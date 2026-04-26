Agar Defisit tak Melebar: Purbaya Ditantang Terapkan Pajak Kekayaan

Manajer Riset dan Pengetahuan The Prakarsa, Roby Rushandie, mendesak Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berani menerapkan pajak kekayaan. Momentumnya dinilai tepat seiring membesarnya tekanan fiskal dan risiko pelebaran defisit APBN 2026.

"Saat ini merupakan momentum yang tepat bagi pemerintah untuk mulai serius menyiapkan kebijakan tersebut," tandasnya di Jakarta, Minggu (26/4/2026).

Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini sangat menantang. Pemerintah perlu mencari sumber penerimaan baru yang tidak membebani kelas menengah ke bawah. Pajak kekayaan yang menyasar kelompok kaya di Indonesia dinilai sebagai instrumen alternatif yang tepat.

"Di tengah risiko pelebaran defisit APBN dan ekonomi sulit, pemerintah perlu instrumen pemasukan yang tidak membebani kelas menengah. Pajak kekayaan bisa menjadi instrumen alternatif yang cepat dan tepat sasaran," ujar Roby.

Ia pun mencontohkan sosok Zohran Mamdani yang kini menjabat Wali Kota New York, kondang dengan implementasi pajak 'pied-à-terre' atas properti mewah. Strateginya untuk menutup defisit anggaran.

Roby menegaskan, pajak kekayaan bukan ditujukan kepada kelompok kaya secara umum, melainkan menyasar kelompok ultra kaya dengan akumulasi aset sangat besar. Kebijakan ini sejalan dengan semangat Presiden Prabowo Subianto yang kerap mengkritik ketimpangan ekstrem atau serakahnomics. "Jadi pajak kekayaan ini bisa jadi salah satu langkah konkret untuk melawan serakahnomics dan menambal defisit APBN," katanya.

Namun, gayung belum bersambut. Menkeu Purbaya dinilai belum memiliki rencana untuk menerapkan pajak kekayaan. Alhasil, usulan dari berbagai kalangan terkait pajak kekayaan berpotensi hanya menjadi “omon-omon”.

Purbaya menegaskan, pajak kekayaan yang menyasar individu dengan kekayaan besar atau High Wealth Individual (HWI) masih bersifat jangka panjang dan belum menjadi prioritas saat ini.

"Pajak orang kaya, pajak PPN untuk jalan tol, dan lain-lain itu nggak ada. Lebih baik saya rapikan yang ada sekarang dan kurangi kebocorannya semaksimal mungkin," ujar Purbaya dalam Media Briefing di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Meski belum dijalankan, wacana pajak kekayaan telah masuk dalam perencanaan strategis otoritas pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah menyiapkan kebijakan yang menyasar kelompok HWI sebagai bagian dari upaya memperluas basis pajak.

Langkah tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025 tentang Rencana Strategis DJP 2025–2029. Dalam dokumen itu, DJP menekankan pentingnya penyusunan regulasi perpajakan yang lebih adil dan progresif, khususnya bagi kelompok berpenghasilan tinggi.