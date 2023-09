Ingin Investasi Tancap Gas, Bank Mandiri Gelar MIF 2023

Dorong investasi cepat masuk ke Indonesia, Bank Mandiri bersama Mandiri Sekuritas kembali menggelar Mandiri Investment Forum (2023) pada 1 Februari 2023. Lebih dari 500 investor asing hadir dalam acara yang digelar secara hibrid.

Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Panji Irawan mengatakan, forum berskala internasional ini, sangat strategis untuk memahami bagaimana kondisi ekonomi Global dan Indonesia terkini. Serta, strategi bisnis ke depan sejalan dengan prospek ekonomi Indonesia yang tetap kuat di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut.

"MIF 2023 mengangkat tema Prevailing Over Turbulence, sejalan dengan optimisme Indonesia untuk tetap tumbuh kuat dan mampu mengarungi berbagai tantangan di tengah turbulensi ekonomi global saat ini," papar Panji dalam konferensi pers virtual, Jakarta, Selasa (24/1/2023).

Hajatan MIF 2023 ini, lanjut Panji, merupakan ajang sinergi dan kolaborasi yang baik antara investor, pelaku usaha, dan pemangku kebijakan dalam menangkap peluang pertumbuhan dan investasi yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Ribuan investor lokal dan internasional juga akan turut menghadiri MIF 2023 secara offline maupun daring," ujar Panji.

Riset Office of Chief Economist Bank Mandiri pun memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 masih akan cukup resilien mencapai 5,04 persen di tengah meningkatnya risiko global.

Dalam merespon beragam tantangan global tersebut, berbagai strategi dan bauran kebijakan telah dan akan terus dijalankan pemerintah, otoritas moneter dan perbankan, sebagai upaya mendorong perekonomian nasional pasca pandemi COVID-19 dan menjaga stabilisasi sistem keuangan.

Strategi bisnis dan reformasi struktural juga akan dijalankan untuk mendukung sektor industri yang potensial seperti pariwisata, consumer sector, dan electric vehicle. Topik-topik yang menarik ini akan dibahas secara detail pada acara puncak MIF, Macro Day pada 1 Februari 2023.

Direktur Capital Market Mandiri Sekuritas, Silva Halim mengatakan, turut antusias dapat kembali menyelenggarakan MIF 2023 bersama Bank Mandiri. Sebab menurutnya, MIF merupakan wujud dari komitmen kami untuk memberikan layanan yang lebih baik bagi para investor lokal maupun asing berupa akses informasi lengkap yang dapat membantu menavigasi pertumbuhan bisnis lebih kuat dan berkelanjutan di Indonesia.

"Untuk MIF 2023, Mandiri Sekuritas melalui sesi Site Visit dan Corporate Day akan menghadirkan lebih dari 150 investor, yang berasal dari berbagai negara, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, India, Hong Kong, Taiwan, Swiss, Inggris, dan Amerika Serikat, dengan total dana kelolaan sebesar sekitar 12 triliun dolar AS,” ujarnya.

Pihaknya berharap MIF dapat menjadi salah satu pendukung pertumbuhan investasi lokal maupun asing di Indonesia, dan perekonomian nasional secara umum MIF 2023 akan menghadirkan pembicara-pembicara global terkemuka di bidang ekonomi makro, kebijakan publik, geopolitik, dan investasi. Yakni, Maurice Obstfeld, Professor of Economics, University of California, Berkeley and Chief Economist of IMF (2015-2018); Jeffrey A Frankel, James W Harpel Professor of Capital Formation and Growth, Harvard University's Kennedy School; Farah Pandith, Foreign Policy Strategist and Advisor to the US Secretary of State (2009-2017); Sir Ivan Rogers (KCMG), The UK Permanent Representative to the EU (2013 - 2017); Lee Dong Chan, Director, BlackRock (Singapore) Limited

Selain itu, sejumlah menteri akan hair dalam acara ini, yakni Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut B Pandjaitan; Menteri BUMN, Erick Thohir; Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati; Gubernur BI, Perry Warjiyo; Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia; Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo.

Rangkaian MIF 2023 dimulai pada 30 Januari dengan site visit dan corporate day, para investor bisa melihat dan berdiskusi langsung dengan perusahaan terpilih. Event ini akan mempertemukan secara online listed companies dengan investor institusi baik domestik maupun internasional. MIF 2023 kemudian akan dilanjutkan dengan Macro Day yang merupakan forum utama ajang ini pada 1 Februari 2023.

Keesokannya, diselenggarakan event investment day bekerja sama dengan Kementerian Investasi/BKPM. Event ini akan mempertemukan para investor prospektif dengan Kementerian Investasi untuk dapat berdiskusi lebih intens dan berkomunikasi sehingga diharapkan dapat mendukung upaya menarik dan meningkatkan investasi masuk ke Indonesia. Topik yang dibahas dalam Investment Day adalah Peluang Investasi di Ibu Kota Negara dan Peluang Investasi pada Energi Baru Terbarukan atau Renewable Energy.