Agar Dolar AS Kembali ke Indonesia, BI Patok Imbal Hasil SRBI Tinggi-tinggi: Begini Risikonya

Posisi cadangan devisa (cadev) merosot signifikan dalam tiga bulan pertama tahun ini. Nilai penurunannya nyaris mencapai US$8,27 miliar.

Untuk menarik kembali dana asing agar masuk ke Indonesia, Bank Indonesia (BI) ancang-ancang mengerek imbal hasil alias kupon (yield) Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Ujungnya, utang bank sentral berpotensi ikut meningkat.

Direktur Eksekutif Informasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menerangkan bahwa SRBI dibentuk untuk mendorong masuknya dana asing ke pasar surat berharga Indonesia.

"Telah dilakukan beberapa penyempurnaan terhadap SRBI. Diharapkan ada capital inflow di pasar surat berharga Indonesia. Bisa disupport SRBI," kata Ramdan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kenaikan kupon SRBI pada tahun ini diputuskan demi menjaga keseimbangan antara kebutuhan stabilisasi nilai tukar rupiah, intervensi pasar, dan penahanan arus modal keluar (capital outflow).

"Oleh karena itu, kenapa sekarang untuk 2026 ini untuk SRBI mulai akan naik, agar kami harus juga balance keperluan stabilkan nilai tukar rupiah, intervensi, dan bagaimana outflow tidak terlalu buruk," kata Perry.

Jika dibandingkan sejak awal 2026 hingga 10 April 2026, terlihat adanya kenaikan imbal hasil SRBI di seluruh tenor. Angkanya cukup besar.

Misalnya, SRBI bertenor 6 bulan naik dari 4,80 persen pada 1 Januari 2026 menjadi 5,49 persen pada 10 April 2026. Kenaikannya mencapai 69,52 basis poin (bps).

Sedangkan untuk tenor 9 bulan, imbal hasil meningkat dari 4,85 persen menjadi 5,62 persen. Artinya, ada kenaikan 77,17 bps.

Sementara SRBI bertenor 12 bulan mencatat kenaikan kupon terbesar. Pada awal 2026, imbal hasilnya 4,87 persen, kemudian naik menjadi 5,76 persen pada 10 April 2026. Kenaikannya mencapai 88,95 bps.

Dengan cara ini, diharapkan upaya menyedot dana asing efektif guna memperkuat cadangan dolar AS yang terus menurun. Namun, risikonya juga cukup besar. Beban utang dan bunga yang harus ditanggung bank sentral berpotensi membengkak dan dikhawatirkan berdampak pada likuiditas.

Kondisi saat ini, banyak pemilik dana global enggan mengambil risiko sehingga memilih menarik dananya dari pasar emerging markets, termasuk Indonesia. Selanjutnya, mereka memarkir dananya di aset yang lebih aman atau safe haven, seperti dolar AS atau emas.

Arus keluar dolar dari Indonesia yang terjadi secara masif membuat nilai tukar (kurs) rupiah terus melemah. Pada hari ini saja, rupiah ditutup di level Rp17.130 per dolar AS. Dan, lagi-lagi BI ketiban getahnya.