+1, sebuah umpan terobosan lambung yang presisi dari bek veteran Hasim Kipuw membelah pertahanan Persipura.

Adilson Silva yang lepas dari kawalan melakukan kontrol bola sempurna sebelum melepaskan sontekan kaki kanan yang memperdaya kiper Adzib Al Hakim. Gol! Skor 1-0 untuk Adhyaksa FC menutup paruh pertama dan membuat publik tuan rumah terdiam.

Tembok Kokoh Bernama JefriMemasuki babak kedua, Persipura yang enggan kehilangan muka di kandang sendiri mencoba tampil lebih agresif.

Menit ke-56, sebuah peluang emas lahir dari umpan silang Ruben Sanadi yang disambut tandukan tajam Reno Salampessy. Namun, kiper Jefri tampil gemilang dengan melakukan penyelamatan krusial.

Persipura kembali menebar ancaman melalui Marckho Sandi di menit ke-63, namun sepakan kerasnya masih melambung tipis. Di sisi lain, Adhyaksa FC hampir saja menggandakan keunggulan lewat skema serangan balik cepat yang dimotori Makan Konate.

Sayang, penyelesaian akhir Rafly Ariyanto masih meleset dari sasaran.Hingga peluit panjang ditiupkan, skor 1-0 tidak berubah. Adhyaksa FC resmi menang, promosi, dan siap menjadi "kuda hitam" baru di Super League musim depan.

Lengkap Sudah Tiga Tim Promosi

Dengan hasil ini, kuota tiga tim yang naik kasta telah terpenuhi. Adhyaksa FC akan mendampingi PSS Sleman dan Garudayaksa untuk bersaing dengan klub-klub elit tanah air. Bagi Persipura, kekalahan ini memaksa mereka untuk kembali berjuang di kasta kedua musim depan.

Susunan Pemain Persipura vs Adhyaksa FC

Persipura: Adzib Al Hakim Arsyad; Marckho Sandi Merauje, Marthin Alesandro Dusay, Ruben Karel Sanadi, Yustinus Pae; Bima Ragil Satria Rakasiwi, Gunansar Papua Mandowen, Williams Lugo; Jeam Kelly Sroyer, Ramai Rumakiek, Reno Salampessy.

Pelatih: Rahmat Darmawan



Adhyaksa FC: Jefri Wibowo Suliarno; Ardi Ramdani, Arif Satria, Hasim Kipuw, Rangga Widiansyah; Brayen Pondaag, Makan Konate, Satrio Mega Insan; Adilson Silva, Galuh Aryanata, Ramiro Fergonzi.

Pelatih: Ade Suhendra