AFF Futsal 2026: Vietnam Segel Peringkat ke-3 Usai Hancurkan Australia

Timnas futsal Vietnam menempati peringkat ketiga kejuaraan ASEAN Futsal 2026 setelah mengalahkan Australia dengan skor 4-0 pada partai perebutan tempat ketiga di Nonthaburi Hall, Bangkok, Minggu.

Pada pertandingan Vietnam mengemas kemenangan atas Australia berkat gol yang dicetak oleh Nhan Gia Hung, Chau Doan Phat, Nguyen Thinh Phat dan Pham Van Tu.

Ini merupakan peringkat ketiga keenam Vietnam pada Kejuaraan ASEAN Futsal setelah sebelumnya mereka tempati pada edisi 2010, 2013, 2014, 2019 dan 2022.

Di sisi lain, ini merupakan peringkat keempat kedua untuk Australia setelah pada Kejuaraan ASEAN Futsal 2024, mereka menempati tempat tersebut.

Vietnam langsung mengambil inisiatif menyerang ketika laga dimulai dan berhasil unggul ketika laga baru berjalan sekitar tiga menit melalui gol Nhan Gia Hung memanfaatkan umpan Nguyen Da Hai sehingga skor berubah menjadi 1-0.

Meski telah unggul satu gol, Vietnam terus menekan lini pertahanan Australia, namun masih belum ada gol tambahan yang bisa mereka ciptakan.

Vietnam berhasil menggandakan keunggulan mereka menjadi 2-0 pada menit 18 setelah umpan yang dikirimkan Da Hai dapat disambut tendangan Chau Doan Phat.

Pada sisa waktu babak pertama, Vietnam tetap menunjukkan dominasi mereka atas Australia, namun hingga jeda skor 2-0 tetap bertahan.

Memasuki babak kedua, Vietnam langsung menekan dan dapat menambah keunggulan melalui tembakan Nguyen Thinh Phat pada menit 21 sehingga skor berubah menjadi 3-0.

Vietnam memiliki peluang emas untuk menambah keunggulan lewat sepakan Nhan Gia Hung, namun tembakannya masih membentur mistar gawang Australia.

Selanjutnya Vietnam berhasil menambah keunggulan mereka menjadi 4-0 melalui tendangan jarak jauh kiper Pham Van Tu yang memanfaatkan permainan power play yang diperagakan Australia pada menit 39. Skor tersebut bertahan hingga laga usai.