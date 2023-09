ADM Resmi Perkenalkan Generasi Terbaru Astra Daihatsu Ayla

Menjawab rasa penasaran publik, Astra Daihatsu Motor (ADM) akhirnya resmi memperkenalkan model LCGC Hatchback generasi terbarunya dengan ubahan total, All New Astra Daihatsu Ayla, di Jakarta, Rabu (15/2/2023). [foto: dok.ADM)

Menjawab rasa penasaran publik, Astra Daihatsu Motor (ADM) akhirnya resmi memperkenalkan model LCGC (Low Cost Green Car) Hatchback generasi terbarunya dengan ubahan total, All New Astra Daihatsu Ayla, di Jakarta, Rabu (15/2/2023).

Mengusung tema 'Senantiasa Hadir untuk Indonesia', Astra Daihatsu Ayla sebagai pelopor mobil LCGC Hatchback telah hadir sekitar satu dekade di Indonesia, tepatnya sejak 2013, dan telah dipercaya oleh lebih dari 268.000 pelanggan di Indonesia. Hal ini membuktikan respons positif atas penerimaan pelanggan di Indonesia terhadap mobil LCGC.

Untuk terus menjawab kebutuhan mobilitas yang sejalan dengan perkembangan teknologi, tren, dan kebutuhan pelanggan yang semakin beragam, All New Astra Daihatsu Ayla hadir dengan platform baru, desain yang stylish, performa prima, serta fitur keselamatan dan kenyamanan yang lebih lengkap.

Presiden Direktur ADM Yasushi Kyoda mengatakan, Daihatsu di Indonesia memiliki strategi utama 'Dari Indonesia, Untuk Indonesia', sehingga Daihatsu selalu berusaha mengembangkan produk sesuai kebutuhan pelanggan di Indonesia.

"Kami bahagia, Astra Daihatsu Ayla telah dipercaya oleh lebih dari 268.000 pelanggan sebagai kendaraan mereka. Kami percaya, All New Astra Daihatsu Ayla dapat menjadi kendaraan yang paling cocok bagi pelanggan, khususnya sebagai kendaraan pertama mereka, serta dapat berkontribusi bagi industri otomotif di Indonesia," ujar Kyoda.

Sesuai tagline 'Exciting Entry Hatchback’', mobil anyar ini dibekali dengan platform baru berbasis DNGA (Daihatsu New Global Architecture), sehingga memiliki beragam keunggulan seperti: teknologi terkini, berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan lebih efisien. All New Astra Daihatsu Ayla juga menjadi model DNGA ketiga Daihatsu di Indonesia setelah Rocky dan Xenia yang diluncurkan pada 2021 lalu.

Dalam hal desain, tampilan eksterior All New Astra Daihatsu Ayla tampak powerful dan agresif, ditambah desain baru alloy wheel membuat tampilan mobil jadi semakin modern dan aerodinamis.

Sedangkan pada sisi interior, mobil baru ini juga tampil modern dengan gaya cockpit driving memberikan sensasi berkendara yang 'human centered design', ditambah area kabin dan bagasi yang lebih luas membuat aktivitas berkendara menjadi lebih nyaman.

Secara performa, All New Astra Daihatsu Ayla dibekali dengan dua pilihan mesin baru, yakni 1.2L WA-VE dan 1.0L VVT-i yang diklaim mampu memberikan akselerasi responsif dan torsi besar di putaran RPM bawah sekalipun.

All New Astra Daihatsu Ayla juga dilengkapi dengan transmisi D-CVT (Dual Mode Continuously Variable Transmission), membuat akselerasi kendaraan lebih halus, dan bahan bakar yang lebih efisien.

Tak hanya itu, All New Astra Daihatsu Ayla sudah dilengkapi dengan teknologi keselamatan terkini, seperti Dual SRS Airbag, Safety Seat Belt Reminder untuk pengemudi dan penumpang, HSA (Hill Start Assist) yang berfungsi mencegah mobil bergerak mundur saat berada di tanjakan selama beberapa waktu, serta VSC (Vehicle Stability Control) yang berfungsi menjaga kestabilan kendaraan selama melaju dengan mendeteksi dan mencegah kondisi tergelincirnya ban mobil (oversteer dan understeer) di area berbelok.

Dalam hal kenyamanan, All New Astra Daihatsu Ayla juga telah dilengkapi key-free, dan Push Start Stop Button yang semakin memudahkan pengguna ketika akan berkendara, serta fitur kenyamanan lainnya.

All New Astra Daihatsu Ayla memiliki tingkat rasio lokalisasi tinggi yang didukung lebih dari 1.700 pemasok dan lebih dari 500 UMKM. Sebagai kendaraan LCGC, Ayla juga berkontribusi dalam program netralitas karbon dari pemerintah yang sejalan dengan misi Daihatsu dalam menyediakan kendaraan rendah emisi untuk masa depan yang lebih baik.

Executive Chief Engineer Daihatsu Motor Company Toshihiro Nakaho mengatakan sejak diluncurkan perdana pada 2013, Ayla selalu Senantiasa Hadir untuk Indonesia dan menjadi salah satu pilihan yang terus mendapat kepercayaan dari pelanggan di pasar LCGC.

"Selama hampir 10 tahun, kami dengan bangga memperkenalkan Ayla generasi terbaru bagi mereka yang ingin mewujudkan impian dalam memiliki kendaraan baru pertamanya dengan teknologi terkini, desain yang stylish, performa yang prima, fitur lengkap, sekaligus dengan harga yang tetap terjangkau," ujar Nakaho.