Admin Wikipedia Kabarnya Divonis 32 Tahun Penjara oleh Arab Saudi

Kelompok hak asasi manusia melaporkan pengadilan Arab Saudi telah menjatuhkan vonis kepada dua admin Wikipedia. Pengadilan Arab Saudi menjatuhkan vonis yang berbeda, namun salah satunya mendapatkan hukuman 32 tahun penjara.

Mengutip dari AFP, para aktivis dari Democracy for the Arab World Now (DAWN) dan SMEX mengatakan pihak Saudi sebelumnya sengaja menyusup ke perusahaan induk Wikipedia, Wikimedia. Setelah berhasil mereka menyeret dua admin level teratas itu, Saudi langsung mengontrol konten di web tersebut.

"Investigasi Wikimedia mengungkapkan bahwa pemerintah Saudi telah menyusup ke jajaran tertinggi tim Wikipedia di wilayah tersebut," kata DAWN dan SMEX dalam pernyataan bersama, dikutip dari AFP, Kamis (6/1/2023).

Direktur penelitian DAWN untuk Teluk, Abdullah Alaoudh mengungkapkan, admin Wikimedia yang divonis 32 tahun bernama Khalid. Sementara admin lain bernama Sofiani divonis selama delapan tahun penjara.

"Penangkapan Osama Khalid dan Ziyad Al Sofiani di satu sisi, dan infiltrasi Wikipedia di sisi lain, menunjukkan aspek yang mengerikan tentang bagaimana pemerintah Saudi ingin mengontrol narasi dan Wikipedia," kata Alaoudh.

Dalam laporannya, Khalid dan Sofiani telah menjalani penjara setelah meraka ditanggap pada September 2020. Meski begitu, hingga kini belum ada tanggapan dari pemerintah Saudi maupun Wikimedia.

Pernyataan DAWN dan SMEX ini sendiri muncul setelah Wikimedia bulan lalu mengumumkan larangan global terhadap 16 pengguna "yang terlibat dalam penyuntingan konflik kepentingan pada proyek Wikipedia di wilayah MENA (Timur Tengah dan Afrika Utara)".

Dalam penyelidikan yang dimulai Januari lalu, Wikimedia menyatakan mereka "dapat mengonfirmasi bahwa sejumlah pengguna yang memiliki hubungan dekat dengan pihak eksternal mengedit platform secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan mereka".